Zsákokkal érkezett a hét zsivány, hogy kifosszák a Betyár Tanyát, csak egy dologgal nem számoltak

Hihetetlen történet.

Forrás: Délmagyar2025. 08. 08. 14:10
a Betyár Tanya Fotó: Karnok Csaba Forrás: Délmagyar
Szemtanú és bizonyíték van arra, hogy a közelben lévő, szegedi Etelka sori Tescóban pénzre váltotta az ellopott palackokat a hét fiatal, akik nemrég akarták kifosztani a Betyár Tanyát. 

Ótott Ferenc tulajdonos a Délmagyarnak azt mondta, több mint 20 éve tarja fenn a helyet, és hiába vigyáz rá, folyamatosan ki akarják fosztani. A napokban egy maroknyi fiatal ment zsákokkal a helyszínre, hogy ellopjon néhány dolgot, azonban nincs szerencséjük, az állandó fosztogatás és rongálás miatt a tulajdonos kamerákat szerelt fel, hogy védje a tulajdonát. 

Ótott Ferenc most a nyilvánosság erejébe vetett hitét vette elő, azt is elárulta a Délmagyarnak, hogy ennek mi az oka. 

