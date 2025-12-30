Kibújt a szög a zsákból: a Tisza Párt adatbázisában szerepel a MÚOSZ alelnökének neve

Hosszas hallgatás után hétfőn megdöbbentő állásfoglalást adott ki a Magyar Újságírók Országos Szövetsége a Bors ügyében. Az újságíró-szervezet sokakat meglepve kiállt a sajtószabadság ellen irányuló bírósági döntés mellett. A bírói döntés azt akarta megakadályozni, hogy négymillió emberhez eljusson az igazság a Tisza-csomagról.

A 4 milliós példányszámban nyomtatott Bors-különszám terjesztését a bíróság betiltotta, mivel a rendkívüli helyzet rendkívüli intézkedést kívánt. A MÚOSZ kiáll a valódi újságírók valódi sajtószabadsága mellett, s egyetért e döntéssel

– közölték, amit később a Tisza vezető politikusai, többek között Kármán András, a párt költségvetési tanácsadója és a baloldali sajtótermékek is büszkén lobogtattak. Az Ellenpomt legfrissebb elemzésében arról ír, hogy

a bírósági döntést egy olyan bíró hozta meg, aki rajta volt a Tisza-aktivisták listáján, amely az ukránok által fejlesztett Tisza-applikációból szivárgott ki.

Felidézték, hogy Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője úgy fogalmazott az elfogult bíróra célozva: „Micsoda véletlen, hogy a Magyar Péterék megszorítócsomagját bemutató újság ellen pont egy olyan bírónő lépett fel, akinek a neve és budapesti címe megegyezik a Tisza-aktivisták kiszivárgott listáján található nőével”.

Törvénytelen bíróság

Mint írták, az a mondat, hogy a rendkívüli helyzet rendkívüli intézkedést kívánt, annak beismerése, hogy

a bírósági döntés a MÚOSZ szerint is törvénytelen, a törvényes intézkedések ugyanis aligha nevezhetőek rendkívülinek.

Vagyis a posztkommunista újságírószervezet szerint a Tisza Párt védelmében törvénytelen döntést is hozhat a bíróság. Az pedig, hogy a MÚOSZ szerint létezik valódi és nem valódi sajtószabadság is, azt mutatja, hogy a szervezet az, aminek látszik, továbbra is a kommunista sajtószervezet utódja.

A rendkívüli helyzetről, rendkívüli intézkedésekről, valódi sajtószabadságról és valódi újságírókról szóló fejtegetés akár Lakatos Ernőtől, a kommunista MSZMP KB Agitációs és Propaganda Osztályának hírhedt vezetőjétől is származhatna. Ő volt az, akit Kádár János 1982-ben azért nevezett ki, hogy a rendkívüli helyzetre való tekintettel rendet tegyen a magyar sajtóban.