Újra klubvilágbajnok lehet a Veszprém, a Bajnokok Ligája győztesét búcsúztatta a magyar bajnok

A két csapat a klubvilágbajnokság előző kiírásában döntőt játszott, amit a magyar bajnok nyert meg, tavasszal viszont a Bajnokok Ligájában a Magdeburg búcsúztatta a Veszprémet a negyeddöntőben. A párharc előélete feszült, küzdelmes összecsapást sejtetett a klubvilágbajnokság elődöntőjében is. Ezúttal a magyar bajnoki címvédő keretéből Ahmed Hesam és Yanis Lenne, az ellenfelétől Nikola Portner, Matthias Musche és Manuel Zehnder hiányzott.

A Veszprém csapatából Luka Cindricet választották a meccs legjobbjának, de többen is kiérdemelték volna ezt a címet Forrás: Veszprémhanball.hu

A Veszprém csak nehezen lendült játékba

A magyar bajnok az első percekben pontatlan volt támadásban, a labdavesztésekből pedig a németek gyorsan előnyt kovácsoltak.

Kristjansson villámgyors góljaival hamar kétgólos hátrányba került a Veszprém. A 10. perctől fokozatosan lendületet kapott Xavi Pascual együttese: Martinovic második találata és Elderaa átlövése után felzárkóztak, majd Remili remek gólpasszából Cindric is betalált. Bár a félidő hajrájában több kulcsjátékosát is kiállították, a Veszprém meccsben maradt, ez nagyban köszönhető Corrales fontos pillanatokban hozott bravúros védéseinek is.

A félidő utolsó perceiben Adel nagy lehetőséget hagyott ki, kapufát lőtt, így a szünetre 11-9-es magdeburgi vezetésnél vonultak a felek.

Corrales 13 védést mutatott be a mérkőzésen, az utolsó két percben ebből háromszor is hárította a magdeburgi kísérleteket Forrás: Ihf.com

A második félidőt öt góllal nyerte a Veszprém

A térfélcsere után a bakonyiak új erőre kaptak. Ali Zein előbb emberhátrányban talált be, majd perceken belül két gyors gól is érkezett tőle és Adeltől, amivel kiegyenlített a Veszprém.

A lendület kitartott: Corrales nagy védése után Zein ismét eredményes volt, majd Cindric és Elderaa remek összjátéka nyomán először a meccsen átvették a vezetést a vendégek. A Magdeburg ekkor időt kért, de a magyar bajnok továbbra is pontosabban játszott. Adel és Elderaa bombái négygólosra növelték az előnyt, és úgy tűnt, hogy végleg a saját kezükbe vették az irányítást. A hajrá azonban izgalmakat hozott: Hornke hetesből tartotta életben a hazaiakat, Kristjansson villanásaival ismét kettőre csökkent a különbség.

Az utolsó percekig kiélezett mérkőzés végén a Veszprém örülhetett a döntőbe jutásnak Forrás: Veszprémhandball.hu

Remili egyéni villanása után Hernández hibáját kihasználva ismét kapaszkodott a Magdeburg, ám az utolsó percekben a Veszprém fegyelmezett játékkal őrizte előnyét.

A Veszprém a hajrá előtt már négy góllal is vezetett Elderaa találatával, de a Magdeburg Hornke és Kristjansson góljaival visszajött egyre. A döntést végül Cindric betörése, Corrales bravúrja és Descat hetese hozta meg, amivel 23-20-ra győzött a magyar bajnok.

A veszprémiek a második félidőt öt góllal nyerték meg, és ismét bejutotta a klubvilágbajnokság döntőjébe. A fináléban a második elődöntő győztese, a házigazda al-Ahli vagy a Barca vár a címvédőre.