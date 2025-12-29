idezojelek
Az aszados rémhír terjesztői elmesélik, hogy kell újságot írni

Pressman küldött nekik zsetont, most meg az újságírószakmáról magyaráznak.

Pilhál Tamás
Magyar Péter MÚOSZ Tisza betiltás bolsevik 2025. 12. 29. 12:21
Fotó: Polyák Attila
Van egy olyan nevű szervezet, hogy MÚOSZ. Magyar Újságírók Országos Szövetsége. Az átkosban a szovjet titkosszolgálat, a KGB fedőszerveként működött, a diktatúra hálózati embereivel telepakolva. Speciálisan kiképzett gazemberekkel. A módszerváltás után az immár Nyugatra nyaló régi-új hálózat régi-új emberei folytatták ugyanazt, amit egyébként egy pillanatra sem hagytak abba: a manipulálást, vízfolyásszerű hazudozást, lejáratást és bomlasztást. Csak a központi ülep már nem Moszkva, hanem Brüsszel-Washington.

Nos, ez a MÚOSZ adott most ki egy közleményt a Tisza megszorítócsomagjáról szóló Bors-különszám betiltásáról. Csupán mint állatkerti érdekességet mutatom meg a kedves Olvasóknak a közleményt, bosszankodni rajta fölösleges. Azt írják:

Újságírók szakmai szervezete elvben nem támogathat olyan intézkedést, amellyel egy lap terjesztését tiltják be. A sajtószabadság alapjog. Ez azonban nem jelentheti azt, hogy e mögé bújva újságírónak álcázott propagandisták hazugságok terjesztésével a tisztességes újságírás hitelét gátlástalanul rombolhatják.

Még a szóhasználatuk sem sokat változott. Pár évtizede még azt hirdették: „Te, sötétben bujkáló, rémhírterjesztő ellenforradalmár, reszkess!” 

Aztán így folytatják:

A 4 milliós példányszámban nyomtatott Bors-különszám terjesztését a bíróság betiltotta, mivel a rendkívüli helyzet rendkívüli intézkedést kívánt. A MÚOSZ kiáll a valódi újságírók valódi sajtószabadsága mellett, s egyetért e döntéssel, amellyel propagandisták társadalmilag is veszélyes akcióját akarta blokkolni a bíróság.

Társadalmilag veszélyes bemutatni azt a megszorítócsomagot, amelynek számos elemét korábban maguk a Tisza Párt vezető szakértői kotyogták ki nyilvános fórumokon? Amely elkotyogások után Övcsatos úr pániküzemmódban szájzárat tett az összes képviselőjelöltjére, szakértőjére, nagyjából mindenkire. Nem nyilatkozhatnak. Kólás dobozokként kell kifelé nézniük a fejükből, mikor az újságírók próbálják őket kérdezni a nyugdíjadóról, ebadóról, cicaadóról, egyebekről. A kiszivárgott megszorítócsomag hitelességét többek között az aláírások, a korábbi szakértői megnyilvánulások és Tisza-vezér úr pánikreakciója egyaránt megerősíti. Az úgynevezett MÚOSZ szerint viszont társadalmilag veszélyes az ilyesmi, a bíróság helyesen döntött, hogy bezúzatta a Borsot.

Szerintem meg azokat kéne betiltani, akik sajtótermékek betiltásán örvendeznek.

A bolsevik szervezet ezután azt ecseteli: azért szuper döntés a betiltás, mert ha utólag kiderül, hogy valótlanság van a különszámban, akkor a Bors úgysem nyomtat ki újabb négymillió példányt a helyreigazítással. Aha. Tehát ilyen erővel többé senki ne adjon ki semmilyen különszámot, egyszeri kiadványt, hiszen úgysem közöl majd helyreigazítást. Helyben vagyunk. Ez az ötvenes évek tempója. A Tisza-appos bíróval együtt, aki a betiltásról döntött.

