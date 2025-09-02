Rendkívüli

Elfogták a 22 hónapos kislány feltételezett gyilkosát

Egy helyen lakik Ruszin-Szendi Romulusz és a Tisza adószakértője

Ugyanazon Perényi úti zárt villaparkban lakik Ruszin-Szendi Romulusz és Dálnoki Áron – derítette ki az Ellenpont. A portál tulajdoni lapokkal bizonyítja, hogy Magyar Péter brutális adótervezetét kidolgozó Dálnoki nemcsak átvitt értelemben áll közel a Tiszához.

2025. 09. 02. 9:40
Dálnoki Áron Forrás: Facebook
Ruszin-Szendi Romulusz szomszédja Dálnoki Áron, aki kidolgozta Magyar Péternek a brutális adóemelési tervet, vagyis Dálnoki nemcsak átvitt értelemben áll közel a Tiszához – írta az Ellenpont. A portál birtokába került dokumentum szerint ugyanis

a két tiszás politikus ugyanazon Perényi úti zárt villaparkban lakik.

Mint írták, Dálnoki Áron, aki kidolgozta a Tisza Párt brutális adóemelési programját, amely szerint évi több tízezer forinttal több személyi jövedelemadót kellene befizetnie már az átlagos keresetű embereknek is, a cégjegyzék tanúsága szerint a Perényi út 33. alatt található társasház első emeletének négyes lakásában lakik, de ide van a cége is bejegyezve, míg Ruszin-Szendi a társasház mellett lévő másik épületben, az első emelet hármas szám alatt tulajdonol egy lakást. 

Dálnoki Áron tulajdoni lapja
Ruszin-Szendi Romulusz lakásának tulajdoni lapja.

A komplexum egyébként egy társasházként szerepel a tulajdoni lapon, ahol nagyobb házak vannak kertkapcsolatos lakásokká alakítva. 

– A 2004-ben épült „Éden Villapark” luxuskivitelű, kertkapcsolatos lakásokat kínál, tulajdonképpen egy vertikálisan terjeszkedő, zöldövezeti társasház, amely egy kapuval elzárt közösséget alkot 

– olvasható a portál cikkében.

Hozzátették, a társasház nem tartozik az olcsó kategóriába, jelenleg egy hirdetés érhető el az Éden Parkban, egy 66 négyzetméteres ingatlan keresi bérlőjét havi ezer euróért (négyszázezer forintért). 

