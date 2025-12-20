A médiaszövetség is kiállt a sajtószabadság eltiprása ellen

„Az a helyes megoldás, amit a Bors betiltással fenyegetett lapszámának online közzététele jelent: ne tiltsunk be semmit, hanem a kérdéses ügyeinket inkább beszéljük meg, s vitatkozzunk” – írta a Magyar Nemzethez eljuttatott közleményében a Magyar Nemzeti Médiaszövetség (MNMSZ).

Forrás: Bors

A Magyar Nemzeti Médiaszövetség kiemelte, üdvözlik a Bors szerkesztőségének mai akcióját – amely arra reagálva született meg, hogy a Fővárosi Törvényszék azt kezdeményezte: tiltsák be a Borsnak a Tisza Párt és szakértőinek adópolitikai terveiről szóló különszámát.

A Bors Online felületén szombat reggel megjelent online publikáció szervezetünk megítélése szerint a sajtószabadság védelmében tett helyes lépés, különös tekintettel arra, hogy – amint az a most már bárki számára hozzáférhető anyagból is kitűnik – a Bors különszáma a Tisza Párt adókkal kapcsolatos elképzeléseiről pró és kontra ad számot, vagyis olyan vitát nyit, amelyben az olvasók maguk is kialakíthatják a saját véleményüket

– emelte ki a szövetség. Hozzátették, a Bors, a bíróság által fenyegetett anyagot a sajtószabadság melletti kiállás jegyében adta közre online formában – s ebben a merész gesztusban a szakmaiság szellemében is van mit méltányolni.

A rendszerváltás óta példátlan ugyanis az, amivel a Fővárosi Törvényszék most a Bors szerkesztőségét fenyegeti: egy lapszám betiltása az alaptörvényben biztosított jogok durva megsértésével a rossz emlékű Kádár-korszakot idéző jelenség, amelyen joggal lehet megütközni

– jelentette ki a médiaszövetség. Problémásnak nevezték, hogy a bíróság egy olyan eljárásban, amelyben az eljáró bíró Tisza Párthoz való kapcsolódása is felmerült, egy fél nap alatt meghozott intézkedéssel zárná le a vitát egy párt érdekét szem előtt tartva, a különszámban megjelent írások elemzése és az érdemi jogorvoslat lehetőségének biztosítása nélkül.

Különösen furcsa továbbá az az érvelés, amely az érdemi vitákat lenne hivatott megakadályozni a Tisza Párt szerint: Magyar Péterék a párt jó hírnevére hivatkozó jogi érvelése ugyanis egy olyan absztrakciós szintre emeli a konkrét politikai viták kezelését, amelyen a valóságban lehetetlenné válik az érvek ütköztetése, a valódi viták lefolytatása

– írta a szervezet. A Magyar Nemzeti Médiaszövetség álláspontja szerint általánosságban is meggondolandó, hogy lehet-e mit kezdeni a párt jó hírnevének fogalmával a politikai viták közegében.