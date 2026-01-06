idezojelek
A Helyzet

A letisztult kép

A világban tektonikus mozgások zajlanak, egy teljesen új világrend formálódik, amelynek azonban jelenleg még elmosódottak a körvonalai, működése még kiforratlan.

Az újságírót érdekli az is, mit akar elmondani a kormányfő, míg a propagandista csak azzal foglalkozik, sikerül-e kiprovokálni a miniszterelnökből egy olyan megjegyzést, amit aztán átkeretezve, kifacsarva fel lehet használni a lejáratására. Ez a különbség világosan megfigyelhető volt az Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatóján megjelent kollégák és politikai aktivisták között is. Utóbbiak nyilván csalódottan távoztak az eseményről, mert kiderült, mennyire kevesek ők ahhoz, hogy csőbe húzzák a sokat tapasztalt politikust. Akik viszont figyeltek, ismét egy időben és térben is nagyívű összefüggésrendszerben ismerhették meg, mit gondol a világról és benne Magyarországról a választásra készülő politikai közösség vezetője.

A helyzet rendkívül bonyolult, a kép mégis letisztult és leegyszerűsödött. A világban tektonikus mozgások zajlanak, egy teljesen új világrend formálódik, amelynek azonban jelenleg még elmosódottak a körvonalai, működése még kiforratlan. A régi, liberális világrend viszont már nem működik. Igazi drámai szituáció, amelyben minden nemzetnek meg kell találnia azt a helyét, ahonnan nyertesként tud belevágni a jövőbe. Vannak olyan nemzetek, amelyek úgy gondolják, hogy a háború jelent ilyen elrugaszkodási pontot. Ezek hajlandóak lemondani minden szuverenitásukról, és pénzt, fegyvert és akár embert is áldozni a győzelem reményében. Szerintük a háború kevesebbe kerül, mint a béke. Hazánk nem ilyen ország. Mi nem adjuk a pénzünket Ukrajnának, hanem a magyar családokat támogatjuk. Nem küldünk sem fegyvert, sem embert egy vesztes háborúba, abból mindenképpen kimaradunk. Szerintünk ugyanis a háború csak nagyon keveseknek éri meg, a többségnek csak fájdalmat és veszteséget okoz. Ezért akarjuk a leghatározottabban, hogy hallgassanak el a fegyverek, és legyen újra béke. Az Európai Unió és jelenlegi többsége a háború mellett döntött. Mivel a leghangosabb háborús uszító Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője, amely pártcsaládnak tagja a Tisza, az áprilisi választások legnagyobb tétje, hogy háború vagy békepárti kormány alakul-e Magyarországon. Minden más kérdést ezen a szűrőn át érdemes vizsgálni, és úgy meghozni majd döntésünket.

A fentiekkel szorosan összefügg egy másik nagyon lényeges probléma. A háború ugyanis visszaveti a gazdasági fejlődést. Növeli az inflációt, tönkreteszi a kereskedelmet, elveszi az emberektől a jobb életbe vetett reményt és hitet. Ez történik hazánkban is, és ezt a jelenséget az ellenzék arra használja fel, hogy a végletekig felkorbácsolja az indulatokat az emberekben sorsuk még rosszabbra fordulásával fenyegetve őket, majd minden rossz okozójának a kormányt és Orbán Viktort nevezik meg. Kajánul szegezte a kérdést a miniszterelnöknek egy propagandista, mi tette szerinte az elmúlt esztendőt a meglepetések évének. Mire az volt a válasz, hogy az jó, ha a kérdezőnek ez természetes, de a rendkívül rossz gazdasági körülmények ellenére minden olyan intézkedést bevezettek, amit megígértek és ami az emberek javát szolgálja. Éppen most emelték ötven százalékkal a családi adókedvezményeket, a harminc év alatti egygyermekes édesanyák szja-mentesek, csakúgy, mint a negyven év alatti kétgyermekesek. A minimálbér 11 százalékkal nőtt. Bevezetik a 14. havi nyugdíjat, folytatják a fix 3 százalékos, első otthonteremtési hitelprogramot. Ennyi is elég ízelítőül, de képzeljük el, mi lenne itt kedvezőbb viszonyok között! A választások tétje tehát, hogy a brüsszeli úton haladunk, amely háborúhoz és megszorításokhoz vezet, vagy a magyar úton, amely békét és fejlődési lehetőséget hoz. A józan ember nem is érti, mit nem lehet ezen érteni.

