Fénnyel eteti a szektát

Napra nap bebizonyosodik, hogy Övcsatos úrnak nem pártja, hanem fényevő szektája van. Mert csak egy szélsőséges, fanatikus, a tényektől hermetikusan elzárt fényevő szektában lehetséges az, ami a Tiszában: hogy számukra a valóság egyszerűen nem létezik. Nézzük például az e hétvégi szektahíradót! Vezérük bejelenti – mit bejelenti, beleóbégatja – a magyar pusztába, hogy szombat délig több mint 250 ezer ajánlást gyűjtöttek össze. A hívek csápolnak, sajtónyaloncaik meg egymást taposva terítik a „hírt”.

S közben a valóság? Az Alapjogokért Központ közérdekű adatigénylésére a Nemzeti Választási Iroda arról tájékoztatott, hogy szombat délután négyig mindösszesen 13 806 darab tiszás ajánlóívet kaptak, ami – a szekta számára legkedvezőbb esetben, tehát ha minden íven a lehetséges nyolc szignó szerepel – összesen legfeljebb 110 448 darab aláírást jelent. Ennyit tehát a 250 ezres, egészen hajmeresztő hazugságról. Ami most is, mint mindig, lelepleződött.

Ám az elkövető hamisnak minősítette a hivatalos adatokat, s mintha mi sem történt volna, folytatta tovább a hazudozást. Már a következő mondatával. – Miközben a Fidesz még rengeteg körzetben most sem tudta leadni az elegendő számú ajánlást, a Tisza mindenhol megtette ezt – kárálta. Ezúttal egyetlen mondatba két hazugságot is beleszuszakolt. A választási iroda közléséből kiderült, hogy a Fidesz–KDNP mindenhol benyújtotta a szükséges számú ajánlást, összesen 24 523 darab ívet, ami – ívenként itt is nyolc aláírással számolva – 196 ezer ajánlást jelent.

Ami némileg több, mint a 110 ezer… Első kamu: pipa. A második pedig, hogy a Tisza mindenhol leadott volna elegendőt. Hát nem adott. Tegnap délutánig például Tolna vármegye 3-as választókerületében egyedül a kormánypárti Süli János adta le az induláshoz szükséges ajánlásokat. Ő már szombaton. A tiszás Cseh Tamás meg csak kamillázott. (Zárójelben: nem csoda, hogy a paksiak zöme pokolba kívánja a Tiszát, mert az atomerőmű bővítése elleni lázításuk nyílt támadás a helyiek ellen.)

Aztán még „magányos” fideszes standokról is hablatyolt a szektavezér, holott fotók, videók tucatjain látni a kígyózó sorokat. Nincs egy ép mondata. Nem sül ki a szeme ennyi hazugságtól? Nem. Sőt odaírja, hogy a Fidesz hazudik. Valóság helyett a gyűlölet fényével eteti a szektáját. Hozzá képest Gyurcsány egy őszinte, becsületes, igazmondó juhász volt.

Tehát ez történt szombaton. Épeszű ember azt gondolná, a választási iroda hivatalos adataival lebuktatva bebújt a sarokba szűkölni, sebeit nyaldosni. Ehelyett neki állt följebb.

„Tegnap a Tisza jött, látott és tarolt. A Fidesz pánikolt, vergődött és hazudott.” Nyilván – ezt is tőle „tudjuk” – a kormányzati különgépek motorja is berreg. Immár két éve. „Az egész ország számára világossá vált, hogy az ajánlásgyűjtést a Tisza kiütéssel megnyerte.” Értsd: a 110 ezer több mint a 196 ezer. Majd van képe idézni a választási irodát, amely szerint arról nincs adat, hogy az egyes jelöltek pontosan hány darab ajánlást adtak le. Éles­elméjű Péter ezzel a Fideszen próbált volna ütni, ám önmagán sikerült. Hiszen épp ő emlegetett 250 ezer ajánlást, miközben 13 806 tiszás ajánlóívre feleennyi sem fér. A valóság cáfolja a hőbörgést? Annál rosszabb a valóságnak! És persze a beetetett híveknek.