Valóban alapjog a hazugságok, rágalmak tudatos terjesztése? – kérdezi magamagától a MÚOSZ. Majd így felel: „Nem, mert a sajtószabadság nem terjed ki a tények elferdítésére, álhírek terjesztésére. Aki ilyeneket gyárt, tesz, az nem újságíró, hanem propagandista, akinek nem a valóság korrekt bemutatása a célja. A propagandista manipulál, a tényeket úgy hajlítja, ahogy az érdeke, megbízója kívánja.”

Helyben vagyunk. Tehát az az újságíró, akire a MÚOSZ rábök. Mindenki más szar-szemét propagandista. Akit aztán első körben be lehet tiltani (itt tartunk most), második fázisban pedig börtönbe kell csukni (Nyugaton már ez megy: lásd Tommy Robinson esetét és a többit). 

Ismerős? A burzsoá, a földesúr, a kulák, a pap nem ember. És ha nem ember, ugyan kinek hiányozna, ha elhurcolnánk a Gulágra vagy csak szimplán tarkón lőnénk az Andrássy út 60.-ban? Egy brosúrával korábban ugyanez ment a zsidókkal. Az akkori MÚOSZ akkori plecsnizőjei újságcikkeknek látszó irományokban „bizonyították be”, hogy a zsidó nem ember. És azért nem ember, mert az akkori (szintén berlini) hálózat úgy döntött. A folytatás ismert.

Azt akarom ezzel mondani, hogy pikírt publicisztikák szintjén el lehet viccelődni a másik propagandistázásával. Megteszi ezt a dollársajtó velünk, mi meg velük. Ilyen a boksz, rendben. Ám amikor egy bíróság bármiféle bizonyíték, jogerős ítélet nélkül eltüntet egy sajtóterméket a placcról, ennek pedig egy érdekvédőnek és szervezetnek látszó valami szalutál, az baj. Olyankor azt kell mondani: állj, ne tovább!

Hogy egy Tisza-appos bíró zúzatja be a Tiszát leleplező lapszámot, azt már említettük. De nézzük meg, kik ülnek a MÚOSZ-ban, kik oktatják a nemzetet az álhírterjesztés rejtelmeiről. Alelnök: György Zsombor. Aki mellesleg a Magyar Hang főszerkesztője. Elnökségi tagok: Lukács Csaba és Dévényi István. Előbbi a Magyar Hang lapigazgatója, utóbbi pedig publicistája. 

S hogy miért érdekes mindez? Mert a Magyar Hang volt az, amely az utóbbi évtized egyik – ha nem a – legótvarosabb álhírét terjesztette el fatornyos szép hazánkban. Igen, a szír diktátor, Aszad különgépének Ferihegyen landolásáról. 

És természetesen élen járnak legújabb gazdijuk, Magyar Péter aktuális álhíreinek terjesztésében. Hiszen a Konteómessiás csak akkor nem terjeszt álhíreket, amikor épp alszik. És sajnos keveset alszik. Lásd: kétezer titkosszolga, kémtoll, zivatar, Orbán luxusjachtozik és így tovább. Ha Magyar Péter öblösebbet böfizik, György Zsomborék máris klaviatúrát ragadnak. Független-objektíve. Meg: újságíró-szakmailag.

S mindeközben fölnyalják a pénzt, amit az előző amerikai nagykövet küld nekik a független-objektív munkásságukért. (Nyilván azért, mi másért?) S mindeközben a Zsombi alelnökletével működő MÚOSZ fölemelt mutatóujjal magyarázza: „A baj az, hogy a tömeges álhírterjesztés korszakában nehéz megkülönböztetni az újságírót és a propagandistát.” 

S közben nem szakad a fejére a plafon, nem zuhan nyakába a dollárostrezor. 

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Polyák Attila/MW)

Bill bácsi és a roppant fiatal lány

Afrika szarvától a nemzetközi porondra

Bevásárlok, főzök és boldog vagyok

A patrióta lendületvétel éve volt 2025

Hányinger

