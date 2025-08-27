Brutális adóemelésre készülnek Magyar Péterék, kiderült a tervük

A Tisza Párt tavasszal még arról kérdezte a szimpatizánsait a Nemzet hangja elnevezésű konzultációban: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a személyi jövedelemadó (szja) egységesen 9 százalékra csökkenjen?” A kérdőívet kitöltő 1,137 millió ember döntő többsége – több mint 900 ezer ember – pedig érthető módon a belengetett jelentős adócsökkentésre szavazott. Ehhez képest az Index birtokába került, a Tisza Párt vezetésének készült feljegyzésből az derül ki, hogy háromkulcsos progresszív jövedelemadó bevezetésére készülhetnek Magyar Péterék.

A Tisza Párt gazdasági kabinetjének tervei szerint csak egy nagyon szűk rétegnek maradna a mostani adószint, de már az átlagbér is 22 százalékos adósávba esne. 1,25 millió forint fölött pedig már jönne a 33 százalékos sáv is.

Magyar Péter feltehetőleg önt is alaposan megadóztatná (Fotó: Hatlaczki Balázs)

A többkulcsos adó mellé áll a baloldal

A tavaszi konzultációról Magyar Péter akkoriban még úgy nyilatkozott, annak eredménye pártja programjának gerincét alkotja majd 2026-ban. Az Index emlékeztet, ez pedig azt jelentené, hogy a Tisza csaknem kétezermilliárdos szja-csökkentést vezetne be, ami hatalmas lyukat ütne a költségvetésen. Magyar Péter emellett a radikális áfacsökkentést is belengette híveinek, a Nemzet hangja konzultációban ugyanis a gyógyszerek áfájának eltörlése és az egészséges élelmiszerek forgalmi adójának öt százalékra csökkentése is elsöprő, kilencven százalék feletti támogatást kapott.

Ezekhez képest az szja csökkentésére vonatkozó terv mindössze 81,9 százalékos támogatottsága még alacsonynak is mondható. Ennek oka minden bizonnyal abban keresendő, hogy a Tisza Párt követői között sok az elkötelezett ellenzéki, akiket régóta a többkulcsos adó igazságosságáról és bevezetésének szükségességéről igyekeztek meggyőzni a baloldali pártok „óellenzéki” politikusai.