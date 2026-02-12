szuverenitásvédelmi hivataleurópai bíróságválasztás

Szuverenitásvédelmi Hivatal: Brüsszel bevédi az általa pénzelt választási beavatkozás szereplőit

Brüsszel bevédi az általa pénzelt választási beavatkozás szereplőit – közölte a Szuverenitásvédelmi Hivatal (SZH) az Európai Bíróság főtanácsnoka által közzétett véleménnyel kapcsolatban csütörtökön az MTI-vel. Hiába próbálják ellehetetleníteni a Szuverenitásvédelmi Hivatal munkáját – áll a közleményben.

Munkatársunktól
Forrás: MTI2026. 02. 12. 16:21
Az Európai Bíróság épületegyüttese Fotó: NurPhoto via AFP
„Ma adta ki az egyre inkább politikai fegyverként működő Európai Bíróság főtanácsnoka véleményét, miszerint uniós jogot sért a Szuverenitásvédelmi Hivatal működése. Ez legtöbbször előrevetíti a bíróság későbbi döntését. Nincs ebben semmi újdonság. Ez egy koncepciós per, amiben már rég megírták a hazugságokra épülő ítéletet” – írta a Szuverenitásvédelmi Hivatal.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal szerint Brüsszel bevédi az általa pénzelt választási beavatkozás szereplőit
A Szuverenitásvédelmi Hivatal szerint Brüsszel bevédi az általa pénzelt választási beavatkozás szereplőit (Fotó: AFP)

Hozzátették: az sem véletlen, hogy ez éppen most, közvetlenül a választási kampány hivatalos kezdete előtt látott napvilágot.

Brüsszel így védi be azokat az általa finanszírozott politikai szereplőket és nyomásgyakorlókat, akik azon munkálkodnak, hogy a brüsszeli háborús célokat kiszolgáló bábkormány jusson hatalomra Magyarországon

– fogalmaztak.

Hiába próbálják ellehetetleníteni a hivatal munkáját, minden eszközünkkel fel fogunk lépni a választási kampány külföldi befolyásolásával szemben

– áll a közleményben.

Borítókép: Az európai bíróság épületegyüttese (Fotó: AFP)

Bayer Zsolt
idezojelektransznemű

A transznemű elkövető…

Bayer Zsolt avatarja

Vagyis pszichésen nem normális, aberrált. Ez a lényeg. És ebbe megint belehalt nyolc ártatlan ember, 25 pedig kórházban.

