Carlos AlcarazteniszJuan Carlos FerreroAustralian Open

Aggasztó Alcaraz helyzete, a kirúgott edző finoman odaszúrt a világelsőnek

Juan Carlos Ferrero már nem Carlos Alcaraz edzője. Az aktuális világelső teniszező, majd a korábban játékosként szintén Grand Slam-bajnok edző is a közösségi médiában zárta le a kapcsolatot, bár nem teljesen azonos hangvételben. A hírek szerint a váratlan időpontban meghozott döntés hátterében Alcaraz családjának befolyása áll.

Koczó Dávid
2025. 12. 18. 8:30
Juan Carlos Ferrero irányításával Carlos Alcaraz hat Grand Slam-tornát nyert, az idei Roland Garros-döntő talán a legemlékezetesebb közös sikerük Fotó: AFP/Thibaud Moritz
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Carlos Alcaraz világelsőként zárta a 2025-ös évet, amelyben nyolc trófeát, köztük két Grand Slam-serleget (Roland Garros, US Open) nyert. Az év lezárásaként mégis úgy döntött, hogy a folytatásban nem Juan Carlos Ferrero, hanem Samuel López irányítja majd a felkészülését. Alcaraz eddigi összes számottevő sikerét Ferrero irányításával érte el, 2019-ben kezdték a közös munkát, amikor Alcaraz még csak tizenhat éves volt.

NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 08: US Open 2025 Champion Carlos Alcaraz of Spain poses for a photo with his father Carlos Alcaraz Gonzalez on the roof of the Lotte New York Palace Hotel with the Men's Singles trophy following his victory over Jannik Sinner of Italy in the Men's Singles Final on September 08, 2025 in New York City. Clive Brunskill/Getty Images/AFP (Photo by CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Carlos Alcaraz az édesapjával ünnepli a US Open-győzelmét; az idősebb Alcaraznak kulcsszerepe lehetett Ferrero távozásában (Fotó: Getty Images via AFP/Clive Brunskill)

Önmagában a váltás ténye is különös a kiemelkedően sikeres 2025-ös idény után, ám López személye valamelyest biztosítja az állandóságot, ugyanis ő már eddig is tagja volt Alcaraz stábjának. Ahogy azonban arra a korábbi világelső Andy Roddick – aki éppen Ferrerót verte egyetlen Grand Slam-trófeájáért a 2003-as US Open döntőjében – rávilágított a podcastjában: ha átgondolt döntésről lett volna szó, aki edző és tanítványa rögtön az idény vége után különválik, hogy a felkészülést Alcaraz már az új szakember irányításával kezdhesse meg.

Alcaraz vagy Ferrero? Ki döntött a váltás mellett?

Alcaraz hosszú bejegyzésben búcsúzott el Ferrerótól, köszönetet mondott a közös évekért, amelyek során hat Grand Slam-trófeát (két-két Roland Garros, Wimbledon és US Open) ünnepelhettek.

Több mint hét együtt töltött év után úgy döntöttünk, hogy befejezzük a közös munkát

– írta Alcaraz.

Nem sokkal később Ferrero is posztolt a közösségi médiában, s bár ennek is része az udvarias köszönetnyilvánítás, a szakember finoman, de egyértelműen oda is szúrt Alcaraznak.

Azt kívánom, bárcsak folytathatnám

– jelezte Ferrero, hogy nem volt annyira közös a döntés, mint Alcaraz bejegyzéséből tűnt.

Carlos Alcaraz a családja befolyása alatt? Aggasztó jel

A Clay Tenis szerint a döntés hátterében valójában az idősebb Carlos Alcaraz, a világelső teniszező édesapja áll. Ő már 2023-ban összeveszett Ferreróval, amikor az edző nem tartott személyesen a teniszezővel a dél-amerikai versenyekre.

Amikor Alcaraz megjelent a színen, édesapja még sokkal inkább a háttérben volt. Ahogy telt az idő, egyre többet volt ott sikeres fia mellett, majd a teniszező bátyját, Álvarót is beszervezte a stábba.

Alcaraz apukának az sem hiányzott, hogy az általa irányított Carlos Alcaraz Teniszakadémia helyett a fia Ferrero intézményét népszerűsítse a jelenlétével.

Ezzel immár nem lesz gond, a nagy kérdés az, hogy Alcaraznak mennyire fog hiányozni Ferrero. Több példa (Holger Rune, Sztefanosz Cicipasz) is van rá a tenisz élmezőnyében, hogy ha a sportoló túlságosan a családja befolyása alatt van, annak hosszabb távon megissza a levét a teniszpályán.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pozsonyi Ádám
idezojelekbaloldal

Hogyan fordult meg a baloldal és a jobboldal viszonya a háborúhoz?

Pozsonyi Ádám avatarja

Korunkban az a jó, hogy voltaképp bárki mondhat bármit. Ez a teljes szabadság kora.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu