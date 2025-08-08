Szemtanú és bizonyíték van arra, hogy a közelben lévő, szegedi Etelka sori Tescóban pénzre váltotta az ellopott palackokat a hét fiatal, akik nemrég akarták kifosztani a Betyár Tanyát.
Zsákokkal érkezett a hét zsivány, hogy kifosszák a Betyár Tanyát, csak egy dologgal nem számoltak
Hihetetlen történet.
Ótott Ferenc tulajdonos a Délmagyarnak azt mondta, több mint 20 éve tarja fenn a helyet, és hiába vigyáz rá, folyamatosan ki akarják fosztani. A napokban egy maroknyi fiatal ment zsákokkal a helyszínre, hogy ellopjon néhány dolgot, azonban nincs szerencséjük, az állandó fosztogatás és rongálás miatt a tulajdonos kamerákat szerelt fel, hogy védje a tulajdonát.
Ótott Ferenc most a nyilvánosság erejébe vetett hitét vette elő, azt is elárulta a Délmagyarnak, hogy ennek mi az oka.
