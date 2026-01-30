Mandiner Erőtér – Megrendelésre színészkedett Zelenszkij Davosban + videó

Megüzente az ukrán elnök, baj lesz, ha a magyarok nem a Tisza Pártra szavaznak.

Ki bátorítja arra Zelenszkijt, hogy páros lábbal szálljon bele hazánkba és országunk vezető politikusaiba?

Megy az üzengetés, akár az ukrán katonai hírszerzés is megpróbálhatja kiiktatni a magyar miniszterelnököt? Közben a magyar belpolitikában új arcok jelentek meg, akik a globalisták emberei. A Mandiner Erőtér című podcastműsorában Pócza István házigazda vendégei, Földi László titkosszolgálati szakértő és Horváth József, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója válaszolták meg a fontos kérdéseket.

A műsor vendégei szerint

Zelenszkij Davosban mondott igen erős hangvételű, előre megírt beszéde nem hangzott volna el, ha nem bátorítják és támogatják Brüsszelből, mondhatni felkérték, hogy megrendelésre színészkedjen egy kicsit, ugyanis „London City” urai nem engedik meg, hogy Zelenszkijt kiiktassák a nemzetközi témákból.

A fenyegető szavak is ennek köszönhetők, amit a magyar választópolgárokhoz intézett, balhé lesz és gondoljanak meg jól mindent, mert nekik igenis kormányváltásra van szükségük.

A szakértők szerint itt nem ért véget a magyar társadalom befolyásolásának kísérlete. Horváth József arra is emlékeztetett, hogy az ukrán katonai hírszerzés és társai már megmutatták erejüket, ugyanis az oroszoknál sokat robbantgattak, célpontjaik között fontos személyek voltak. Mint fogalmazott, ez a társaság a posztszovjet és az angolszász iskola módszereivel hajtja végre támadásait. A műsorban felmerült az a kérdés, vajon meddig mehetnek el? Támadást tervezhetnek Orbán Viktor és Szijjártó Péter ellen? Vagyis a hazai elhárításnak, hírszerzésnek, titkosszolgálatoknak és a TEK-nek is fel kell készülnie mindenre.

Zelenszkij eltávolításáról is szó esett, amit egyedül a Delta Force tudna megcsinálni, de az a szakértők szerint nem békéhez, hanem polgárháborúhoz vezetne Ukrajnában, mert véleményük szerint ha egy új, barátibb hangvételt megütő vezető kerülne hatalomra, akkor előjönne az Azov Brigád, akiknek érdeke a háború, hiszen vérprofi zsoldosok és beindulna a szabadrablás.

A műsorban hosszú fejezetet szántak arra, hogy megérkeztek a Tisza Pártba a multik és a globalisták emberei, azaz Kapitány István és Orbán Anita. Előléptek a háttérből a profik, vagy másról lehet szó? Földi László nem játszott a szavakkal, keményen megfogalmazta, azok a körök, ahonnan ezek az emberek érkeznek, „London City”-hez tartoznak, és aki ebbe a világba bekerül és fontos pozíciót tölt be, lojális marad. Mint fogalmazott, ez olyan, mint az operatív lét, nem azért szerveznek be valakit, mert azonnal kell, hanem lehet, hogy 10-15 év múlva lesz rá szükség és akkor az első szóra beáll a sorba az érintett személy. Szerinte most is itt tartunk, a globális erők szakértőként adják el a saját embereiket.