Rendkívüli

Iszlamista terroristák akarták meggyilkolni a belga miniszterelnököt

  • Magyar Nemzet
  • Sport
  • Megizzasztották a Veszprémet a BL-ben, de nem szakadt meg a nyerő széria
kézilabdaVeszprémférfikézilabda Bajnokok LigájaKielce

Megizzasztották a Veszprémet a BL-ben, de nem szakadt meg a nyerő széria

A One Veszprém szoros, izgalmas mérkőzésen, hazai pályán 35-33-ra legyőzte az Industria Kielcét csütörtökön este a Bajnokok Ligájában. A veszprémiek a félidőben magabiztosan vezettek a második félidőben, azonban a vendégek visszajöttek a meccsbe. A hajrában a Veszprém azonban megtartotta előnyét, így megőrizte hibátlan hazai mérlegét.

Kibédi Péter
2025. 10. 09. 21:15
Bár a Veszprém irányított a mérkőzésen, meg kellett küzdenie a győzelemért
Bár a Veszprém irányított a mérkőzésen, meg kellett küzdenie a győzelemért Fotó: Nemzeti Sport/Szabó Miklós
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A One Veszprém a múlt héten a klubvilágbajnokságon szerepelt, ahol a végletekig kiélezett döntőben kapott ki a Barcelonától, a Kielce két könnyű bajnoki győzelemmel hangolt a Bajnokok Ligája negyedik fordulójára. A magyar bajnoki címvédő két győzelemmel és egy vereséggel állt a forduló előtt, a lengyel bajnokság ezüstérmese egy győzelem és két vereség után érkezett Veszprémbe.

Remili kulcsszerepet vállalt a Veszprém győzelmében, nyolc góllal zárta a mérkőzést
Remili kulcsszerepet vállalt a Veszprém győzelmében, nyolc góllal zárta a mérkőzést Fotó: Nemzeti Sport/Szabó Miklós

A Veszprém fölényben volt az első félidőben

A találkozó elejétől feszes, gyors tempójú játék alakult ki: az első tíz percben szinte minden támadás góllal zárult, a csapatok 7-5-ig fej fej mellett haladtak. 

A 15. perctől Remili vezérletével fokozatosan elhúzott a magyar bajnok, a francia átlövő elképesztő formát mutatott: a félidő végéig hét gólt szerzett, köztük többet látványos betörés és átemelés után. Mellette Marguc és Descat is pontosan fejezte be a támadásokat, míg a kapuban Corrales a kritikus pillanatokban védett bravúrral. 

A lengyelek próbálták tartani a lépést, de a védekezésük rendre szétesett, és a kapusaik sem találták a ritmust. A magyar bajnoki címvédő már hat góllal is vezetett, a félidő utolsó akcióját Remili passzából Adel fejezte be. A Kielce időkérése és kapuscseréje sem segített: a lengyel bajnok elsősorban a gyors visszarendeződéssel és a Veszprém átlövéseivel nem tudott mit kezdeni, így 21-15-ös hazai vezetéssel mentek pihenőre a csapatok.

Izgulni kellett a veszprémi győzelemért

A lengyelek Jarosiewicz és Vlah vezérletével hamar visszazárkóztak, és 41. percben, 26-23-nál ismét nyílttá vált a találkozó. A Veszprém támadójátéka ekkor megtorpant, ám Corrales több bravúrral meccsben tartotta a csapatot, miközben Descat, Adel és Remili fontos gólokat szereztek. 

A hajrában a feszültség a tetőfokára hágott: sok kiállítás mellett, Remili hetese kapufán csattant, majd a játékvezetők rövid videózás után a hazaiknak ítélték a labdát és kiállították a Kielcéből Monart. Az utolsó fél percben Kounkoud megindulását Martinovic állította meg szabálytalanul, de a támadás végén Marguc ziccerből lezárta a mérkőzést. 

Remili nyolc, Descat és Marguc öt-öt góllal zárt, Corrales kilenc védéssel járult hozzá a 35-33-as veszprémi sikerhez, amely zsinórban a harmadik volt a BL-ben.

A másik magyar BL-csapat, az OTP Bank-Pick Szeged csütörtök este (20.45) a Barcelona ellen zárja a Bajnokok Ligája negyedik fordulóját.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál Tamás
idezojelekVarga Judit

Visszatér(jen)-e Varga Judit?

Pilhál Tamás avatarja

Az egykori igazságügyi miniszter visszatérése súlyos csapást jelentene Magyar Péterre.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.