Kétszeri hosszabbításba torkollott a Veszprém és a Barcelona klub-vb-döntője

Xavi Pascual tavaly a klubvilágbajnokság megnyerésével debütált a Veszprém kispadján, akkor az elődöntőben a Barcelona, a fináléban a Magdeburg ellen nyert a magyar csapat. Idén fordított volt a sorrend: a Magdeburg legyőzése (23-20) után a döntőben a Barcelona volt a One Veszprém ellenfele az egyiptomi tornán. A teljesség kedvéért: a két európai csapat elleni mérkőzés előtt a csoportkörben a bakonyiak a papírformának megfelelően simán elintézték az ausztrál Sydney Universityt (51-15), majd az egyiptomi al-Ahlit (31-22) is. A Barcának még könnyebb útja volt a fináléig, hiszen egyetlen európai riválissal sem kellett játszania, bár az elődöntőben az al-Ahli megszorongatta (26-21) a katalánokat.

Hugo Descat, a One Veszprém játékosa eredményesen játszott a Barcelona elleni klub-vb döntőben (Fotó: handballveszprem.hu)

A finálé esetében viszont már szoros csatára lehetett számítani, s ennek megfelelően kezdődött is a mérkőzés. Az első félidőben két gól volt a legnagyobb különbség a Veszprém és a Barcelona között.

Descat szórta a gólokat a Barcelona kapujába

Eleinte inkább a Veszprém, a játékrész második felében már inkább a Barca tudott rendre apró lépéselőnybe kerülni, de lehetett érezni, hogy nem ebben a szakaszban dől el a klubvilágbajnoki finálé.

A magyar csapatból a francia Hugo Descat volt elemében, a gólkirályi címre is hajtó játékos négyszer talált a kapuba az első félidőben, a túloldalon Ian Barrufet öt gólig jutott, s eggyel vezetett a Barcelona is a szünetben, 13-12-re.

A korai bejelentés azt a furcsa helyzetet idézte elő, hogy a veszprémi játékosok lövéseit az az Emil Nielsen próbálta hárítani, akiről már ismert, hogy jövő nyáron csatlakozik a magyar sztárcsapathoz. S persze az egyiptomi El-Dera testvérek párharca is pikánssá tette a meccset, igaz, Szeif inkább csak epizódszerepet kapott a Barcelonában, s bátyja, Jehia El-Dera sem karrierje legjobb meccsét játszotta a Veszprémben.

Veszprém, Barcelona: fej fej mellett a döntőben

A második félidő első két gólját a Veszprém szerezte, utána viszont tíz percig nem született újabb magyar találat. A Barcelona sem hengerelt, de négy egymás utáni góllal szép lassan ellépett 17-14-re.