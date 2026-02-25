független kisgazdapártáldozatszovjetúnióorbán viktordiktatúra

Orbán Viktor: Emlékezünk

2000 óta február 25-e a kommunizmus áldozatainak emléknapja.

2026. 02. 25. 22:12
Orbán Viktor megemlékezett a kommunizmus áldozatairól. A miniszterelnök közösségi oldalán közzétett bejegyzéséhez egy fekete-fehér fotót is csatolt.

A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja megtartását az Országgyűlés 2000 nyarán elfogadott határozata rendelte el. Azóta minden évben február 25-én tartanak megemlékezéseket országszerte. Azért február 25-ét nevezte ki ennek az emléknapnak a parlament, mert Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt főtitkárát 1947-ben ezen a napon tartóztatták le a szovjet hatóságok a kommunistákkal szembeni kiállása miatt. Kovács Bélát ezitán a Szovjetúnióba vitték, ahol nyolc évet töltött fogságban, először a gulágon, majd 1951-től Moszkvában. A politikus letartóztatása és fogvatartása az első lépés volt azon az úton, amelynek során a kommunista párt kiiktatta az ellenszegülőket és így haladt a totális egypárti diktatúra kiépítése felé.

Borítókép: Az emlékezés virágai (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

