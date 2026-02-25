Tisza PártKapitány IstvánMagyar Péter

Kapitány István sem hisz jobban a sajtószabadságban, mint Magyar Péter

A tiszások most sem hagyták dolgozni az újságírókat.

Magyar Nemzet
Forrás: Bama2026. 02. 25. 21:11
Forrás: Bama/Sándor Judit
Alig negyvenen várták az előre megbeszéltek alapján Kapitány Istvánt, a Shell volt globális alelnökét Pécsen, ahol az egyik pécsi tiszás jelölt kitelepüléséhez érkezett meg Magyar Péter embere. A megjelentek többsége vagy a Tisza Párt aktivistája, vagy sajtós, vagy testőrnek kinéző ember volt, külső érdeklődőből nem sokat lehetett látni – írta a Bama

Kapitány István Pécsen
Fotó: Bama/Sándor Judit

Az esemény elvileg a választási kampány része volt, de a helyszínen a testőr kinézetű emberek több esetben is megpróbálták akadályozni a sajtó munkáját. Nemcsak a Hír TV kollégáinak a dolgát akarták megnehezíteni azzal, hogy a kamerába vizes palackot, telefont tartottak, hanem a helyi, magát függetlennek nevező, ám baloldali beállítottságú média tagjáét is, akit szintén odébb toltak, amikor felvételt próbált készíteni közterületen Kapitány Istvánról és társairól.

A Bama munkatársának a telefonját egy helyi aktivista tolta el, miközben éppen azt vette volna fel, ahogy mást inzultálnak a tiszások.

A tiszások azt is megpróbálták eljátszani, mintha a sajtósok értek volna hozzájuk.

Mindeközben egy YouTuber munkáját is igyekeztek megnehezíteni, bár ő végül feltehetett egy kérdést, amire a Tisza Párttól megszokott hangulatkeltő mondatokat kapta. Rajta kívül másnak nem is válaszolt a multinacionális Shelltől a Tiszához érkező Kapitány István. Pedig a Bama éppen a szakterületével kapcsolatban, a Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatos álláspontjáról kérdezte volna. 

A Bama helyszínen készített videóját ide kattintva megtekinthetik a hírportál cikkében.

Ahogy a Magyar Nemzet korábban már beszámolt róla, nem ez az első alkalom, hogy a Tisza Párt emberének testőrei erőszakosan léptek fel. Lapunk Komlón, egy sajtónyilvános utcafórumon akarta arról kérdezni Kapitány Istvánt, mi a véleménye arról, hogy az ukrán felső vezetés utasítására a Barátság kőolajvezetéken leállították a kőolajszállítást Magyarország és Szlovákia irányába.

Kérdéseinkre azonban Kapitány István nem válaszokkal, hanem látványos meneküléssel reagált.

Eközben lapunk munkatársát a Kapitány Istvánt őrző testőrök lökdösni kezdték, és megpróbálták eltávolítani a helyszínről.

Borítókép: Kapitány István (Fotó: Bama/Sándor Judit)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

