Magyar Péter korán örült – Törvényt sérthetett a Borsot betiltó bírónő

Mikus Zsuzsanna a Tisza Párt adóterveinek bemutatását előzetesen már nyilvánvalóan jogsértőnek minősítette. Ráadásul a független igazságszolgáltató korábban hivatalosan szégyellte a kormánnyal kötött bérmegállapodást – hívta fel a figyelmet a Tisza Párt akciója kapcsán a Tűzfalcsoport.

Fotó: Bors

Mint megírtuk, Magyar Péter mindenáron próbálja eltitkolni, hogy kormányra kerülve brutálisan megsarcolnák az embereket, ezzel újabb vörös vonalat lépett át a Tisza-vezér. Kocsis Máté tájékoztatása szerint ugyanis miután a Tisza elnöke nemrég pert vesztett az Index ellen a Tisza megszorítócsomagja kapcsán, fogta magát, és durván megfenyegette a bíróságot.

A frakcióvezető felhívta a figyelmet, hogy a Magyar Péterék megszorítócsomagját bemutató újság ellen éppen egy olyan bírónő lépett fel, akinek a neve és a budapesti címe megegyezik egy, a Tisza-aktivisták kiszivárgott listáján található személyével. A Bors közleménye szerint a Tisza Párt a Fővárosi Törvényszéken egy eljárási hibáktól hemzsegő olyan eljárásban, amelyben az eljáró bíró Tisza Párthoz való kapcsolódása is felmerült, kezdeményezte, hogy tiltsák be a Bors Tisza-adóról szóló, pró és kontra érveket felsorakoztató különszámát.

A Magyar Nemzeti Médiaszövetség szerint ráadásul komoly jogi aggályok merülnek fel a Bors különszámának betiltásánál.

A szervezet véleménye, hogy súlyos bírói jogtiprás. A sajtószabadságot semmibe vevő döntés pedig 1990 óta példa nélküli.

Magyar Péter elmondta, rengeteg rokona bíró, és meg fogja nyerni az összes perét

A Tűzfalcsoport emlékeztet, hogy tegnap Facebook bejegyzést tett közzé Budai Gyula országgyűlési képviselő, melyben arról kérdezi Magyar Pétert, hogy

„Mikus Zsuzsanna Fővárosi Törvényszéki bíró, aki betiltotta a Bors különszámát, azok közé a bírók közé tartozik, akik az ismerősei, a barátai, vagy az édesanyjának és bíróként dolgozó húgának vagy a nagynénjének az ismerőse?”

A lap emlékeztet, az eldöntendő kérdés egyik előzménye, hogy a Tisza pártvezére 2024. szeptemberében arról beszélt, hogy rengeteg rokona bíró és meg fogja nyerni az összes perét. Ugyanezen év novemberében született négyoldalú megállapodás alapján a bírák és az igazságügyi alkalmazottak 2025. január 1. és 2027. január 1. között három ütemben kapnak béremelést. Így 2027-re a bírák átlagos jövedelme 48 százalékkal, a bírósági titkároké és fogalmazóké 82 százalékkal, míg a bírósági tisztviselőké 100 százalékkal emelkedhet. Ez volt az az egyezség, amelyet utána néhány aktivista bíró, köztük a Borsot betiltó Mikus Zsuzsanna élesen támadott. A Mabie nevű hírhedt bírói egyesület honlapján található dokumentum szerint azt írta hivatalosan, hogy

az OBT (Országos Bírói Tanács) által megszavazott és elfogadott négyoldalú »megállapodást« elfogadhatatlannak tartom, a bírótársaim által már jelzett aggályokkal magam is egyetértek. Sajnálom és szégyellem, hogy ez megtörténhetett. A magam részéről a továbbiakban sem vagyok hajlandó félelemben és megaláztatásban végezni a dolgomat és nem vagyok megvásárolható. Remélem sokan vagyunk ezzel így.

A lap szerint felsőbírósági körökben is egyértelműen az ilyen és ehhez hasonló szakmaitlan kirohanásokat egyes alsóbb fokú bíróságokon dolgozó bírók részéről egy tendenciózus kormányellenes aktivizmuskét értékelik. Hasonló nyilatkozatok születtek, amikor kiderült, hogy példátlan módon aktív bírák is regisztráltak a Tisza Párt szimpatizánsaként névvel, e-mail, sőt lakcímmel.