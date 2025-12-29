A kriptokommunista MÚOSZ beállt a Tisza Párt mögé

Hatalmas botrányt okozott, amikor néhány hete a Tisza Párt kezdeményezésére a Fővárosi Törvényszék azonnali hatállyal megtiltotta a Bors különszámának terjesztését, amiben Magyar Péterék adóemelési terveiről írtak. A pártvezér pedig a döntés nyilvánosságra kerülése után felszólította a Mediaworksöt, hogy függessze fel a lap kiszállítását.

A Tisza kezdeményezte a Bors különszámának a betiltását (Fotó: Bors)

Hosszas hallgatás után foglalt állást az ügyben a Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ). A balliberális újságíró-szervezet nem meglepő módon helyeselte a Bors különszámának betiltását, amire propagandistázással reagált a közleményében. Lényegében azt írják a dokumentumban, hogy

a sajtószabadság nem illeti meg azokat, akik beszámolnak a Tisza Párt adóterveiről, sőt a Bors különszámának megjelenését társadalmilag veszélyes akciónak nevezik.

Fittyet hánynak az alaptörvényre

Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász lapunknak reagálva megjegyezte: a szólás- és sajtószabadságot is magába foglaló véleménynyilvánítás szabadsága első generációs alapjog. Ennek az alapjogok közül – az Alkotmánybíróság értelmezése nyomán – kizárólag az emberi élet és méltóság, mint elidegeníthetetlen emberi jogok előtt kell meghajolnia.

Bármi más nemű korlátozást megelőzően szigorú szükségességi-arányossági teszt elvégzése kötelező.

A szakértő emlékeztetett, hogy a véleménynyilvánítás szabadsága, mint több száz éves alkotmányos jog, első generációs, klasszikus politikai szabadságjog. Olyan jelentős dokumentumokban kapott helyet, mint a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya, az Emberi Jogok Európai Egyezménye, valamint a nemzeti alkotmányok többségében.

Így Magyarország Alaptörvénye is kimondja, hogy mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához, Magyarország elismeri és védi a sajtó szabadságát és sokszínűségét, biztosítja a demokratikus közvélemény kialakulásához szükséges szabad tájékoztatás feltételeit.

Ifj. Lomnici kiemelte, hogy az Alkotmánybíróság korábban többször is kifejtette, hogy a véleménynyilvánítás szabadsága olyan alapjog, ami valamilyen gondolat megfogalmazását és másokkal való megosztását védi, megjelenési formájára tekintet nélkül. Ebből következően nem csupán a hétköznapi értelemben vett szólás tartozik az alkotmányos védelem körébe, hanem minden olyan magatartás, amely információs tartalommal bír. Egy alkotmánybírósági határozat kimondja, hogy

az alaptörvény a kommunikációt, a jellemzően politikai vélemény másokhoz való eljuttatását védi, annak megjelenési formájára tekintet nélkül.

A pártállami propaganda intézménye volt a MÚOSZ

Az alkotmányjogász szerint a MÚOSZ-nak, amelynek tagjai az 1950-es években részt vettek a koncepciós perek médiakampányaiban, illetve 1956 után az „ellenforradalom” narratíváját közvetítették, 1989-ben fel kellett volna számolnia önmagát. Ifj. Lomnici felidézte, hogy Teller Ede azt írta a szervezetről, hogy a pártállami propaganda intézményi része volt, és erkölcsi felelőssége van a diktatúra működtetésében.

Az, hogy kriptokommunista szervezetként jelen van, annak a baloldali rezsimnek köszönhető, amely a rendszerváltás óta folyamatosan jelen van és újabban a Tisza Párt mögé sorakozott fel

– vélekedett ifj. Lomnici.