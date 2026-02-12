Andrej Szergyukov ezredes, a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetének vezérkari főnöke arról beszélt, hogy a kontinensen zajló folyamatok nyíltan Oroszország ellen irányulnak. A tisztviselő szerint a legkritikusabb fejlemények éppen Kelet-Európában figyelhetők meg – írja a TASZSZ orosz hírügynökség.

Andrej Szergyukov: Európa gyors ütemben készül egy Oroszországgal szembeni katonai konfrontációra Fotó: AFP

Európa militarizálása nyíltan Oroszország ellen irányul

Az Iz.ru beszámolója szerint Szergyukov újságírók előtt úgy fogalmazott: Európa militarizálása felgyorsult, és egyértelműen az Oroszországgal való katonai összecsapás előkészítését szolgálja.

Állítása szerint ennek érdekében növelik a koalíciós erők jelenlétét a KSZSZ-országok közvetlen közelében, folyamatosan erősítik a térséget, és látványos infrastrukturális fejlesztésekbe kezdtek.

A vezérkari főnök szerint „a legnehezebb helyzet ma” a kelet-európai régióban bontakozik ki. Úgy véli, a bizonytalanság fennmaradásában meghatározó szerepet játszik a Nyugat politikája, amely – megfogalmazása szerint – az ukrajnai fegyveres konfliktus elhúzódásában érdekelt. Szerdjukov arról is beszélt, hogy a geopolitikai feszültségek összességében tovább növekednek. Meglátása szerint 2025-öt már az eszkaláció jellemezte a kollektív biztonsági régiókban, mivel a válságövezetek közvetlenül a tagállamok határai mellett helyezkednek el. Ez szerinte állandó nyomást jelent a szövetség számára.