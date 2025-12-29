borstisza pártújságírónémeth balázsmúoszmédia

Németh Balázs: Előbújtak az öreg komcsi újságírók és tévések

2010 előtt a haveroké volt a politikai hatalom, a haverok irányították az üzleti életet, és a haverok kezében volt az állami média, valamint később a kereskedelmi média is. Ők meg lubickoltak a népszerűségben, degeszre keresték magukat, az élet császárai lehettek – reagált Németh Balázs arra, hogy a MÚOSZ szerint a sajtószabadság nem illeti meg azokat, akik beszámolnak a Tisza Párt adóterveiről, sőt a Bors különszámának megjelenését társadalmilag veszélyes akciónak nevezik.

Magyar Nemzet
2025. 12. 29. 13:35
„Előbújtak az öreg komcsi újságírók és tévések. A Szilyk, Havasok, Kepesek, Friderikuszok, Freiek… Akik 1990 előtt, majd 1990 és 2010 között is úgy érezték, hogy övéké a világ. 2010 óta meg szenvednek, mint a kutyák!” – írta Németh Balázs közösségi oldalán azután, hogy a Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ) közleményben tudatta,

semmilyen problémát nem lát abban, hogy betiltották a Bors különszámát, amiben bemutatják a Tisza Párt megszorítócsomagját.

A Fidesz szóvivője úgy fogalmazott, 2010 előtt a haveroké volt a politikai hatalom, a haverok irányították az üzleti életet, és a haverok kezében volt az állami média, valamint később a kereskedelmi média is. Ők meg lubickoltak a népszerűségben, degeszre keresték magukat, az élet császárai lehettek.

„Egyetlen dolguk volt csupán: folyamatos hazugságokkal, komcsi propagandával hatalomban kellett tartani a magyar családokat megnyomorító baloldalt. Tapsolni kellett a vizitdíjnak, a kórházbezárásoknak, a 13. havi nyugdíj eltörlésének, a privatizációnak, az IMF megszorító intézkedéseinek, az iskolabezárásoknak, a devizahiteleknek… stb.” – fogalmazott Németh Balázs, aki szerint tapsoltak is lelkesen a független megmondók.

Hozzátette, közben megaláztak, hiteltelenítettek, ellehetetlenítettek mindenkit, aki nem tartozott a „körbe”, és lesajnált jobboldali újságíróként mást mert gondolni a világról.

A nagyobbik kormánypárt szóvivője közölte,

2010 óta viszont szenvednek, mint a kutyák. Múlnak az évek, gyűlnek a ráncok, nő a feszültség, fogy a pénz. De ők nem adják fel.

„Négyévente újra és újra megpróbálják, most is ez történik. Az egyik PR-interjút készít a brüsszeli jelölttel, a másik podcastot indít, a harmadik fűnek-fának nyilatkozik, hogy jelenleg minden rossz, de varázsütésre minden működne, ha újra a baloldal kormányozna. Odáig süllyedtek, hogy ma a MÚOSZ (újságírók szövetsége = öreg komcsik és belvárosi liberálisok belterjes gyülekezete) kimondta, hogy 

nem vonatkozik a sajtószabadság azokra a médiumokra, amelyek írni/beszélni mernek a Tisza megszorítócsomagjáról”

– fogalmazott Németh Balázs, aki úgy folytatta, szerintük csak az a demokrácia, amikor ők vannak hatalmon, csak akkor jó a véleményszabadság, ha kizárólag az ő véleményük jelenhet meg. És csak akkor fontos a sajtószabadság, ha mindenki azt írja, amit ők akarnak.

„Van egy rossz hírem az öreg/fiatal komcsiknak, ami egyben egy kiváló hír Magyarországnak:” 

hiába erőlködnek, 2026 áprilisa után újabb négy év szenvedés vár rájuk.


