Itt az újabb hajmeresztő részlet: így akarja elérni Magyar Péter, hogy betiltsák az újságot, ami az adóterveiről ír

Egy, a Tisza Párttal szimpatizáló bíró dönthet arról, hogy – amint azt Magyar Péter kezdeményezte – betiltható-e a Bors különkiadványa – tudta meg a Borsonline. A jogi lépést Magyar Péter kezdeményezte, mert sérelmezte, hogy a kiadvány megszellőztette a kiszivárgott baloldali megszorítócsomagot.

Forrás: Borsonline.hu2025. 12. 18. 10:37
Amint arról beszámoltunk Magyar Péter be akarja tiltani a Bors Tisza-adócsomagot bemutató,  pró és kontra véleményeket megszólaltató különszámát. 

20251023 Budapest Nemzeti Menet Fotó: Máté Krisztián MK MW Bulvár Képen: Magyar Péter a Tisza párt elnöke
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MW/Máté Krisztián)

A Tisza-vezér a  jó hírnév megsértésére hivatkozva akarná betiltatni a lap terjesztését.  

A Tisza Párt ügyvédjének hétfő este küldött indítványára  és Magyar Péter Facebook-üzenete után tegnap délután már a mai napra 14.15-re személyes meghallgatást rendelt el az ügyben a Fővárosi Törvényszék egyik bírája

 – tudta meg a Borsonline.

A Bors információi szerint 

az ügyet tárgyaló bíró neve szerepel a Tisza-párttal kapcsolatot ápoló bírók között, ami felveti az elfogultság kérdését.  

– Ha így van várható-e a Fővárosi Törvényszéktől tárgyilagos és pártatlan döntés? – teszik fel a kérdést, emlékeztetve, hogy 

Magyar Péter bírósági eszközökkel akarja elnémítani a sajtót, a legrosszabb diktatúrák módszereit követve.

 

Borítókép: A Bors kiadványa (Fotó: Bors)


