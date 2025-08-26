Rendkívüli

Több százezer forintot buknának havonta az orvosok is, ha megvalósulna Magyar Péter terve

Magyar PéterTisza Pártorvosadóemelés

Nagy árat kellene fizetniük az orvosoknak, ha megvalósulna Magyar Péter adóemelési terve. A jelenleg átlagbérükhöz képest több százezer forintot buknának el azzal, ha a Tisza Párt progresszív jövedelemadót vezetne be.

Magyar Nemzet
2025. 08. 26. 19:04
Fotó: Hatlaczki Balázs
Hatalmas összegeket buknának el az orvosok, ha Magyar Péter adóemelési terve valósággá válna. Az Index írta meg, hogy a birtokukba került a Tisza Párt vezetésének készített feljegyzés, ami szerint háromkulcsos progresszív jövedelemadó bevezetésére készülhetnek Magyar Péterék. A Tisza Párt gazdasági kabinetjének tervei szerint csak egy nagyon szűk rétegnek maradna a mostani adószint, de már az átlagbér is 22 százalékos adósávba esne. Míg 1,25 millió forint fölött pedig már jönne a 33 százalékos sáv is.

doktonő,doktor,orvos
Fotó: Pexels

Mindezt annak ellenére tervezgetik a Tisza Pártban, hogy Magyar Péter korábban még a személyi jövedelemadó (szja) jelentős csökkentését ígérte. A napvilágot látott dokumentumból kiderül, hogy valójában a progresszív jövedelemadó bevezetését tervezheti Magyar Péter pártja.

A megszerzett feljegyzésben – amit a Tisza Párt gazdasági kabinetje készített a pártvezetés számára – ugyanis a háromkulcsos szja szükségessége mellett érvelnek.

A memóban olvasható indoklás szerint „a magyar gazdaság túljutott tehervállalási képességén, és 2026-ra lényegében belerokkant a Fidesz harácsoló gazdaságpolitikájába”. Az anyag megszövegezői ezért úgy látják, 2026-ban szükség lesz egy, az egész adórendszer alapjaiban érintő korrigálásra, aminek „fókuszában a lakossági adókedvezmények felülvizsgálata áll”.

 

Fájna az orvosoknak Magyar Péter adóemelése

Az utóbbi években a kormány kiemelten kezelte az orvosbérek kérdését. Jelentős lépést sikerült elérni az egészségügyi dolgozók béremelésével. Csak az elmúlt három évben az orvosi fizetések – a 2021-ben kezdődött, több évig tartó átfogó bérfejlesztésnek köszönhetően – minden korábbinál nagyobb mértékben emelkedtek, az egészségügyi szakdolgozók és az egészségügyben dolgozók pedig két lépcsőben, 2023. július 1-jétől és 2024. március 1-jétől kaptak béremelést.

Ezzel az orvosok bruttó átlagos bére 2 197 000 forintra nőtt, ami átlagosan nettó 1 461 005 forintot jelent adókedvezmények nélkül. Azonban ha valósággá válna Magyar Péter terve, akkor az orvosok nettó átlagbére 1 232 212 forintra csökkenne.

Tehát Magyar Péter adóemelésének az orvosok is kárvallottjai lennének, mivel átlagosan 228 793 forinttal kevesebbet vinnének haza, mint most.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)

 

