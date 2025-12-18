idezojelek
A Helyzet

Idegállapotban

Minden napra jut egy kataton őrjöngés Nárcinál. Most épp egy újságot akar bezúzatni.

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
Magyar Péter 2025. 12. 18.
0

Minden napra jut egy kataton őrjöngés Nárcinál. Most épp egy újságot akar bezúzatni. Bekattant tőle, hogy a Bors különszámot szentelt a Tisza hatszáz oldalas megszorító programjának (nyugdíjadó, ebadó, cicaadó, áfaemelés és egyéb, válogatott sanyargatások). „Hétfőn a Fővárosi Törvényszékhez fordultam és kértem, hogy azonnali hatállyal tiltsa el a bíróság a Bors című kormányzati szennylapot attól, hogy az adófizetők pénzén totális hazugságokat terjesszenek 4 millió példányban az országban” – dühöngött Magyar Péter. A szektavezérnek már nem jó a helyreigazítás jogintézménye – tudniillik legutóbb az Index ellen elvesztett egyet első fokon. (Az Övcsatos tagadta, hogy közük lenne az augusztusban közzétett adóemelési tervekhez, a bíróság viszont elzavarta őt. Aztán persze még a bukást is győzelemnek hazudta. Nincs egy ép mondata.)

Szóval mi a fenének helyreigazítás, amikor magát az újságot is be lehet szántani? – nyilallt Péterbe a fölismerés. (Egyik híve egyenesen a lapszámok összegyűjtését és fölgyújtását javallotta. Goebbels csettintene.) „A bíróságnak haladéktalanul döntenie kell az ügyben és el kell tiltania Orbánékat a Bors nevű szennylap terjesztésétől.” Orbán terjeszti személyesen, mi? Bicajjal hordja ki, gondolom. „Hiába mondaná ki hetekkel később a bíróság, hogy Orbánék és a propagandájuk minden szava hazugság. Akkor már nem lehet kiszedni a szennylapot a postaládákból.” Minek ide jogállam, jogbiztonság, arányosság?! Nem tetszik a lap – nosza, zúzzuk be! És nem várhat a dolog, a bíróság azonnal pattanjon. Nyelvezetében és gondolatiságában egy arrogáns, kellemetlen alak képe rajzolódik ki lelki szemeink előtt. Egy olyan formáé, aki bemegy a kocsmába, és mindenkibe beleköt, mindenkinek nekimegy, míg végül a saját testi épsége érdekében fojtófogással viszik ki a helyiségből. Láttunk már ilyet: az Ötkertben is ez lett a műsor vége. Nem mentő körülmény, de ott mondjuk alaposan be volt kamillázva. 

Persze lehet, hogy facebookos ámokfutásai előtt is bátorra issza magát…
Ez az ember jogot végzett, elvileg tehát tudnia kell, mi a jogállami menetrend. Ha bajod van egy újság valamely állításával, helyreigazítási pert indítasz. Aztán hazakotródsz, és lánc-xanaxozva várod, míg a bíróság dönt. (Aztán, ha vesztettél, esetleg kihívod a mentőt.) Az újságbezúzással, újságosbódé-borogatással (TGM) vagy tévészékház-lerombolással (Vona) fenyegetés szélsőséges, náci–bolsevik tempó. Nem mellesleg: bűncselekmény. Más kérdés, hogy Magyar Petit Brüsszel a mentelmi jog gyolcsába bugyolálta, és akkor sem adná ki, ha mondjuk teherautós terrortámadást hajtana végre.
Ha a hatszáz oldalas megszorító csomag kamunak tűnne, az Övcsa­tosnak akkor is végig kellene járnia a törvényes utat. Ám a paksaméta nagyon is hitelesnek tűnik. És nemcsak az elkövetők aláírásai miatt. Hanem mert az érintett „szakértők” hetek-hónapok óta ugyanazt a sok marhaságot szajkózzák, mint amik az anyagból visszaköszönnek. A szokottnál is egzaltáltabb idegállapot valójában ennek szól: Peti lebukott, megrendítő ütést kapott, kóvályog. 

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A bíró már számol. Hiába csak huszonhét fős a Tisza, mégis olyan, mint a szita: mindenhol ereszt. Hol a hívek személyes adatai áradnak ki, hol a titkos megszorító tervek. Az egész egy nagy rendszerhiba, élén az agresszív méregzsákkal. Aki hol Dunába lökné a saját lakájsajtósait, hol a Szuverenitásvédelmi Hivatal helyének besózásával fenyegetőzik, hol a háborúellenes kampányt tiltaná be a gyerekek lelki egészségére hivatkozva. (Noha arra inkább a barátosnéja Csipke Józsikája jelent veszélyt, nem a papírtankok.)
Lehangoló, hogy ez az ellenzéki „alternatíva”: egy pszichotikus, beteg ember.

Bortókép: Magyar Péter (Fotó: Képernyőkép)

