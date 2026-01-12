Rendkívüli

Hétvégén is munkában volt a katasztrófavédelem – élőben az operatív törzs tájékoztatója

Australian OpenPiros ZsomborGrand Slam-torna

Zverev rémálma megismétlődhet, Piros Zsombor meccsén folytatódott a sorozat

Hétfőn elkezdődött az Australian Open selejtezője. Az év első Grand Slam-tornáján Piros Zsombor nem lesz főtáblás, a kvalifikáció első fordulójában 6:4, 6:4-re verte őt a 28. kiemelt szlovák Lukás Klein.

Magyar Nemzet
2026. 01. 12. 9:37
Piros Zsombor két szoros szettet játszott, meccslabdákat is hárított, de kikapott Lukás Klein ellen az Australian Open selejtezőjében Fotó: Nemzeti Sport/Czinege Melinda
Piros Zsombor az Australian Open selejtezőjének egyetlen magyar résztvevője volt, egyesben ugyanis Marozsán Fábián, Fucsovics Márton, Bondár Anna, Udvardy Panna és Gálfi Dalma is alanyi jogon főtáblás az év első Grand Slam-tornáján, bár Udvardy miatt más okból aggódhatunk. Piros ellenfele hétfőn Melbourne-ben a szlovák Lukás Klein volt, aki 28. kiemeltje a selejtezőnek.

Lukás Klein ezúttal Piros Zsombor ellen nyert az Australian Open selejtezőjében, két éve a főtáblán majdnem Alexander Zverev skalpját is megszerezte
Lukás Klein ezúttal Piros Zsombor ellen nyert az Australian Open selejtezőjében, két éve a főtáblán majdnem Alexander Zverev skalpját is megszerezte (Fotó: AFP/David Gray)

Klein a legutóbbi hat Australian Open-selejtezős meccsét megnyerte, 2024-ben és 2025-ben is feljutott a főtáblára, s most a sorozatát sajnos Piros ellen is folytatta.

Australian Open: Piros Zsombor kikapott a selejtezőben

A torna korábbi junior bajnokát Klein azonnal brékelte a meccs elején, s bár Piros Zsombor egyszer vissza tudott zárkózni, 6:4-gyel végül szetthátrányba került.

A második játszma kissé eltérő forgatókönyvet, de ugyanilyen eredményt hozott. Piros Zsombor három meccslabdát hárított, de nem tudta elkerülni a vereséget Klein ellen.

Piros Zsombor tavaly a US Openen mutatkozott be Grand Slam-főtáblán, mostani legyőzőjének a 2024-es Australian Open-második forduló volt a legjobb GS-szereplése, amikor kis híján az olimpiai bajnok Alexander Zverev ellen is nyert, a német döntő szett tie breakben menekült meg. Ahhoz, hogy idén is meglegyen az esélye az összecsapásuknak, azaz Klein főtáblás legyen, a szlováknak még két mérkőzést kell nyernie a selejtezőben.

 

Nógrádi György
idezojelekusa

Úgy tűnik, csoda kellene a békéhez

Nógrádi György avatarja

EZ TÖRTÉNT AZ ELMÚLT HÉTEN – A nyugatiak katonai egységeket akarnak Ukrajnába telepíteni, amit az oroszok elleneznek.

