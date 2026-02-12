OroszországEurópaorosz-ukrán háborúvezérkari főnök

Európa militarizálása nyíltan Oroszország ellen irányul + videó

A kelet-európai térségben egyre nagyobb a feszültség, és mindez az orosz vezetésű biztonsági tömb szerint nem véletlen. A szervezet vezérkari főnöke úgy látja, Európa gyors ütemben készül egy Oroszországgal szembeni katonai konfrontációra.

Magyar Nemzet
2026. 02. 12. 17:31
Európa gyors ütemben készül egy Oroszországgal szembeni katonai konfrontációra Forrás: AFP
Andrej Szergyukov ezredes, a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetének vezérkari főnöke arról beszélt, hogy a kontinensen zajló folyamatok nyíltan Oroszország ellen irányulnak. A tisztviselő szerint a legkritikusabb fejlemények éppen Kelet-Európában figyelhetők meg – írja a TASZSZ orosz hírügynökség.

Andrej Szergyukov: Európa gyors ütemben készül egy Oroszországgal szembeni katonai konfrontációra Fotó: AFP
Európa militarizálása nyíltan Oroszország ellen irányul

Az Iz.ru beszámolója szerint Szergyukov újságírók előtt úgy fogalmazott: Európa militarizálása felgyorsult, és egyértelműen az Oroszországgal való katonai összecsapás előkészítését szolgálja. 

Állítása szerint ennek érdekében növelik a koalíciós erők jelenlétét a KSZSZ-országok közvetlen közelében, folyamatosan erősítik a térséget, és látványos infrastrukturális fejlesztésekbe kezdtek.

A vezérkari főnök szerint „a legnehezebb helyzet ma” a kelet-európai régióban bontakozik ki. Úgy véli, a bizonytalanság fennmaradásában meghatározó szerepet játszik a Nyugat politikája, amely – megfogalmazása szerint – az ukrajnai fegyveres konfliktus elhúzódásában érdekelt. Szerdjukov arról is beszélt, hogy a geopolitikai feszültségek összességében tovább növekednek. Meglátása szerint 2025-öt már az eszkaláció jellemezte a kollektív biztonsági régiókban, mivel a válságövezetek közvetlenül a tagállamok határai mellett helyezkednek el. Ez szerinte állandó nyomást jelent a szövetség számára.

A katonai vezető úgy látja, a nemzetközi környezet romlása mögött több tényező áll. 

Kiemelte, hogy számos nyugati ország – ahogy fogalmazott – barátságtalan lépéseket tesz, és elzárkózik az együttműködéstől. 

Véleménye szerint ez a hozzáállás hosszú távon az egész globális biztonsági rendszer kedvezőtlen átalakulásához vezethet.

A KSZSZ vezetése szerint a katonai mozgások és a politikai döntések nem a feszültség csökkentését, hanem éppen ellenkezőleg, a szembenállás mélyítését szolgálják. Szergyukov szavai alapján a szervezet arra számít, hogy a következő időszakban tovább romolhat a helyzet a régióban.

Borítókép: Német hadsereg, illusztráció (Fotó: AFP)

