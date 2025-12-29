Az aszados rémhír terjesztői elmesélik, hogy kell újságot írni

Van egy olyan nevű szervezet, hogy MÚOSZ. Magyar Újságírók Országos Szövetsége. Az átkosban a szovjet titkosszolgálat, a KGB fedőszerveként működött, a diktatúra hálózati embereivel telepakolva. Speciálisan kiképzett gazemberekkel. A módszerváltás után az immár Nyugatra nyaló régi-új hálózat régi-új emberei folytatták ugyanazt, amit egyébként egy pillanatra sem hagytak abba: a manipulálást, vízfolyásszerű hazudozást, lejáratást és bomlasztást. Csak a központi ülep már nem Moszkva, hanem Brüsszel-Washington.

Nos, ez a MÚOSZ adott most ki egy közleményt a Tisza megszorítócsomagjáról szóló Bors-különszám betiltásáról. Csupán mint állatkerti érdekességet mutatom meg a kedves Olvasóknak a közleményt, bosszankodni rajta fölösleges. Azt írják:

Újságírók szakmai szervezete elvben nem támogathat olyan intézkedést, amellyel egy lap terjesztését tiltják be. A sajtószabadság alapjog. Ez azonban nem jelentheti azt, hogy e mögé bújva újságírónak álcázott propagandisták hazugságok terjesztésével a tisztességes újságírás hitelét gátlástalanul rombolhatják.

Még a szóhasználatuk sem sokat változott. Pár évtizede még azt hirdették: „Te, sötétben bujkáló, rémhírterjesztő ellenforradalmár, reszkess!”

Aztán így folytatják:

A 4 milliós példányszámban nyomtatott Bors-különszám terjesztését a bíróság betiltotta, mivel a rendkívüli helyzet rendkívüli intézkedést kívánt. A MÚOSZ kiáll a valódi újságírók valódi sajtószabadsága mellett, s egyetért e döntéssel, amellyel propagandisták társadalmilag is veszélyes akcióját akarta blokkolni a bíróság.

Társadalmilag veszélyes bemutatni azt a megszorítócsomagot, amelynek számos elemét korábban maguk a Tisza Párt vezető szakértői kotyogták ki nyilvános fórumokon? Amely elkotyogások után Övcsatos úr pániküzemmódban szájzárat tett az összes képviselőjelöltjére, szakértőjére, nagyjából mindenkire. Nem nyilatkozhatnak. Kólás dobozokként kell kifelé nézniük a fejükből, mikor az újságírók próbálják őket kérdezni a nyugdíjadóról, ebadóról, cicaadóról, egyebekről. A kiszivárgott megszorítócsomag hitelességét többek között az aláírások, a korábbi szakértői megnyilvánulások és Tisza-vezér úr pánikreakciója egyaránt megerősíti. Az úgynevezett MÚOSZ szerint viszont társadalmilag veszélyes az ilyesmi, a bíróság helyesen döntött, hogy bezúzatta a Borsot.