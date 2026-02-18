kézilabda Bajnokok LigájaOTP Bank-Pick SzegedBarca

A tartalékos Szeged hazai pályán kapott nagy verést a Barcától

A kulcsjátékosait sérülés miatt nélkülöző OTP Bank-Pick Szeged hazai pályán szenvedett súlyos vereséget a spanyol Barcatól. A Szeged az első játékrész végén már tizenegy gólos hátrányban volt, és bár a második félidőben volt egy bíztató periódusa, a végén 35-27-ös vereséggel zárta idei első Bajnokok Ligája-mérkőzését.

Kibédi Péter
2026. 02. 18. 20:37
Az első félidőben eldöntötte a meccset a Barca, a Szegednek csak egy jobb periódusra futotta erejéből
Az első félidőben eldöntötte a meccset a Barca, a Szegednek csak egy jobb periódusra futotta erejéből Fotó: Ujvári Sándor Forrás: MTI/Ujvári Sándor
Az OTP Bank-Pick Szeged nem a legjobb előjelekkel várta a férfikézilabda Bajnokok Ligája tavaszi folytatását, négy kulcsjátékosa, Bánhidi Bence, Magnus Röd, Mario Sostaric és Janus Smárason is csak a lálátóról figyelhette a társakat. A két csapat őszi mérkőzését 31-28-ra megnyerő Barca kerete sem volt teljes, a francia világsztár Dika Mem nem tarthatott a többiekkel. 

A Szeged kulcsjátékosai nélkül nem tudta megnehezíteni a Barca dolgát, súlyos vereségbe szaladta bele hazai pályán
A Szeged kulcsjátékosai nélkül nem tudta megnehezíteni a Barca dolgát, súlyos vereségbe szaladt bele hazai pályán Fotó: Török Attila/Nemzeti Sport

A Szeged nem volt ellenfele a Barcának az első félidőben

Sebastian Frimmel hétméteresből szerzett góljával kezdődött a találkozó, amire a Barca két gyors találattal válaszolt. A vendégek feszes védekezésével nem tudott mit kezdeni a Pick, rendre passzívig támadtak, és nem találták a kaput, hiába próbálkoztak hét a hat elleni játékkal is. Ugyan a túloldalon is akadtak pontatlanságok, de így is gyorsan elléptek 6-2-re, és a 10. percben Michael Apelgren már időt kért. A Szeged feladta a létszámfölényes támadást, ám ez sem segített: fájóan gólképtelen maradt a játéka, negyedóra alatt mindössze háromszor találtak be a hazaiak.

Az iram nem volt magas, a katalánok is takarékon játszottak, mégis stabilan tartották négy-öt gólos előnyüket. Sem védekezésben, sem támadásban nem találta a ritmust a hazai együttes, egyedül Frimmel igyekezett lépést tartani az ellenféllel, az első húsz percben három gólt szerzett. Látva csapata kilátástalan játékát, Apelgren a 22. percben másodszor is időt kért, de ez sem hozott változást. 

A Barca nem ütközött komolyabb ellenállásba, kényelmes tempóban növelte a különbséget, és két perccel a szünet előtt már tíz góllal vezetett, amire még egyet rá is tett. Az első félidő végére gyakorlatilag eldőlt a mérkőzés, 21-10-re vezetett a Barca.

Sem támadásban, sem védekezésben nem találta a ritmust a Szeged az első játékrészben
Sem támadásban, sem védekezésben nem találta a ritmust a Szeged az első játékrészben Fotó: Török Attila/Nemzeti Sport

Csak felvillanása volt a Szegednek

Hiába gyorsított a játékán a Szeged a térfélcsere után, a Barca azonnal reagált. Az első percekben felváltva estek a gólok, és a hibák is mindkét oldalon, így a különbség nem változott. Szegedi részről Imanol Garciandia kapta el a fonalat, a kapuba a szünetben beálló Tobias Thulin pedig kétszer is védett, aminek köszönhetően a 40. percben tíz gólon belülre zárkóztak a hazaiak egy 3-0-s sorozattal. Egészen más arcát mutatta a Szeged, mint az első félidőben: megvolt a tempó a játékukban, és védekezésben is kezdték megtalálni a katalán támadások ellenszerét.

A játékrész derekán a Barca hetest hibázott, a túloldalon viszont Garciandia ismét betalált, így hat gólra csökkent a hazaiak hátránya. A 8-2-es hazai rohamot Carlos Ortega időkéréssel próbálta megtörni. Sikerült is felráznia együttesét: sorozatban négy gólt szerzett, és az addigi ötgólos különbség ismét kilencre nőtt. 

A hajrára érezhetően visszaesett az iram, az egyébként sem kiemelkedő színvonal tovább csökkent. A Barca végül különösebb megerőltetés nélkül, 35-27-re, nyolcgólos különbséggel nyerte meg a mérkőzést.

A One Veszprém csütörtök este Lengyelországban a Kielce ellen folytatja a Bajnokok Ligája csoportkörét (tv: Sport 1, 18.45).

