Zsákokkal érkezett a hét zsivány, hogy kifosszák a Betyár Tanyát, csak egy dologgal nem számoltak

Ótott Ferenc tulajdonos a Délmagyarnak azt mondta, több mint 20 éve tarja fenn a helyet, és hiába vigyáz rá, folyamatosan ki akarják fosztani. A napokban egy maroknyi fiatal ment zsákokkal a helyszínre, hogy ellopjon néhány dolgot, azonban nincs szerencséjük, az állandó fosztogatás és rongálás miatt a tulajdonos kamerákat szerelt fel, hogy védje a tulajdonát.