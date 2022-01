Itt a történet vége: Djokovicsot kitoloncolják Ausztráliából

Hétfőn megkezdődik a teniszezők idei első Grand Slam-tornája, az Australian Open, így a múlt szerda óta húzódó Djokovics-sagát vasárnap mindenképpen le kellett zárni, és döntést kellett hozni arról, hogy az Ausztráliába oltatlanul, de a koronavírus-fertőzésen átesett szerb világelső indulhat-e Melbourne-ben. Az ausztrál szövetségi bíróság vasárnapi ítélete értelmében a 20-szoros Grand Slam-győztes Novak Djokovics nem indulhat! A vízuma nem érvényes, így kitoloncolják Ausztráliából.

A másfél hete tartó procedúra lezárásaként James Allsop elöljáró bíró helyi idő szerint vasárnap késő délután jelentette be, hogy a bevándorlási hatóságnál, majd a bíróság előtt történt meghallgatás nyomán elutasították a 34 éves sztár fellebbezését, melyet vízumának bevonása ellen nyújtott be. Ez vélhetően azzal jár, hogy Djokovics három évig nem léphet be az országba. A perköltségeket neki kell fizetnie.

A szerb világelső múlt szerdán érkezett Melbourne-be, de a repülőtéren nem engedték be az országba, visszavonták belépési engedélyét, majd egy kiutasítottaknaka fenntartott hotelben szállásolták el. A vízumát hétfőn bírósági döntés nyomán visszakapta, majd edzett az Australian Open helyszínén, első kiemeltként kapott ellenfelet a csütörtöki sorsoláson, aztán másnap ismét érvénytelenítették a vízumát.

Djokovics korábban oltásszkeptikus kijelentéseket tett, így Ausztráliába érkezése óriási felháborodást váltott ki, mivel felmerült a gyanú, hogy kivételeztek vele. A játékos ügyvédei olyan iratokat tettek közzé, amelyek szerint novemberben megkapta a beutazáshoz szükséges vízumot, december 30-án pedig az orvosi mentességről szóló igazolást is. Utóbbit annak alapján, hogy december 16-án pozitív tesztet szolgáltatott, de nem vonult karanténba, interjút adott egy lapnak, és egy gyerekek számára rendezett nyilvános eseményen is részt vett maszk nélkül.

Az is élénk tiltakozást váltott ki Ausztráliában, hogy fotók és videók alapján a Monacóban élő Djokovics az ausztráliai utazását megelőző 14 napban Szerbiában és Spanyolországban is tartózkodott, miközben ő nemmel felelt arra a kérdésre, hogy a melbourne-i útját megelőző két hétben járt-e külföldön.

A CNN és a BBC beszámolója szerint a felkért három döntéshozó egyhangúan szavazott arról, hogy Djokovics vízumtörlése megfelelő lépés volt. A döntés hátteréről részletes indoklást későbbre ígért a testület. A döntés egyben azt jelenti, hogy a teniszező egyelőre nem szerezheti meg rekordot jelentő 21. Grand Slam-bajnoki címét. Ami az Australian Open sorsolását illeti, Djokovics helyét a táblán a selejtező egyik „szerencsés vesztese” veszi át.

(Cikkünket frissítjük)

Borítókép: Novak Djokovicsnak távoznia kell Melbourne-ből (Forrás: Twitter/Sputnik Türkiye)