Az uniós vezetők a versenyképességről tanácskoztak, Orbán Viktor állam- és kormányfőkkel egyeztetett

Ennyit Orbán Viktor nemzetközi elszigetelődéséről – a miniszterelnök egy Belgiumban készült felvételt tett közzé a közösségi médiában, amelyen több európai vezetővel, köztük Giorgia Meloni olasz és Andrej Babis cseh miniszterelnökkel, illetve Emmanuel Macron francia elnökkel folytatott beszélgetése látható. Orbán Viktor szerint a választás tétje nemcsak belpolitikai kérdés, hanem Brüsszel befolyásáról is szól. „Brüsszel és Kijev szövetkezett a Zelenszkij-terv végrehajtására. Már jövőre be akarják hozni Ukrajnát az EU-ba, azt akarják, hogy egy tiszás bábkormány vezesse Magyarországot, és el akarják venni Magyarországtól a vétójogot. Ma is azért vagyok itt, hogy mindezt megakadályozzam. Csak mi tudunk nemet mondani Brüsszelnek” – fogalmazott a kormányfő.

Ursula von der Leyen és Antonio Costa sajtótájékoztatót tartott az Orbán Viktor részvételével zajlott informális uniós csúcs után (Fotó: Anadolu via AFP)

Az európai versenyképességről tanácskoztak az uniós vezetők az informális EU-csúcson. Az esemény utáni sajtótájékoztatón Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és António Costa, az Európai Tanács elnöke a versenyképesség álarca mögé bújtatva a tagállami hatáskörök lopakodó elvonására és egy centralizált európai szuperállam kiépítésére mutató terveket vázolt fel.