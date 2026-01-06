Rendkívüli

Meghalt Tarr Béla

Novak DjokovicsFucsovics MártonteniszAustralian Open

Fordulat Ausztráliában: Djokovics nem áll készen, visszalépett

Január 18-án kezdődik az év első Grand Slam-tornája, az Australian Open. A melbourne-i verseny tízszeres bajnoka, Novak Djokovics előzetes tervei szerint január 12-től Adelaide-ben hangolt volna az Australian Openre, de visszalépett a felvezetőversenytől, amelyen Fucsovics Márton sorsa még így is kérdéses. Djokovics közösségimédia-bejegyzése alapján fizikailag nem áll készen a versenyre, ami kérdéseket vet fel az Australian Open-szereplésével kapcsolatban is.

Koczó Dávid
2026. 01. 06. 13:47
Novak Djokovics visszalépett az Australian Open adelaide-i felvezetőversenyétől, ahol Fucsovics Márton is hangol a Grand Slam-tornára Fotó: AFP/Adrian Dennis
Novak Djokovics a Grand Slam-trófeákat (24) és az Australian Open-sikereket (10) tekintve is csúcstartó a férfi teniszezők között, a legutóbbi két évben viszont már nem tudott újabb GS-címet szerezni Carlos Alcaraz és Jannik Sinner árnyékában. A harmincnyolc éves Djokovics nem adja fel a küzdelmet a fiatalabb riválisokkal szemben, de ismét sérülés hátráltatja , emiatt visszalépett az Australian Open adelaide-i felvezetőversenyétől, ahol így nőtt az esély arra, hogy Fucsovics Márton selejtező nélkül főtáblás legyen.

Fucsovics Márton Brisbane-ben egy meccset játszott, Adelaide-ben többen bízik, de az már biztos, hogy Novak Djokovics ellen nem játszhat az Australian Open felvezetőversenyén
Fucsovics Márton Brisbane-ben egy meccset játszott, Adelaide-ben többen bízik, de az már biztos, hogy Novak Djokovics ellen nem játszhat az Australian Open felvezetőversenyén (Fotó: AFP/Patrick Hamilton)

Fucsovics maga sem százszázalékos még, viszont éppen úgy érzi, hogy több meccsre van szüksége ahhoz, hogy felvegye a ritmust az Australian Open előtt. A brisbane-i első forduló kiesés után még az is lehet, hogy azzal járna jól, ha Adelaide-ben nem lenne több visszalépő, s selejtezős mérkőzéseket vívhatna.

Australian Open Novak Djokovics nélkül?

Djokovics esetében viszont már biztos, hogy ha indul az Australian Openen, azt felvezetőtornás meccs nélkül teszi. Az Instagram-sztoriban tett bejelentése azonban Melbourne-re nézve is aggasztó lehet.

Sajnos fizikailag nem állok készen arra, hogy versenyezzek az adelaide-i nemzetközi versenyen.

Később Djokovics hozzáteszi, hogy az Australian Openre készül, azaz a szerb számára sokkal fontosabb Grand Slam-torna még mindig szerepel a tervei között.

Djokovics a legutóbbi két GS-versenyen, tavaly Wimbledonban és a US Openen is felvezetőtornás részvétel nélkül indult el, s mindkétszer eljutott az elődöntőig, ahogy a 2025-ös Australian Openen is. Tavaly viszont sérülés miatt a melbourne-i elődöntőjét fel kellett adnia, s úgy tűnik, most sem lesz százszázalékos a torna rajtjára.

Novak Djokovics a 2005-ös bemutatkozása óta csak egyszer, 2022-ben hagyta ki az Australian Opent, amikor a Covid-oltás körüli mizéria végén kitoloncolták Ausztráliából.

Djokovicshoz hasonlóan Jannik Sinner és Carlos Alcaraz sem játszik felvezetőversenyen az Australian Open előtt. Amíg a címvédő Sinner csendben készül, Alcaraz a váratlan edzőváltásával borzolta a kedélyeket a torna előtt, Djokovicsnak pedig a visszalépés közlése már a második súlyos bejelentése volt 2026-ban.

Djokovics és Alcaraz tavalyi emlékezetes Australian Open-negyeddöntője

 

