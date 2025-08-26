Magyar Péter kiakadása a bizonyíték arra, hogy létezik a Tisza Párt adóemelési terve

Rendkívüli

Sajtóinformációk szerint háromkulcsos progresszív jövedelemadó bevezetésére készülhetnek Magyar Péterék. A Tisza Párt vezére kiakadt a hírek láttán, ami arra lehet bizonyíték, hogy valósak a megszorításról szóló tervek.

2025. 08. 26. 11:55
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke Fotó: Hatlaczki Balázs/MW
Magyar Péter lebukott – fogalmazott Hollik István a legújabb videójában arra reagálva, hogy kiszivárgott a Tisza Párt gazdasági kabinetének egy belső feljegyzése, amiből kiderül, hogy Magyar Péter pártja adóemelésre készül. A KDNP országgyűlési képviselője szerint Magyar Péterék visszahoznák a 2010 előtti háromkulcsos adót, ami jelentős adóemelést jelentene szinte minden magyar ember számára. 

Hollik jelezte, hogy Magyar Péter erre rögtön hazugságot kiáltott, azonban a kormánypárti politikus emlékeztetett, hogy Bódis Kriszta, a Tisza Párt szociálpolitikusa a Tisza Párt egyik szakmai kongresszusán az adórendszer átalakítására utalt.

A családi adókedvezmények rendszere esélyegyenlőtlenségeket teremt a jobb módúak támogatásával, a szegényekkel szemben

– fogalmazott a felvételen Bódis.

Hollik szerint azt kellene megmagyaráznia Magyar Péternek, hogy a Tisza szakpolitikusa azt mondta, hogy a családi adókedvezmény igazságtalan.

Ha valami igazságtalan, az azt jelenti, hogy meg akarjátok szüntetni, vagy legalábbis meg akarjátok változtatni. Tehát semmi hazugságról nincs szó. Valóban adóemelésre készültök

– tette hozzá a KDNP képviselője.

Bohár Dániel, a Megafon véleményvezére szerint onnan lehet tudni, hogy igaz a Tisza Párt adóemelési terve, hogy Magyar Péter azonnal tiltakozik ellene.

Az Index írta meg, hogy a birtokukba került a Tisza Párt vezetésének készített feljegyzés, ami szerint háromkulcsos progresszív jövedelemadó bevezetésére készülhetnek Magyar Péterék. A Tisza Párt gazdasági kabinetjének tervei szerint csak egy nagyon szűk rétegnek maradna a mostani adószint, de már az átlagbér is 22 százalékos adósávba esne. 1,25 millió forint fölött pedig már jönne a 33 százalékos sáv is.

Mindezt annak ellenére tervezgetik a Tisza Pártban, hogy Magyar Péter korábban még a személyi jövedelemadó (szja) jelentős csökkentését ígérte.

A Tisza Párt még tavasszal ugyanis arról kérdezte a szimpatizánsait a Nemzet hangja elnevezésű konzultációban: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a személyi jövedelemadó (szja) egységesen 9%-ra csökkenjen?” A kérdőívet kitöltő 1,137 millió ember döntő többsége – több mint 900 ezer ember – pedig érthető módon a belengetett jelentős adócsökkentésre szavazott.

Magyar Péter most rogáni propagandát emleget, és azt javasolta követőinek, hogy inkább ne olvassanak Indexet (se). 

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)

 

Orbán Viktor a tiszás szja-emelési tervekről: „Régi szoci mantra!”

