kézilabda bajnokok ligájaONE VeszprémDinamo Bukarest

Rosta bánatára a Veszprém hozta a kötelezőt a BL-ben

Újabb fontos mérkőzést játszott a One Veszprém a férfikézilabda Bajnokok Ligájában, szerda este a Dinamo Bukarestet fogadta. A csoport utolsó helyén álló román bajnok ellen a Veszprém érvényesítette a papírformát, és magabiztos játékkal 35-28-ra győzött. A magyar bajnoki címvédő ezzel egy lépéssel közelebb került ahhoz, hogy a harmadik helyen zárja a csoportkört.

Kibédi Péter
2026. 02. 25. 20:48
A Veszprémnek nem okozott gondot a csoportutolsó Dinamo Bukarest, magabiztosan nyert hazai pályán
A Veszprémnek nem okozott gondot a csoportutolsó Dinamo Bukarest, magabiztosan nyert hazai pályán Fotó: Szabó Miklós / Nemzeti Sport
A magyar bajnoki címvédő keretében nem volt ott Bjarki Már Elísson, az izlandi balszélső az előző BL-fordulóban, a lengyel Kielce elleni, vereséggel zárult mérkőzésen sérült meg, csontzúzódása van a sípcsontfejben, emiatt várhatóan négy hetet kell kihagynia. Visszatért viszont Nedim Remili, aki még az Európa-bajnokság előtt sérült meg. A vendégeknél is volt egy visszatérő, az előző fordulót betegség miatt kihagyó magyar válogatott játékos, Rosta Miklós meggyógyult és a társakkal készült a mérkőzésre. A lelátók meglepően foghíjasak voltak az idei év első veszprémi BL-mérkőzésén. 

A Veszprém átlövője, Nedim Remili sérülés után tért vissza, de a kihagyás nem látszott a játékán
A Veszprém átlövője, Nedim Remili sérülés után tért vissza, de a kihagyás nem látszott a játékán Fotó: Szabó Miklós / Nemzeti Sport

A Veszprém gyorsan magához ragadta az irányítást

Beragadt a meccs elején a Veszprém, az első három gólt a románok szerezték Vujovics vezérletével, és gyorsan megléptek 3-0-ra. 

A hazaiak viszont hamar rendezték soraikat: Descat és Hesham találataival egyenlítettek, majd Appelgren bravúros védéseire alapozva egy 7-1-es rohammal átvették a vezetést. Sokkal feszesebben védekeztek a veszprémiek, amivel nem tudtak mit kezdeni a vendégek. A félidő közepén Cindric és el-Dera is betalált, így először nőtt négygólosra a különbség. 

A románok Akimenko hetesével és Militaru góljával próbáltak zárkózni, sőt, többször is visszajöhettek volna kétgólos különbségre, de több technikai hibát követtek el, amit a Veszprém könyörtelenül kihasznált. Descat szélről szórta a gólokat, Remili pedig kritikus pillanatokban volt eredményes, a házigazda a félidő hajrájára magabiztos, ötgólos különbséget épített ki. A bakonyiak védekezése kiemelkedő volt az első játékrészben, héttel több kapura lövésük volt a románoknál, és gyors indításaik rendre gólt hoztak. A szünetben 18-12-re vezetett a Veszprém.

A második félidőben sem kellett izgulni

A második félidőben a Veszprém végleg megtörte a románok ellenállását. Bár Stanciuc és Dedu találataival próbált kapaszkodni a Dinamo, a hazaiak minden felzárkózási kísérletre azonnal válaszoltak. Martinovic, Adel és Hesham góljaival stabil maradt az előny, Appelgren pedig több fontos védéssel akadályozta meg, hogy a különbség csökkenjen. Descat hetesből is eredményes volt, majd a szélről is betalált, míg Marguc látványos kínai figurából növelte nyolcra a különbséget (28-20).

A bukarestiek Pelayo heteseivel és Akimenko, illetve Lumbroso góljaival igyekeztek közelebb férkőzni, de a kihagyott büntetők – Vujovics és Akimenko rontása – fordulópontot jelentettek. A kimaradt lehetőségeket Descat azonnal megbüntette egy gyors ellentámadás végén. Ali Zein átlövései tovább növelték a hazai előnyt, Remili pedig fontos pillanatokban vállalta el a befejezéseket.

A hajrában ugyan akadtak hibák mindkét oldalon, Cupara és Appelgren is bemutatott bravúrokat, de a különbség már nem forgott veszélyben. Rosta szerezte az utolsó román gólt, a túloldalon pedig nem maradt idő újabb találatra. A Veszprém magabiztos játékkal, kontroll alatt tartva a második játékrészt végül 35-28-ra nyert, s az A csoport harmadik helyét foglalja el.

A másik magyar Bajnokok Ligája induló, az OTP Bank-Pick Szeged a PSG otthonában lép pályára holnap este (tv: Sport1, 20.45). A Veszprém jövő héten a Nantes otthonában folytatja a Bajnokok Ligáját.

