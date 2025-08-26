Szja-emelés: kiszivárgott Magyar Péterék terve, ez mindenkinek fájna

Háromkulcsos progresszív jövedelemadó bevezetésére készülhetnek Magyar Péterék – derült ki egy, az Index birtokába került, a pártvezetésnek készített belső feljegyzésből. A Tisza Párt gazdasági kabinetjének tervei szerint csak egy nagyon szűk rétegnek maradna a mostani adószint, de már az átlagbér is 22 százalékos adósávba esne. 1,25 millió forint fölött pedig már jönne a 33 százalékos sáv is.

Mindezt annak ellenére tervezgetik a Tisza Pártban, hogy Magyar Péter korábban még a személyi jövedelemadó (szja) jelentős csökkentését ígérte.

A Tisza Párt még tavasszal ugyanis arról kérdezte a szimpatizánsait a Nemzet hangja elnevezésű konzultációban: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a személyi jövedelemadó (szja) egységesen 9%-ra csökkenjen?” A kérdőívet kitöltő 1,137 millió ember döntő többsége – több mint 900 ezer ember – pedig érthető módon a belengetett jelentős adócsökkentésre szavazott.

Az ígéret szép szó…

A konzultációról Magyar Péter akkoriban még úgy nyilatkozott, annak eredménye pártja programjának gerincét alkotja majd 2026-ban. Az Index a cikkben emlékeztet, ez pedig azt jelentené, hogy a Tisza csaknem kétezermilliárdos szja-csökkentést vezetne be, ami hatalmas lyukat ütne a költségvetésen.

Magyar Péter emellett a radikális áfacsökkentést is belengette híveinek, Nemzet hangja konzultációban ugyanis a gyógyszerek áfájának eltörlése és az „egészséges élelmiszerek” forgalmi adójának öt százalékra csökkentése is elsöprő, kilencven százalék feletti támogatást kapott.

Ezekhez képest az szja csökkentésére vonatkozó terv mindössze 81,9 százalékos támogatottsága még alacsonynak is mondható. Ennél kisebb arányban ugyanis csak Ukrajna EU-tagságára (58 százalék) voksoltak a Tisza szimpatizánsai. Ennek az oka minden bizonnyal abban keresendő, hogy a Tisza Párt követői között sok az elkötelezett ellenzéki, akiket régóta a többkulcsos adó igazságosságáról, és bevezetésének szükségességéről igyekeztek meggyőzni a baloldali pártok „óellenzéki” politikusai.

Az Index birtokába került dokumentumból kiderül, hogy valóban a progresszív jövedelemadó bevezetését tervezheti Magyar Péter pártja.

A megszerzett feljegyzésben – amit a Tisza Párt gazdasági kabinetje készített a pártvezetés számára – ugyanis a háromkulcsos szja szükségessége mellett érvelnek.

A memóban olvasható indoklás szerint „a magyar gazdaság túljutott tehervállalási képességén, és 2026-ra lényegében belerokkant a Fidesz harácsoló gazdaságpolitikájába”. Az anyag megszövegezői ezért úgy látják, 2026-ban szükség lesz egy, az egész adórendszer alapjaiban érintő korrigálásra, aminek „fókuszában a lakossági adókedvezmények felülvizsgálata áll”.