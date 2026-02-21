Árad a kamu: feleannyi ajánlása sincs a Tiszának, mint amennyit Magyar Péter mondott

Magyar PéterAlapjogokért KözpontTisza Párt

A Tisza Párt elnökének alapvetése, hogy a valóság nem az, amit bizonyítani lehet, hanem az, amit kiír a Facebookra – jegyezte meg az Alapjogokért Központ, miután kiderült, a pártelnök ismét hazudott. A szervezet ugyanis kiderítette, Magyar Péter állításával ellentétben csak jóval kevesebb mint fele, 110 ezer aláírás jött össze nekik.

Munkatársunktól
2026. 02. 21. 18:52
Fotó: Markovics Gábor
A Nemzeti Választási Iroda (NVI) hivatalos adatai szerint Magyar Péter biztosan hazudott a Tisza jelöltjei által gyűjtött aláírások számáról – hívta fel a figyelmet az Alapjogokért Központ, miután a pártelnök azt állította, délig már több mint 250 ezer ajánlást gyűjtöttek országosan. – Az NVI adataiból kitűnik, hogy ennek a számnak a mai napi hivatalos zárásig, délután 4 óráig is csak a jóval kevesebb mint fele, 110 ezer aláírás jött össze – jelezték.

Magyar Péter nem először vezette félre a választóit (Forrás: Facebook)

– Magyar Péter nem arról híres, hogy gyakran mond igazat. Félrevezette már a választóit az európai parlamenti mandátuma átvétele, a mentelmi joga, a párt programja és számtalan más téma kapcsán is – emlékeztetett az Alapjogokért Központ, megjegyezve, hogy a fentiek ismeretében közérdekű adatigénylést nyújtottak be a Nemzeti Választási Irodához, így derült ki, Magyar Péter most sem mondott igazat. 

– A hivatalos adatok szerint ugyanis a Tisza 16 óráig 13 806 darab ívet adott le, egy íven pedig legfeljebb nyolc aláírás szerepelhet, a gyakorlatban általában kevesebb. Azonban ívenként nyolc aláírással számolva is csak 110 448 ajánlást adhattak le, ami messze elmarad a nagy csinnadrattával bejelentett 250 ezertől – ismertették, hozzátéve, hogy ezzel szemben a Fidesz–KDNP 24 523 ívet adott le a mai nap, ami nagyságrendileg 196 ezer ajánlást jelent, ez közel 85 ezerrel több, mint a Tiszáé. 

– A Tisza Párt kezdettől egy Brüsszelben túlfújt politikai lufi, amely a látszatról szól. Látszólag párt (miközben inkább digitális mozgalom), látszólag a magyarok mellett áll (miközben Brüsszel érdekeit képviseli), látszólag vezet a kutatásokban (holott valójában második), és látszólagos a programjuk is – bár ez utóbbiból a valóságos is kiszivárgott – idézte fel az Alapjogokért Központ, majd megjegyezték, úgy látszik, hogy az ajánlásgyűjtés sem kivétel a látszatra alapuló politika alól: Magyar Péter alapvetése, hogy a valóság nem az, amit bizonyítani lehet, hanem az, amit kiír a Facebookra.

 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Markovics Gábor)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Bayer Zsolt
idezojelekszínház

Na végre, egy önfeledt este!

Bayer Zsolt avatarja

Színházba mentünk. A Tháliába. Megnéztük a Miniszter félrelép című darabot.

