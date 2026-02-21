Orbán ViktorkampányindítóFideszTisza PártDeák Dániel

Erős rajtot vett a Fidesz, Orbán Viktor berúgta a kampányt

A kormánypárt gyűjtötte össze minden választókerületben a leghamarabb az aláírásokat, a miniszterelnököt pedig telt ház fogadta – mutatott rá Deák Dániel. Hogy a Fidesz gyűjtötte össze elsőként minden választókerületben az aláírásokat és hogy a Fidesz jelöltjét vették elsőként nyilvántartásba, a XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint azt jelzi, hogy Orbán Viktor és a Fidesz erős országos hálózattal és jó mozgósítással rendelkezik.

Munkatársunktól
2026. 02. 21. 18:18
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ötven nap van a választásig, ezzel együtt elindult a mozgósítási szakasz, ilyenkor már minden politikai erő az eddig megszerzett szavazótáborát igyekszik mozgósítani. Ennek egyik fontos része az aláírásgyűjtés, amely ma kezdődött – értékelte Deák Dániel a békéscsabai háborúellenes gyűlést és Orbán Viktor felszólalását.

Orbán Viktor
Orbán Viktor és a Fidesz erős országos hálózattal és jó mozgósítással rendelkezik (Fotó: Ladóczki Balázs)

 

Erős országos hálózata van Orbán Viktornak és a Fidesznek

A XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint nagy jelentősége van annak, hogy a Fidesz gyűjtötte össze elsőként minden választókerületben az aláírásokat és hogy a Fidesz jelöltjét vették elsőként nyilvántartásba.

Ez azt jelzi, hogy a Fidesz erős országos hálózattal és jó mozgósítással rendelkezik.

Orbán Viktor a hivatalos kampányidőszak első napját Békéscsabán tartotta, ahol a háborúellenes gyűlésen kérdezte a közönség. A miniszterelnök határozott és energikus volt, komplexen válaszolt a különböző belpolitikai és külpolitikai kérdésekre.

Deák Dániel megjegyezte: hiába ígérte tavaly, Magyar Péter ezúttal is megfutamodott, most sem követte Orbán Viktort.

– A Tisza elnökének rendezvényein rendre jóval kevesebben voltak, emiatt elkerülte az újabb kudarcélményt. Ehelyett tiszás pultokhoz ment oda, ahol pár tiszás aktivistával és a tiszás propagandasajtóval próbálta mutatni, hogy sokan vannak – fogalmazott, kiemelve, beszédes az is, hogy míg

Orbán Viktor nem enged a zsarolásnak és határozottan fellép a kőolajvezeték ukrán leállításával szemben, addig Magyar Péter továbbra sem ítélte el,

a titkosszolgálati információk szerint összejátszik az ukránokkal.

– Ez egyben világosan ki is jelölte a választás tétjét: a magyar vagy a brüsszeli út – mutatott rá Deák Dániel.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Ladóczki Balázs)

add-square Háborúellenes gyűlés Békéscsabán

Orbán Viktor: Ukrajna káoszt akar, de Magyarországot nem lehet megzsarolni + videó

Háborúellenes gyűlés Békéscsabán 6 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekszínház

Na végre, egy önfeledt este!

Bayer Zsolt avatarja

Színházba mentünk. A Tháliába. Megnéztük a Miniszter félrelép című darabot.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu