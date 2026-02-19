A Veszprém bosszantó kielcei vereséggel bukta el a biztos negyeddöntőbe jutást

Az őszi szezont több kellemetlen vereséggel záró One Veszprém a táblázat harmadik helyéről várta a férfikézilabda Bajnokok Ligája folytatását. A magyar bajnoki címvédő öt ponttal az Aalborg és hattal a Füchse Berlin mögött állt a forduló előtt, így a közvetlen negyeddöntőt érő első két hely valamelyikét csak hibátlan teljesítménnyel és némi szerencsével érhette el. A két csapat őszi mérkőzésén Veszprémben az első félidőben meggyőző teljesítményt nyújtottak a hazaiak, a hajrában azonban a Kielce előtt is adódott esély a pontszerzésre, végül 35-33-ra nyert Xavier Pascual csapata.

A Veszprém az egész mérkőzésen hullámzó teljesítményt mutatott támadásban és védekezésben is Fotó: Jarosław Kubalski

Negyedóra után ébredt a Veszprém

A mérkőzés elején a lengyelek ragadták magukhoz a kezdeményezést, gyors támadásokból és pontos befejezésekből építettek előnyt. A Nedim Remilit betegség miatt nélkülöző veszprémiek több technikai hibát is elkövettek, amit az ellenfél kíméletlenül kihasznált. A hazaiak elképzelése szerint alakult a mérkőzés, a 11. percben már 8-3-ra vezettek, a vendégek sem támadásban, sem védekezésben nem találták a ritmust.

A félidő derekához közeledve a Kielce sort cserélt, ez pedig fordulatot hozott. Kilenc perc alatt a Veszprém is összerakott egy 8-3-as sorozatot, és a 20. percben egyenlített. Descat biztos kézzel értékesítette a hétmétereseket, Cindric remekül szervezte a játékot, a védekezés is keményebb lett.

Elkapkodta a végjátékot a Veszprém

Mivel a lengyelek a végén kétszer is hibáztak, így a Veszprém két góllal, 19-17-re vezetett a szünetben.

A második félidő elején a Veszprém négygólos előnybe került, de a Kielce gyorsan rendezte sorait, és fokozatosan ledolgozta hátrányát. Cindric, Martinovic és Hesam góljaival tartotta magát a magyar csapat, de nem tudott nagyobb előnyt építeni.

A hajrában Descat sorsdöntő hetest hibázott, ami lélektani előnyt adott a hazaiaknak. Az utolsó percben, egygólos hátrányban emberelőnybe került a Veszprém, Hesam egyenlített, de a túloldalon Jarosiewicz biztos kézzel értékesített egy hétméterest. A végén ugyan lett volna idő az egyenlítésre, de Hesam elkapkodva, csúnyán a kapu fölé lőtt.

A Kielce 36-35-re győzött, ezzel a Veszprém biztosan lecsúszik a csoport első két helyéről.