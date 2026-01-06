A letisztult kép

Az újságírót érdekli az is, mit akar elmondani a kormányfő, míg a propagandista csak azzal foglalkozik, sikerül-e kiprovokálni a miniszterelnökből egy olyan megjegyzést, amit aztán átkeretezve, kifacsarva fel lehet használni a lejáratására. Ez a különbség világosan megfigyelhető volt az Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatóján megjelent kollégák és politikai aktivisták között is. Utóbbiak nyilván csalódottan távoztak az eseményről, mert kiderült, mennyire kevesek ők ahhoz, hogy csőbe húzzák a sokat tapasztalt politikust. Akik viszont figyeltek, ismét egy időben és térben is nagyívű összefüggésrendszerben ismerhették meg, mit gondol a világról és benne Magyarországról a választásra készülő politikai közösség vezetője.

A helyzet rendkívül bonyolult, a kép mégis letisztult és leegyszerűsödött. A világban tektonikus mozgások zajlanak, egy teljesen új világrend formálódik, amelynek azonban jelenleg még elmosódottak a körvonalai, működése még kiforratlan. A régi, liberális világrend viszont már nem működik. Igazi drámai szituáció, amelyben minden nemzetnek meg kell találnia azt a helyét, ahonnan nyertesként tud belevágni a jövőbe. Vannak olyan nemzetek, amelyek úgy gondolják, hogy a háború jelent ilyen elrugaszkodási pontot. Ezek hajlandóak lemondani minden szuverenitásukról, és pénzt, fegyvert és akár embert is áldozni a győzelem reményében. Szerintük a háború kevesebbe kerül, mint a béke. Hazánk nem ilyen ország. Mi nem adjuk a pénzünket Ukrajnának, hanem a magyar családokat támogatjuk. Nem küldünk sem fegyvert, sem embert egy vesztes háborúba, abból mindenképpen kimaradunk. Szerintünk ugyanis a háború csak nagyon keveseknek éri meg, a többségnek csak fájdalmat és veszteséget okoz. Ezért akarjuk a leghatározottabban, hogy hallgassanak el a fegyverek, és legyen újra béke. Az Európai Unió és jelenlegi többsége a háború mellett döntött. Mivel a leghangosabb háborús uszító Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője, amely pártcsaládnak tagja a Tisza, az áprilisi választások legnagyobb tétje, hogy háború vagy békepárti kormány alakul-e Magyarországon. Minden más kérdést ezen a szűrőn át érdemes vizsgálni, és úgy meghozni majd döntésünket.