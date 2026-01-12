Zverev rémálma megismétlődhet, Piros Zsombor meccsén folytatódott a sorozat

Piros Zsombor az Australian Open selejtezőjének egyetlen magyar résztvevője volt, egyesben ugyanis Marozsán Fábián, Fucsovics Márton, Bondár Anna, Udvardy Panna és Gálfi Dalma is alanyi jogon főtáblás az év első Grand Slam-tornáján, bár Udvardy miatt más okból aggódhatunk. Piros ellenfele hétfőn Melbourne-ben a szlovák Lukás Klein volt, aki 28. kiemeltje a selejtezőnek.

Lukás Klein ezúttal Piros Zsombor ellen nyert az Australian Open selejtezőjében, két éve a főtáblán majdnem Alexander Zverev skalpját is megszerezte (Fotó: AFP/David Gray)

Klein a legutóbbi hat Australian Open-selejtezős meccsét megnyerte, 2024-ben és 2025-ben is feljutott a főtáblára, s most a sorozatát sajnos Piros ellen is folytatta.

Australian Open: Piros Zsombor kikapott a selejtezőben

A torna korábbi junior bajnokát Klein azonnal brékelte a meccs elején, s bár Piros Zsombor egyszer vissza tudott zárkózni, 6:4-gyel végül szetthátrányba került.