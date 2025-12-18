Aggasztó Alcaraz helyzete, a kirúgott edző finoman odaszúrt a világelsőnek

Carlos Alcaraz világelsőként zárta a 2025-ös évet, amelyben nyolc trófeát, köztük két Grand Slam-serleget (Roland Garros, US Open) nyert. Az év lezárásaként mégis úgy döntött, hogy a folytatásban nem Juan Carlos Ferrero, hanem Samuel López irányítja majd a felkészülését. Alcaraz eddigi összes számottevő sikerét Ferrero irányításával érte el, 2019-ben kezdték a közös munkát, amikor Alcaraz még csak tizenhat éves volt.

Carlos Alcaraz az édesapjával ünnepli a US Open-győzelmét; az idősebb Alcaraznak kulcsszerepe lehetett Ferrero távozásában (Fotó: Getty Images via AFP/Clive Brunskill)

Önmagában a váltás ténye is különös a kiemelkedően sikeres 2025-ös idény után, ám López személye valamelyest biztosítja az állandóságot, ugyanis ő már eddig is tagja volt Alcaraz stábjának. Ahogy azonban arra a korábbi világelső Andy Roddick – aki éppen Ferrerót verte egyetlen Grand Slam-trófeájáért a 2003-as US Open döntőjében – rávilágított a podcastjában: ha átgondolt döntésről lett volna szó, aki edző és tanítványa rögtön az idény vége után különválik, hogy a felkészülést Alcaraz már az új szakember irányításával kezdhesse meg.

Alcaraz vagy Ferrero? Ki döntött a váltás mellett?

Alcaraz hosszú bejegyzésben búcsúzott el Ferrerótól, köszönetet mondott a közös évekért, amelyek során hat Grand Slam-trófeát (két-két Roland Garros, Wimbledon és US Open) ünnepelhettek.

Több mint hét együtt töltött év után úgy döntöttünk, hogy befejezzük a közös munkát

– írta Alcaraz.