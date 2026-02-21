Erős rajtot vett a Fidesz, Orbán Viktor berúgta a kampányt

Ötven nap van a választásig, ezzel együtt elindult a mozgósítási szakasz, ilyenkor már minden politikai erő az eddig megszerzett szavazótáborát igyekszik mozgósítani. Ennek egyik fontos része az aláírásgyűjtés, amely ma kezdődött – értékelte Deák Dániel a békéscsabai háborúellenes gyűlést és Orbán Viktor felszólalását.

Orbán Viktor és a Fidesz erős országos hálózattal és jó mozgósítással rendelkezik (Fotó: Ladóczki Balázs)

Erős országos hálózata van Orbán Viktornak és a Fidesznek

A XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint nagy jelentősége van annak, hogy a Fidesz gyűjtötte össze elsőként minden választókerületben az aláírásokat és hogy a Fidesz jelöltjét vették elsőként nyilvántartásba.

Ez azt jelzi, hogy a Fidesz erős országos hálózattal és jó mozgósítással rendelkezik.

Orbán Viktor a hivatalos kampányidőszak első napját Békéscsabán tartotta, ahol a háborúellenes gyűlésen kérdezte a közönség. A miniszterelnök határozott és energikus volt, komplexen válaszolt a különböző belpolitikai és külpolitikai kérdésekre.

Deák Dániel megjegyezte: hiába ígérte tavaly, Magyar Péter ezúttal is megfutamodott, most sem követte Orbán Viktort.

– A Tisza elnökének rendezvényein rendre jóval kevesebben voltak, emiatt elkerülte az újabb kudarcélményt. Ehelyett tiszás pultokhoz ment oda, ahol pár tiszás aktivistával és a tiszás propagandasajtóval próbálta mutatni, hogy sokan vannak – fogalmazott, kiemelve, beszédes az is, hogy míg

Orbán Viktor nem enged a zsarolásnak és határozottan fellép a kőolajvezeték ukrán leállításával szemben, addig Magyar Péter továbbra sem ítélte el,

a titkosszolgálati információk szerint összejátszik az ukránokkal.

– Ez egyben világosan ki is jelölte a választás tétjét: a magyar vagy a brüsszeli út – mutatott rá Deák Dániel.