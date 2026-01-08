Fővárosi hóhányók – Karácsony Gergely főpolgármester teljesíti az általa vállalt feladatot

Budapesten a helyzet változatlan, hisz minden megy a megszokott útján a köztereket elborító hatalmas hó közepette is. Karácsony Gergely főpolgármester teljesíti az általa vállalt feladatot, amely szerint a közlekedési viszonyok lehetetlenné válása közepette is mindenben a kormány, illetve az úgymond propaganda ártó kezét véli felfedezni. Azt írta digitális üzenőfalára, amin keresztül érintkezni szokott őliberálissága népével: „Mindenki teszi a dolgát, a Budapest-család dolgozói tiszteletre méltó erőfeszítéssel végzik a munkájukat a városban, a Fidesz és a propagandistái meg azt, amihez ők értenek. Az ostoba hazudozást.” Támadásának egyik célpontja – mint kiderül – Takács Péter egészségügyi államtitkár, aki arra vetemedett, hogy bemutassa, milyen áldatlan hóviszonyok uralkodnak a Szent János-kórház környékén. Kiderült a beszámolójából, hogy más fővárosi kórházak is hasonló nehéz­ségekkel küzdöttek, így gondoskodtak a biztonságos megközelíthetőségükről. Az államtitkár felajánlotta a fővárosnak a segítségüket. Napnál világosabb tehát: megdolgozott Karácsony haragjáért.

Nem tudni azonban, ki mindenki érdemli ki még a nagy ember szerint a propagandista minősítést, hisz erre nézvést nem ad bővebb útmutatót. Lehet, hogy azok az elkeseredett, felháborodott kommentelők, fővárosi polgárok is ebbe az elítélendő kategóriába esnek KaróGeri szemében, akik eléggé el nem ítélhető módon szóvá tették, hogy nem tudnak a nagy zimankóban közlekedni, továbbá nem látják a fővárosi vezetés hóeltakarítási munkálatainak eredményét. De még az is könnyen előfordulhat, hogy Karácsony az internet melegéből a hólapátot ragadó és villamosmegállót takarító Szentkirályi Alexandrát, a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetőjét is propagandistának bélyegzi. Ő ugyanis azt a megállapítást tette munka közben, hogy „Az utak veszélyesek, a járdák járhatatlanok, a megállók csúszósak, a villamosok elakadnak.” Majd azt a mindenki számára elítélendő felszólítást intézte Budapest urához: „Ideje végre dolgozni! Munkára fel, főpolgármester úr!”