Fordulat Ausztráliában: Djokovics nem áll készen, visszalépett

Novak Djokovics a Grand Slam-trófeákat (24) és az Australian Open-sikereket (10) tekintve is csúcstartó a férfi teniszezők között, a legutóbbi két évben viszont már nem tudott újabb GS-címet szerezni Carlos Alcaraz és Jannik Sinner árnyékában. A harmincnyolc éves Djokovics nem adja fel a küzdelmet a fiatalabb riválisokkal szemben, de ismét sérülés hátráltatja , emiatt visszalépett az Australian Open adelaide-i felvezetőversenyétől, ahol így nőtt az esély arra, hogy Fucsovics Márton selejtező nélkül főtáblás legyen.

Fucsovics Márton Brisbane-ben egy meccset játszott, Adelaide-ben többen bízik, de az már biztos, hogy Novak Djokovics ellen nem játszhat az Australian Open felvezetőversenyén (Fotó: AFP/Patrick Hamilton)

Fucsovics maga sem százszázalékos még, viszont éppen úgy érzi, hogy több meccsre van szüksége ahhoz, hogy felvegye a ritmust az Australian Open előtt. A brisbane-i első forduló kiesés után még az is lehet, hogy azzal járna jól, ha Adelaide-ben nem lenne több visszalépő, s selejtezős mérkőzéseket vívhatna.

Australian Open Novak Djokovics nélkül?

Djokovics esetében viszont már biztos, hogy ha indul az Australian Openen, azt felvezetőtornás meccs nélkül teszi. Az Instagram-sztoriban tett bejelentése azonban Melbourne-re nézve is aggasztó lehet.

Sajnos fizikailag nem állok készen arra, hogy versenyezzek az adelaide-i nemzetközi versenyen.

Később Djokovics hozzáteszi, hogy az Australian Openre készül, azaz a szerb számára sokkal fontosabb Grand Slam-torna még mindig szerepel a tervei között.