A médiaszövetség is kiállt a sajtószabadság eltiprása ellen

A Magyar Nemzeti Médiaszövetség szerint példátlan és aggályos, hogy a Fővárosi Törvényszék a Bors különszámának betiltását kezdeményezte a Tisza Párt adóterveiről szóló írások miatt. A szervezet úgy látja: a sajtószabadság védelmében helyes lépés volt, hogy a lapszám online formában megjelent.

Magyar Nemzet
2025. 12. 20. 17:14
Fotó: Bors
„Az a helyes megoldás, amit a Bors betiltással fenyegetett lapszámának online közzététele jelent: ne tiltsunk be semmit, hanem a kérdéses ügyeinket inkább beszéljük meg, s vitatkozzunk” – írta a Magyar Nemzethez eljuttatott közleményében a Magyar Nemzeti Médiaszövetség (MNMSZ).

Forrás: Bors

A Magyar Nemzeti Médiaszövetség kiemelte, üdvözlik a Bors szerkesztőségének mai akcióját – amely arra reagálva született meg, hogy a Fővárosi Törvényszék azt kezdeményezte: tiltsák be a Borsnak a Tisza Párt és szakértőinek adópolitikai terveiről szóló különszámát. 

A Bors Online felületén szombat reggel megjelent online publikáció szervezetünk megítélése szerint a sajtószabadság védelmében tett helyes lépés, különös tekintettel arra, hogy – amint az a most már bárki számára hozzáférhető anyagból is kitűnik – a Bors különszáma a Tisza Párt adókkal kapcsolatos elképzeléseiről pró és kontra ad számot, vagyis olyan vitát nyit, amelyben az olvasók maguk is kialakíthatják a saját véleményüket

– emelte ki a szövetség. Hozzátették, a Bors, a bíróság által fenyegetett anyagot a sajtószabadság melletti kiállás jegyében adta közre online formában – s ebben a merész gesztusban a szakmaiság szellemében is van mit méltányolni. 

A rendszerváltás óta példátlan ugyanis az, amivel a Fővárosi Törvényszék most a Bors szerkesztőségét fenyegeti: egy lapszám betiltása az alaptörvényben biztosított jogok durva megsértésével a rossz emlékű Kádár-korszakot idéző jelenség, amelyen joggal lehet megütközni

– jelentette ki a médiaszövetség. Problémásnak nevezték, hogy a bíróság egy olyan eljárásban, amelyben az eljáró bíró Tisza Párthoz való kapcsolódása is felmerült, egy fél nap alatt meghozott intézkedéssel zárná le a vitát egy párt érdekét szem előtt tartva, a különszámban megjelent írások elemzése és az érdemi jogorvoslat lehetőségének biztosítása nélkül.

Különösen furcsa továbbá az az érvelés, amely az érdemi vitákat lenne hivatott megakadályozni a Tisza Párt szerint: Magyar Péterék a párt jó hírnevére hivatkozó jogi érvelése ugyanis egy olyan absztrakciós szintre emeli a konkrét politikai viták kezelését, amelyen a valóságban lehetetlenné válik az érvek ütköztetése, a valódi viták lefolytatása

– írta a szervezet. A Magyar Nemzeti Médiaszövetség álláspontja szerint általánosságban is meggondolandó, hogy lehet-e mit kezdeni a párt jó hírnevének fogalmával a politikai viták közegében. 

Mint ismert, egy, a Tisza Párttal szimpatizáló bíró dönthetett arról, hogy – amint azt Magyar Péter kezdeményezte – betiltható-e a Bors különkiadványa. A jogi lépést Magyar Péter kezdeményezte, mert sérelmezte, hogy a kiadvány megszellőztette a kiszivárgott baloldali megszorítócsomagot.

Magyar Péter legutóbbi facebookos kirohanásában újabb példátlan támadást intézett a szólás- és sajtószabadság ellen. A Tisza Párt a Fővárosi Törvényszéken egy eljárási hibáktól hemzsegő olyan eljárásban, amelyben az eljáró bíró Tisza Párthoz való kapcsolódása is felmerült, kezdeményezte, hogy tiltsák be a Bors Tisza-adóról szóló, pró és kontra érveket felsorakoztató különszámát

 – írja a Bors, miután a Tisza Párt elnöke arról posztolt, hogy a bíróság betiltotta a lap különkiadását. 

A Bors szerkesztősége és a lapot kiadó Mediaworks tiltakozik a politikai nyomásgyakorlás, az alaptörvényben biztosított jogok durva megsértése ellen – tették világossá. 

A Bors tiltakozik továbbá a bíróság olyan eljárása ellen, amelyben egy fél nap alatt meghozott intézkedéssel, a különszámba foglaltak vizsgálata és érdemi jogorvoslat lehetőségének biztosítása nélkül partner abban, hogy a 2026-os választás egyik legfontosabb témájában a társadalmi párbeszédet a Tisza lefojtsa.

„Nem született ítélet! A Tisza Párt visszaélésszerűen alkalmaz minden lehetséges jogi eszközt annak érdekében, hogy kiszivárgott szándékait leplezze. Amiről Magyar Péter ír, az csupán olyan döntés lehet, amelyet a bíróság a szükséges bizonyítási eljárás lefolytatása nélkül hozhatott meg, mindössze fél nap alatt, minden társadalmilag elfogadott alkotmányos alapértéket figyelmen kívül hagyva. A Bors különszámának terjesztője a betiltásra vonatkozó döntést egyébként nem kapott. A különszám terjesztése a törvények tiszteletben tartása mellett és a sajtószabadság jegyében folytatódik” – írták.  

A kialakult helyzetre a Fidesz frakcióvezetője, Kocsis Máté is reagált, aki azt írta: Magyar Péternek nem lesz olyan egyszerű az igazság útjába állnia, ahogy gondolja. 

Arról, hogy Magyar Péter be akarja tiltani az újságot, ami beszámol az adóterveiről, itt írtunk: 

A Fővárosi Törvényszék közleményben jelezte: határozottan visszautasít minden olyan megnyilvánulást, amelyben bíráit elfogultsággal vádolják. Hozzátették: az ilyen eljárások alkalmasak arra, hogy aláássák a bíróságokba vetett közbizalmat.

Borítókép: A Bors különkiadványa (Forrás: Bors)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

