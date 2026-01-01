Moszkva újabb sikerekről számolt be a fronton

A hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak törni az orosz fegyveres erők az elmúlt nap folyamán az ukrajnai háborúban – közölte a moszkvai védelmi minisztérium.

A hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak törni az orosz fegyveres erők (Fotó: AFP)

A tárca szerint a Harkiv megyei Kupjanszknál az orosz hadsereg megakadályozott három, a városba való betörést célzó ukrán támadási kísérletet Blahodativka és Nyedcsvolodivka település felől.

A hadijelentés szerint mintegy 1350 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan.

A tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel több, katonai célokra használt energetikai létesítményt, valamint üzemanyag-, lőszer-, anyagi-műszaki raktárakat, 14 páncélozott harcjárművet, egy amerikai Paladin 155 milliméteres önjáró löveget, továbbá 371 repülőgép típusú drónt.