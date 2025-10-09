Megizzasztották a Veszprémet a BL-ben, de nem szakadt meg a nyerő széria

A One Veszprém a múlt héten a klubvilágbajnokságon szerepelt, ahol a végletekig kiélezett döntőben kapott ki a Barcelonától, a Kielce két könnyű bajnoki győzelemmel hangolt a Bajnokok Ligája negyedik fordulójára. A magyar bajnoki címvédő két győzelemmel és egy vereséggel állt a forduló előtt, a lengyel bajnokság ezüstérmese egy győzelem és két vereség után érkezett Veszprémbe.

Remili kulcsszerepet vállalt a Veszprém győzelmében, nyolc góllal zárta a mérkőzést Fotó: Nemzeti Sport/Szabó Miklós

A Veszprém fölényben volt az első félidőben

A találkozó elejétől feszes, gyors tempójú játék alakult ki: az első tíz percben szinte minden támadás góllal zárult, a csapatok 7-5-ig fej fej mellett haladtak.

A 15. perctől Remili vezérletével fokozatosan elhúzott a magyar bajnok, a francia átlövő elképesztő formát mutatott: a félidő végéig hét gólt szerzett, köztük többet látványos betörés és átemelés után. Mellette Marguc és Descat is pontosan fejezte be a támadásokat, míg a kapuban Corrales a kritikus pillanatokban védett bravúrral.

A lengyelek próbálták tartani a lépést, de a védekezésük rendre szétesett, és a kapusaik sem találták a ritmust. A magyar bajnoki címvédő már hat góllal is vezetett, a félidő utolsó akcióját Remili passzából Adel fejezte be. A Kielce időkérése és kapuscseréje sem segített: a lengyel bajnok elsősorban a gyors visszarendeződéssel és a Veszprém átlövéseivel nem tudott mit kezdeni, így 21-15-ös hazai vezetéssel mentek pihenőre a csapatok.

Izgulni kellett a veszprémi győzelemért

A lengyelek Jarosiewicz és Vlah vezérletével hamar visszazárkóztak, és 41. percben, 26-23-nál ismét nyílttá vált a találkozó. A Veszprém támadójátéka ekkor megtorpant, ám Corrales több bravúrral meccsben tartotta a csapatot, miközben Descat, Adel és Remili fontos gólokat szereztek.

A hajrában a feszültség a tetőfokára hágott: sok kiállítás mellett, Remili hetese kapufán csattant, majd a játékvezetők rövid videózás után a hazaiknak ítélték a labdát és kiállították a Kielcéből Monart. Az utolsó fél percben Kounkoud megindulását Martinovic állította meg szabálytalanul, de a támadás végén Marguc ziccerből lezárta a mérkőzést.

Remili nyolc, Descat és Marguc öt-öt góllal zárt, Corrales kilenc védéssel járult hozzá a 35-33-as veszprémi sikerhez, amely zsinórban a harmadik volt a BL-ben.