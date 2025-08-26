Több százezer forintot buknának havonta az orvosok is, ha megvalósulna Magyar Péter terve

Hatalmas összegeket buknának el az orvosok, ha Magyar Péter adóemelési terve valósággá válna. Az Index írta meg, hogy a birtokukba került a Tisza Párt vezetésének készített feljegyzés, ami szerint háromkulcsos progresszív jövedelemadó bevezetésére készülhetnek Magyar Péterék. A Tisza Párt gazdasági kabinetjének tervei szerint csak egy nagyon szűk rétegnek maradna a mostani adószint, de már az átlagbér is 22 százalékos adósávba esne. Míg 1,25 millió forint fölött pedig már jönne a 33 százalékos sáv is.

Mindezt annak ellenére tervezgetik a Tisza Pártban, hogy Magyar Péter korábban még a személyi jövedelemadó (szja) jelentős csökkentését ígérte. A napvilágot látott dokumentumból kiderül, hogy valójában a progresszív jövedelemadó bevezetését tervezheti Magyar Péter pártja.

A megszerzett feljegyzésben – amit a Tisza Párt gazdasági kabinetje készített a pártvezetés számára – ugyanis a háromkulcsos szja szükségessége mellett érvelnek.

A memóban olvasható indoklás szerint „a magyar gazdaság túljutott tehervállalási képességén, és 2026-ra lényegében belerokkant a Fidesz harácsoló gazdaságpolitikájába”. Az anyag megszövegezői ezért úgy látják, 2026-ban szükség lesz egy, az egész adórendszer alapjaiban érintő korrigálásra, aminek „fókuszában a lakossági adókedvezmények felülvizsgálata áll”.

Fájna az orvosoknak Magyar Péter adóemelése

Az utóbbi években a kormány kiemelten kezelte az orvosbérek kérdését. Jelentős lépést sikerült elérni az egészségügyi dolgozók béremelésével. Csak az elmúlt három évben az orvosi fizetések – a 2021-ben kezdődött, több évig tartó átfogó bérfejlesztésnek köszönhetően – minden korábbinál nagyobb mértékben emelkedtek, az egészségügyi szakdolgozók és az egészségügyben dolgozók pedig két lépcsőben, 2023. július 1-jétől és 2024. március 1-jétől kaptak béremelést.

Ezzel az orvosok bruttó átlagos bére 2 197 000 forintra nőtt, ami átlagosan nettó 1 461 005 forintot jelent adókedvezmények nélkül. Azonban ha valósággá válna Magyar Péter terve, akkor az orvosok nettó átlagbére 1 232 212 forintra csökkenne.

Tehát Magyar Péter adóemelésének az orvosok is kárvallottjai lennének, mivel átlagosan 228 793 forinttal kevesebbet vinnének haza, mint most.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)