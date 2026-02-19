Nyelvünk helyén idegen vartyogás

Alig nyitott meg, ripsz-ropsz be is zárt egy vietnámi étterem a fővárosi Margit körúton – olvashattuk a hírt néhány hónapja. Történt ugyanis, hogy a DBA Bubble Tea nevű étterem-teázó öles betűkkel, majdhogynem büszkén hirdette magáról: a magyar nyelvű kiszolgálásért háromszázalékos felárat számol föl. Jó, mi? Magyarországon – a magyar nyelvért! Erre föl a háborgó vásárlóközönség – teljes joggal – elkezdte lepontozni a helyet a világhálón, és nem túl hízelgő véleményeket írt róla. Talán akadt olyan is, aki személyesen küldte el (pontosabban vissza) melegebb éghajlatra az éttermi személyzetet. Az már más kérdés, hogy a cifrákat lefordította-e valaki. Felár nélkül.

Mindenesetre a magyarellenes intézkedésből előbb fölhorgadás támadt, majd sajtóhír lett. Még a magyarellenességen máskülönben jókat nyihogó baloldali aktivistasajtó – a 24-től a HVG-ig – is beszámolt az esetről, meglepően tárgyilagosan. (Megfigyeltem: ha egy botrányt képtelenség rákenni Orbánra és/vagy Trumpra, tudnak tárgyilagosak lenni. Örvendjünk!) A balhé hatására az étterem átmenetileg bezárt, a vezetőség bocsánatot kért.

„Őszintén elnézést kérünk a menünkben történt hibáért, amely félreérthető módon azt a benyomást kelthette, hogy 3 százalékos díjat számítunk fel a magyar nyelv használatáért. Ez teljes mértékben egy szerkesztési hiba volt, és semmilyen szándékunk nem volt ilyen díjat bevezetni”

– írták Facebook-bejegyzésükben, hozzátéve, hogy még csak most indultak, kevés a kommuniká­ciós tapasztalatuk. Azóta egyébként újranyitottak, sok sikert kívánok nekik. Eszemben sincs rajtuk köszörülni a nyelvemet. Már csak azért sem, mert a baj jóval általánosabb, súlyosabb és régebbi, mint ez a zöldfülű „buborékos ­teázó”. Baj alatt az anglomániát értem.

A módszerváltással kezdődött, és mostanra teljesen elharapódzott. Kimész az utcára, és alig látsz magyar feliratot. Magyar üzlettulajdonosok cikinek érzik az anyanyelvükön kiírni mesterségük címerét és hogy mit árulnak. Mindenütt „restaurant”-ok, „pub”-ok, „massage salon”-ok, „barber shop”-ok, „cake shop”-ok, „dog café”-k, „bakery”-k és egyebek. Az ajtókon „open” és „close”, továbbá „push” és „pull”. No meg „opening hours”. Hadd ne soroljam a végtelenségig. Szánalmas. Nyilván túlérzékenység meg magyarkodás, de hol a frászban élünk? Ez most itt akkor London vagy Budapest? Szeretjük a turistákat, jöjjenek csak serényen, költsék itt a pénzüket, minél többet, annál jobb, és tisztelettel írjuk ki nekik a kínálatot angolul, esetleg németül is, jó, hogy mindenütt vannak többnyelvű eligazító táblák, legyenek, hurrá. No de álljon már meg a baktercsizma! Átestünk a ló túloldalára. Ott tartunk, hogy egyre több helyen magyarul már nincs is kiírva semmi. A helyi őslakosság tanuljon meg idegenül, ha étkezni óhajt a saját fővárosában.