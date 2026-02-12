Orbán Viktor: „Nemzetközi elszigetelődés” – videón a belgiumi egyeztetések

„Nemzetközi elszigetelődés” – írta legfrissebb, a Facebookra feltöltött videója mellé Orbán Viktor miniszterelnök. A felvételen a kormányfő Belgiumban látható, amint több európai vezetővel – köztük Giorgia Meloni olasz és Andrej Babis cseh miniszterelnökkel – beszélget, de Emmanuel Macron francia elnökkel is szót vált.
Itt van a videó:
Orbán Viktor nemrég a Harcosok Klubjában üzent: a miniszterelnök szerint a választás tétje nem csupán a hazai pártok versenye, hanem a „brüsszeli háborúpárti és ukránpárti politikusok” befolyása, akik, ahogy fogalmazott, a magyar ellenzéket irányítják.
Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Mirkó István)
