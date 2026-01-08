idezojelek
A Helyzet

Fővárosi hóhányók – Karácsony Gergely főpolgármester teljesíti az általa vállalt feladatot

A közlekedési viszonyok lehetetlenné válása közepette is mindenben a kormány, illetve az úgymond propaganda ártó kezét véli felfedezni.

Megyeri Dávid
Megyeri Dávid
2026. 01. 08.
Fotó: MTI/Kocsis Zoltán
Budapesten a helyzet változatlan, hisz minden megy a megszokott útján a köztereket elborító hatalmas hó közepette is. Karácsony Gergely főpolgármester teljesíti az általa vállalt feladatot, amely szerint a közlekedési viszonyok lehetetlenné válása közepette is mindenben a kormány, illetve az úgymond propaganda ártó kezét véli felfedezni. Azt írta digitális üzenőfalára, amin keresztül érintkezni szokott őliberálissága népével: „Mindenki teszi a dolgát, a Budapest-család dolgozói tiszteletre méltó erőfeszítéssel végzik a munkájukat a városban, a Fidesz és a propagandistái meg azt, amihez ők értenek. Az ostoba hazudozást.” Támadásának egyik célpontja – mint kiderül – Takács Péter egészségügyi államtitkár, aki arra vetemedett, hogy bemutassa, milyen áldatlan hóviszonyok uralkodnak a Szent János-kórház környékén. Kiderült a beszámolójából, hogy más fővárosi kórházak is hasonló nehéz­ségekkel küzdöttek, így gondoskodtak a biztonságos megközelíthetőségükről. Az államtitkár felajánlotta a fővárosnak a segítségüket. Napnál világosabb tehát: megdolgozott Karácsony haragjáért.

Nem tudni azonban, ki mindenki érdemli ki még a nagy ember szerint a propagandista minősítést, hisz erre nézvést nem ad bővebb útmutatót. Lehet, hogy azok az elkeseredett, felháborodott kommentelők, fővárosi polgárok is ebbe az elítélendő kategóriába esnek KaróGeri szemében, akik eléggé el nem ítélhető módon szóvá tették, hogy nem tudnak a nagy zimankóban közlekedni, továbbá nem látják a fővárosi vezetés hóeltakarítási munkálatainak eredményét. De még az is könnyen előfordulhat, hogy Karácsony az internet melegéből a hólapátot ragadó és villamosmegállót takarító Szentkirályi Alexandrát, a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetőjét is propagandistának bélyegzi. Ő ugyanis azt a megállapítást tette munka közben, hogy „Az utak veszélyesek, a járdák járhatatlanok, a megállók csúszósak, a villamosok elakadnak.” Majd azt a mindenki számára elítélendő felszólítást intézte Budapest urához: „Ideje végre dolgozni! Munkára fel, főpolgármester úr!” 

Nem világos persze, hogy a frakcióvezetőnő is rászolgált-e Karácsony rosszallására, ám a vak is láthatja: propagandisták garmadája akarta elvenni a munkavégzéstől a kedvét.

Meg kell azonban hagyni: nem volt túl nehéz feladatuk Karácsony esetében, aki amúgy sem felfokozott munkamániájáról közismert. A méltóságos főpolgármester az általa leinfluenszerezett egészségügyi államtitkárnak azt javasolta, hogy mobiltelefon helyett akár lapátot is vehetne a kezébe és saját maga takaríthatná a kórházak bejáratát. Sokat elárul a fővárosvezér felfogásáról, morális hozzáállásáról, hogy eszébe sem jutott az evidencia: ezt ő is igazán megtehetné. De nem szakadna le a Városháza mennyezete attól sem, ha legalább az orrát azért kidugná egy kis terepszemlére.

Sok minden más sem merül fel a morális vakságban és retardáltságban szenvedő baloldali politikusban. Például az, hogy a közelítő tél miatt is praktikus lett volna, ha van egy főpolgármester-helyettes mellette, aki elvégzi főnöke munkáját. Miután lehet, hogy Floridában lassan jár a posta, és a talán megint ottani luxusingatlanában időző Mártha Imre közműcézár az óceánon túlról nem tud időben intézkedni, ha kell. Azt mondják: picit későn kezdtek a fővárosban készülni a télre. Szerintünk ez nem igaz! Mert el sem kezdték. Annyira bíztak a globális felmelegedésben. Ki tudja, úgy gondolhatta a hóhányó főpolgármester: ha majd össze lehet kötni a télre és az imádott pride-ra való felkészülést, szívesen vállalja a feladatot. Addig azonban szó sem lehet róla.
 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

