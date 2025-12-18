Itt az újabb hajmeresztő részlet: így akarja elérni Magyar Péter, hogy betiltsák az újságot, ami az adóterveiről ír

Amint arról beszámoltunk Magyar Péter be akarja tiltani a Bors Tisza-adócsomagot bemutató, pró és kontra véleményeket megszólaltató különszámát.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MW/Máté Krisztián)

A Tisza-vezér a jó hírnév megsértésére hivatkozva akarná betiltatni a lap terjesztését.

A Tisza Párt ügyvédjének hétfő este küldött indítványára és Magyar Péter Facebook-üzenete után tegnap délután már a mai napra 14.15-re személyes meghallgatást rendelt el az ügyben a Fővárosi Törvényszék egyik bírája

– tudta meg a Borsonline.

A Bors információi szerint

az ügyet tárgyaló bíró neve szerepel a Tisza-párttal kapcsolatot ápoló bírók között, ami felveti az elfogultság kérdését.

– Ha így van várható-e a Fővárosi Törvényszéktől tárgyilagos és pártatlan döntés? – teszik fel a kérdést, emlékeztetve, hogy