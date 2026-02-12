orbán viktoreurópai bizottságszuverenitásvédelmi hivatalursula von der leyen

Az uniós vezetők a versenyképességről tanácskoztak, Orbán Viktor állam- és kormányfőkkel egyeztetett

Miközben ismét korrupció ügyében nyomoznak az Európai Bizottság háza táján, az uniós vezetők a versenyképesség kérdését vitatták meg egy informális csúcstalálkozó keretében Belgiumban. Orbán Viktor a találkozó margóján több hivatali partnerével is egyeztetett, ugyanakkor felhívta a figyelmet Brüsszel és Kijev közös tervének veszélyére – íme a nap legfontosabb külpolitikai hírei.

Munkatársunktól
2026. 02. 12. 23:59
Orbán Viktor miniszterelnök a belgiumi informális EU-csúcson Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ennyit Orbán Viktor nemzetközi elszigetelődéséről – a miniszterelnök egy Belgiumban készült felvételt tett közzé a közösségi médiában, amelyen több európai vezetővel, köztük Giorgia Meloni olasz és Andrej Babis cseh miniszterelnökkel, illetve Emmanuel Macron francia elnökkel folytatott beszélgetése látható. Orbán Viktor szerint a választás tétje nemcsak belpolitikai kérdés, hanem Brüsszel befolyásáról is szól. „Brüsszel és Kijev szövetkezett a Zelenszkij-terv végrehajtására. Már jövőre be akarják hozni Ukrajnát az EU-ba, azt akarják, hogy egy tiszás bábkormány vezesse Magyarországot, és el akarják venni Magyarországtól a vétójogot. Ma is azért vagyok itt, hogy mindezt megakadályozzam. Csak mi tudunk nemet mondani Brüsszelnek” – fogalmazott a kormányfő.

Ursula von der Leyen és Antonio Costa sajtótájékoztatót tartott az Orbán Viktor részvételével zajlott informális uniós csúcs után
Ursula von der Leyen és Antonio Costa sajtótájékoztatót tartott az Orbán Viktor részvételével zajlott informális uniós csúcs után (Fotó: Anadolu via AFP)

Az európai versenyképességről tanácskoztak az uniós vezetők az informális EU-csúcson. Az esemény utáni sajtótájékoztatón Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és António Costa, az Európai Tanács elnöke a versenyképesség álarca mögé bújtatva a tagállami hatáskörök lopakodó elvonására és egy centralizált európai szuperállam kiépítésére mutató terveket vázolt fel.

Nyíltan Oroszország ellen irányulnak az európai fegyverkezési folyamatok – vélekedett Andrej Szergyukov ezredes, a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetének vezérkari főnöke. A katonai vezető szerint ez a folyamat különösen Kelet-Európában figyelhető meg erőteljesen.

Korrupció miatt nyomoznak az Európai Bizottság épületeiben. A belga rendőrség csütörtökön házkutatást tartott az Európai Bizottságban a brüsszeli intézmény 2024-es ingatlaneladásait érintő esetleges szabálytalanságok kivizsgálását célzó nyomozás részeként. A nyomozást az Európai Ügyészség (EPPO) vezeti.

Brüsszel bevédi az általa pénzelt választási beavatkozás szereplőit – közölte a Szuverenitásvédelmi Hivatal (SZH) az Európai Bíróság főtanácsnoka által közzétett véleménnyel kapcsolatban. „Ma adta ki az egyre inkább politikai fegyverként működő Európai Bíróság főtanácsnoka véleményét, miszerint uniós jogot sért a Szuverenitásvédelmi Hivatal működése. Ez legtöbbször előrevetíti a bíróság későbbi döntését. Nincs ebben semmi újdonság. Ez egy koncepciós per, amiben már rég megírták a hazugságokra épülő ítéletet” – írta a Szuverenitásvédelmi Hivatal közleményében.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök a belgiumi informális EU-csúcson (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szili Katalin
idezojeleknemzetpolitika

A Tisza és a nemzet

Szili Katalin avatarja

A Tisza Párt gyakorlatilag elhallgatja a nemzeti kérdést.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu