Moszkva újabb sikerekről számolt be a fronton

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint az elmúlt napban öt frontszakaszon is előre tudtak nyomulni az orosz erők Ukrajnában. Moszkva jelentős ukrán veszteségekről és több elfoglalt területről számolt be.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 01. 01. 17:59
Forrás: AFP
A hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak törni az orosz fegyveres erők az elmúlt nap folyamán az ukrajnai háborúban – közölte a moszkvai védelmi minisztérium.

A hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak törni az orosz fegyveres erők (Fotó: AFP)
A hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak törni az orosz fegyveres erők (Fotó: AFP)

A tárca szerint a Harkiv megyei Kupjanszknál az orosz hadsereg megakadályozott három, a városba való betörést célzó ukrán támadási kísérletet Blahodativka és Nyedcsvolodivka település felől. 

A hadijelentés szerint mintegy 1350 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. 

A tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel több, katonai célokra használt energetikai létesítményt, valamint üzemanyag-, lőszer-, anyagi-műszaki raktárakat, 14 páncélozott harcjárművet, egy amerikai Paladin 155 milliméteres önjáró löveget, továbbá 371 repülőgép típusú drónt. 

Az orosz fél az elmúlt egy hónap alatt több mint 700 négyzetkilométernyi területet foglalt el (Fotó: AFP)
Az orosz fél az elmúlt egy hónap alatt több mint 700 négyzetkilométernyi területet foglalt el (Fotó: AFP)

Orosz előretörés a fronton

Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnök, aki szerdán az Észak csapatcsoportosításnál tartott szemlét, közölte, hogy 

az orosz fél az elmúlt egy hónap alatt több mint 700 négyzetkilométernyi területet foglalt el, 

és ezzel az eddigi legmagasabb támadási sebességet érte el. Hozzátette, hogy a határ menti „biztonsági sáv” létrehozása részeként az orosz erők összesen mintegy 950 négyzetkilométert és 32 települést vettek ellenőrzésük alá: 14-et a harkivi, 18-at pedig a szumi régióban. A legnagyobb közülük Vovcsanszk város.

Az Oroszországi Föderáció elnöke feladatként adta a jövő évre, hogy folytassák a biztonsági övezet bővítését annak érdekében, hogy biztosítsák Belgorod és Kurszk megye lakosainak békés életét

– hangoztatta Gerszimov. A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek szerdán ukrán tüzérségi és dróntámadást, amelyekről lapunk is beszámolt.

Borítókép: Tüzérségi egység rakéta-sorozatvetőt vet be harci feladat közben (Fotó: AFP)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

