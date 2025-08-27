Magyar PéterékNemzet Hangjaszja

Brutális adóemelésre készülnek Magyar Péterék, kiderült a tervük

Háromkulcsos progresszív jövedelemadó bevezetésére készülhetnek Magyar Péterék – derült ki az Index birtokába került, a pártvezetésnek készített belső feljegyzésből. A Tisza Párt gazdasági kabinetjének tervei szerint csak egy nagyon szűk rétegnek maradna a mostani adószint, de már az átlagbér is 22 százalékos adósávba esne, 1,25 millió forint fölött pedig már jönne a 33 százalékos sáv is. „Kibújt a szög a zsákból. Kiszivárgott a Tisza adóprogramja. Régi szoci mantra: adóemelés, többkulcsos jövedelemadó” – reagált Orbán Viktor a Harcosok Klubja Facebook-csoportban. A Tisza szakértője lapunk kérdésére eszement magyarázkodásba kezdett.

Munkatársunktól
2025. 08. 27. 5:07
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Tisza Párt tavasszal még arról kérdezte a szimpatizánsait a Nemzet hangja elnevezésű konzultációban: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a személyi jövedelemadó (szja) egységesen 9 százalékra csökkenjen?” A kérdőívet kitöltő 1,137 millió ember döntő többsége – több mint 900 ezer ember – pedig érthető módon a belengetett jelentős adócsökkentésre szavazott. Ehhez képest az Index birtokába került, a Tisza Párt vezetésének készült feljegyzésből az derül ki, hogy háromkulcsos progresszív jövedelemadó bevezetésére készülhetnek Magyar Péterék. 

A Tisza Párt gazdasági kabinetjének tervei szerint csak egy nagyon szűk rétegnek maradna a mostani adószint, de már az átlagbér is 22 százalékos adósávba esne. 1,25 millió forint fölött pedig már jönne a 33 százalékos sáv is.

 

Magyar Péter feltehetőleg önt is alaposan megadóztatná (Fotó: Hatlaczki Balázs)

 

A többkulcsos adó mellé áll a baloldal

A tavaszi konzultációról Magyar Péter akkoriban még úgy nyilatkozott, annak eredménye pártja programjának gerincét alkotja majd 2026-ban. Az Index emlékeztet, ez pedig azt jelentené, hogy a Tisza csaknem kétezermilliárdos szja-csökkentést vezetne be, ami hatalmas lyukat ütne a költségvetésen. Magyar Péter emellett a radikális áfacsökkentést is belengette híveinek, a Nemzet hangja konzultációban ugyanis a gyógyszerek áfájának eltörlése és az egészséges élelmiszerek forgalmi adójának öt százalékra csökkentése is elsöprő, kilencven százalék feletti támogatást kapott.
Ezekhez képest az szja csökkentésére vonatkozó terv mindössze 81,9 százalékos támogatottsága még alacsonynak is mondható. Ennek oka minden bizonnyal abban keresendő, hogy a Tisza Párt követői között sok az elkötelezett ellenzéki, akiket régóta a többkulcsos adó igazságosságáról és bevezetésének szükségességéről igyekeztek meggyőzni a baloldali pártok „óellenzéki” politikusai.


A feljegyzésben – amit a Tisza Párt gazdasági kabinetje készített a pártvezetésnek – a háromkulcsos szja szükségessége mellett érvelnek. A memóban olvasható indoklás szerint „a magyar gazdaság túljutott tehervállalási képességén, és 2026-ra lényegében belerokkant a Fidesz harácsoló gazdaságpolitikájába”. Az anyag megszövegezői ezért úgy látják, 2026-ban szükség lesz egy, az egész adórendszert alapjaiban érintő korrigálásra, aminek „fókuszában a lakossági adókedvezmények felülvizsgálata áll”.

A Tisza Párt gazdasági munkacsoportjának javaslattevői ezután a családi adókedvezmények rendszerének alkalmazási körének felülvizsgálatát és szűkítését szorgalmazzák, és háromkulcsos progresszív szja bevezetését javasolják. A dokumentum szerint évi ötmillió forint alatt maradna a mostani 15 százalékos szja; az ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelmi sáv esetében viszont már 22 százalékot adóznának az érintettek; míg 15 milliós éves kereset fölött 33 százalék lenne az szja kulcsa.

 

Orvosok és tanárok is rosszabbul járnának

Mindez azt jelentené, hogy 

a havi 416 ezer forint fölött keresők, tehát nemcsak az átlag-, de már a mediánjövedelműek is szja-emelésre számíthatnának.

