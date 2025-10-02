Rendkívüli

Ezt az acsarkodó félőrült prédikátort használta fel az ellenzék Semjén Zsolt lejáratására + videók

  • Magyar Nemzet
  • Sport
  • Kétszeri hosszabbításba torkollott a Veszprém és a Barcelona klub-vb-döntője
ONE VeszprémkézilabdaBarcelona férfi kézilabda

Kétszeri hosszabbításba torkollott a Veszprém és a Barcelona klub-vb-döntője

A címvédő One Veszprém idén a Barcelona ellen mérkőzött a férfikézilabda-klubvilágbajnokság döntőjében. Az egyiptomi torna fináléja szoros meccset hozott, a legnagyobb különbség három gól volt. A rendes játékidő, majd az első ráadás sem döntött, kétszeri hosszabbítás után a Barcelona lett a klubvilágbajnokság győztese, 31-30-ra nyert a Veszprém ellen.

Magyar Nemzet
2025. 10. 02. 21:19
Xavi Pascual hosszú éveken át volt a Barcelona edzője, a klub-vb döntőjében a One Veszprém kispadján a katalánok ellen tört sikerre Fotó: IHF/Kolektiff/Jozo Cabraja
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Xavi Pascual tavaly a klubvilágbajnokság megnyerésével debütált a Veszprém kispadján, akkor az elődöntőben a Barcelona, a fináléban a Magdeburg ellen nyert a magyar csapat. Idén fordított volt a sorrend: a Magdeburg legyőzése (23-20) után a döntőben a Barcelona volt a One Veszprém ellenfele az egyiptomi tornán. A teljesség kedvéért: a két európai csapat elleni mérkőzés előtt a csoportkörben a bakonyiak a papírformának megfelelően simán elintézték az ausztrál Sydney Universityt (51-15), majd az egyiptomi al-Ahlit (31-22) is. A Barcának még könnyebb útja volt a fináléig, hiszen egyetlen európai riválissal sem kellett játszania, bár az elődöntőben az al-Ahli megszorongatta (26-21) a katalánokat.

Hugo Descat, a One Veszprém játékosa nagyon eredményesen játszott a Barcelona elleni kézilabda klub-vb döntőjében
Hugo Descat, a One Veszprém játékosa eredményesen játszott a Barcelona elleni klub-vb döntőben (Fotó: handballveszprem.hu)

A finálé esetében viszont már szoros csatára lehetett számítani, s ennek megfelelően kezdődött is a mérkőzés. Az első félidőben két gól volt a legnagyobb különbség a Veszprém és a Barcelona között.

Descat szórta a gólokat a Barcelona kapujába

Eleinte inkább a Veszprém, a játékrész második felében már inkább a Barca tudott rendre apró lépéselőnybe kerülni, de lehetett érezni, hogy nem ebben a szakaszban dől el a klubvilágbajnoki finálé.

A magyar csapatból a francia Hugo Descat volt elemében, a gólkirályi címre is hajtó játékos négyszer talált a kapuba az első félidőben, a túloldalon Ian Barrufet öt gólig jutott, s eggyel vezetett a Barcelona is a szünetben, 13-12-re.

A korai bejelentés azt a furcsa helyzetet idézte elő, hogy a veszprémi játékosok lövéseit az az Emil Nielsen próbálta hárítani, akiről már ismert, hogy jövő nyáron csatlakozik a magyar sztárcsapathoz. S persze az egyiptomi El-Dera testvérek párharca is pikánssá tette a meccset, igaz, Szeif inkább csak epizódszerepet kapott a Barcelonában, s bátyja, Jehia El-Dera sem karrierje legjobb meccsét játszotta a Veszprémben.

Veszprém, Barcelona: fej fej mellett a döntőben

A második félidő első két gólját a Veszprém szerezte, utána viszont tíz percig nem született újabb magyar találat. A Barcelona sem hengerelt, de négy egymás utáni góllal szép lassan ellépett 17-14-re.

Ivan Martinovic törte meg a veszprémi gólcsendet, majd az 51. percben Gasper Marguc büntetőjével ki is egyenlített a magyar csapat (18-18).

Descat szövegért kapott két percet, de ezt az emberhátrányt remekül lehozta a Veszprém, majd a francia játékos visszatérve vezetést szerzett a magyar csapatnak (20-19). 21-21-nél hét emberrel támadott, de lövésig sem jutott a Barcelona, az utolsó fél percre a Veszprém kapott meccslabdát, de nem született gól, a tavalyihoz hasonlóan az idei klub-vb-döntő is hosszabbításba torkollott.

Ha klub-vb-döntő, akkor hosszabbítás

A ráadás párhuzam volt, de egyébként az idei finálé sokkal inkább szólt az erős védelmekről, mint a tavalyi döntő. Igaz, a hosszabbításban mindkét csapat gyorsan szerzett két-két gólt. Nedim Remili üres kapus gólja után a katalánok felhagytak a hét a hat elleni játékkal. Az első öt perc után 25-24-re a Veszprém vezetett.

Ali Zein családját sokkolta a lelátón, amikor a Veszprém egyiptomi játékosa ijesztően nagyot esett, de szerencsére simán tudta folytatni a játékot.

A Barcelona kiegyenlített, 26-26-nál időn túli szabaddobással nyerhette volna meg a meccset a katalánoknak Dika Mem, de nem tudta, jöhetett a második kétszer öt perc.

Xavi Pascual sorozata véget ért

Azt nem kezdte jól a Veszprém, kettővel vezetett a Barca, de 75 perc után már újra döntetlen (28-28) volt az állás Remili labdaszerzése és utána szerzett gólja után.

Hét a hat ellen támadott a Veszprém, Marguc gólt is szerzett, de a középkezdésből azonnal egyenlített a Barcelona. Descat gólja után Adelnek ziccere volt a 31-29-hez, de Nielsen védett, majd üres kapus góllal a katalánok nyerték meg a döntőt 31-30-ra.

Xavi Pascual hat megnyert klub-vb-döntő után a hetedik elveszítette, a Barcelona megakadályozta a Veszprém címvédését.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekEurópai Parlament

Az Európai Bíróság is tehet nekünk egy szívességet!

Bayer Zsolt avatarja

Egyszerűen elképesztő, amit ezek megengednek maguknak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.