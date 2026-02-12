Szuverenitásvédelmi Hivatal: Brüsszel bevédi az általa pénzelt választási beavatkozás szereplőit

„Ma adta ki az egyre inkább politikai fegyverként működő Európai Bíróság főtanácsnoka véleményét, miszerint uniós jogot sért a Szuverenitásvédelmi Hivatal működése. Ez legtöbbször előrevetíti a bíróság későbbi döntését. Nincs ebben semmi újdonság. Ez egy koncepciós per, amiben már rég megírták a hazugságokra épülő ítéletet” – írta a Szuverenitásvédelmi Hivatal.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal szerint Brüsszel bevédi az általa pénzelt választási beavatkozás szereplőit (Fotó: AFP)

Hozzátették: az sem véletlen, hogy ez éppen most, közvetlenül a választási kampány hivatalos kezdete előtt látott napvilágot.

Brüsszel így védi be azokat az általa finanszírozott politikai szereplőket és nyomásgyakorlókat, akik azon munkálkodnak, hogy a brüsszeli háborús célokat kiszolgáló bábkormány jusson hatalomra Magyarországon

– fogalmaztak.

Hiába próbálják ellehetetleníteni a hivatal munkáját, minden eszközünkkel fel fogunk lépni a választási kampány külföldi befolyásolásával szemben

– áll a közleményben.