 A legmagasabb, 33 százalékos sávba pedig már a havi 1,25 millió forintos jövedelműek is bekerülnének. Idetartozik például az orvosok jelentős része, akiknek korábban megemelt jövedelmét a mostanihoz képest jelentősen megadóztatná a Tisza Párt. A középső sávban pedig a pedagógusok vannak, akiknek bérét ugyancsak nemrégiben emelte meg az Orbán-kormány, ezt az előrelépést vetné vissza a Tisza adóterve.
Az Index a fenti dokumentum hitelességével kapcsolatban kiemelte: hivatalos fejléc, pecsét vagy kézzel írt aláírás hiányában nem állt módjukban megállapítani, ám a Tisza Párt gazdasági terveire rálátó források egybehangzóan megerősítették, hogy valóban többkulcsos szja bevezetésében gondolkoznak Magyar Péterék.

A lap információja szerint a Tisza Párt gazdasági munkacsoportja – amelynek munkáját a feljegyzésben is megemlített Dálnoki Áron koordinálja – egy hosszabb, összetett gazdasági programot készített, amit azóta gazdasági szakemberek szélesebb körének is bemutattak. Értesüléseik szerint olyan, a Tisza Párt holdudvarához tartozó közgazdászok kezén is átment ez az anyag, mint Bod Péter Ákos vagy a Tisza Párt kongresszusán nemrég feltűnt korábbi fideszes államtitkár, Kármán András. Az Index azt is írta:

 a gazdasági program megalkotásával megbízott szakemberek ugyanakkor előre jelezték Magyar Péternek, hogy muszáj lesz valamit lépni a választási ígéretek megvalósításához, mert „a végén ki kell jönnie a mateknak”.

A Tisza Párt gazdasági szakértője lapunk megkeresésére tagadta, hogy készítettek volna olyan feljegyzést, ami az Index birtokába került, és az szja emelésének tervét tartalmazza, ugyanakkor kitérő választ adott a párt adóterveire vonatkozó kérdésünkre. Dálnoki Áron úgy fogalmazott: sem ő, sem a kollégái a Tisza Pártban nem írtak le olyat, hogy háromkulcsos progresszív szja bevezetését terveznék. Kérdésünkre, hogy egyébként fontolgatják-e a jelenlegi egykulcsos, 15 százalékos személyi jövedelemadó megváltoztatását, többkulcsos rendszer bevezetését, kitérő választ adott. Azt mondta, hogy figyeljük Magyar Péter erről szóló kommunikációját, a konkrét terveket pedig majd később hozzák nyilvánosságra. 

Dálnoki tehát csak a feljegyzés létét tagadta, de nem cáfolta kategorikusan az szja emelésére vonatkozó terveket.

A Tisza Párt az elmúlt hónapokban következetesen kritizálta a Fidesz adópolitikáját, azt állítva, hogy az egykulcsos szja és a családi adókedvezmények rendszere a tehetősebbeket hozza előnybe. Bódis Kriszta, a párt társadalompolitikusa júliusban egy konferencián kijelentette: a családi adókedvezmények rendszere esélyegyenlőtlenségeket teremt a jómódúak támogatásával, a szegényekkel szemben.
Bohár Dániel, a Megafon véleményvezére arra hívta fel a figyelmet, hogy a terv létezésére a legjobb bizonyíték Magyar Péter tiltakozása. A pártvezér ugyanis a rogáni propaganda fegyverének nevezte a dokumentumot bemutató Indexet, és azt javasolta követőinek, hogy ne olvassák a portált.

 

Orbán Viktor: „Régi szoci mantra”

Kibújt a szög a zsákból. Kiszivárgott a Tisza adóprogramja. Régi szoci mantra: adóemelés, többkulcsos jövedelemadó

reagált Orbán Viktor a Harcosok Klubja Facebook-csoportban, miután nyilvánosságra került Magyar Péter pártjának szja-emeléséről szóló terve. 

A miniszterelnök rámutatott, Magyar Péter adóprogramja azt jelentené, hogy bruttó 400 ezres fizetés fölött mindenki több adót fizetne, és a családi adókedvezményt is kilőnék. 

A kormányfő egyben kijelentette, mindez csak akkor történhet meg, ha hagyjuk. „De nem hagyjuk! Hiába kukorékol a kiskakas” – húzta alá.

Borítókép: A pedagógusok 15 helyett 22 százalékot fizetnének a javaslat szerint (Fotó: Havran Zoltán)

add-square Lelepleződtek: adóemelésre készülnek Magyar Péterék

Több százezer forintot buknának havonta az orvosok is, ha megvalósulna Magyar Péter terve

Lelepleződtek: adóemelésre készülnek Magyar Péterék 15 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szentesi Zöldi László
idezojelekPécs

Csurran-cseppen

Szentesi Zöldi László avatarja

Gratulálunk a pécsi baloldalnak, mondjuk tőlük pont ezt vártuk.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu