Orbán Viktor: Brüsszeli csata zajlik, csak mi tudunk nemet mondani

„Hahó, Harcosok! Brüsszeli csata. A választáson a mi ellenfelünk csak látszólag a Tisza és a DK, valójában azok, akik mögöttük állnak és irányítják őket: a brüsszeli háborúpárti és ukránpárti politikusok. Ezt a csapatot Von der Leyen és Weber vezeti, ők irányítják a Tiszát és a DK-t is” – írja a Harcsok Klubjában Orbán Viktor miniszterelnök.

Orbán Viktor miniszterelnök Belgiumban Fotó: MTI/Kovács Tamás

Brüsszel és Kijev szövetkezett a Zelenszkij-terv végrehajtására. Már jövőre be akarják hozni Ukrajnát az EU-ba, azt akarják, hogy egy tiszás bábkormány vezesse Magyarországot, és el akarják venni Magyarországtól a vétójogot. Ma is azért vagyok itt, hogy mindezt megakadályozzam. Csak mi tudunk nemet mondani Brüsszelnek

– hangsúlyozza. „Ma is megteszem, amit kell. Aztán gyerünk haza! Harcolunk az igazságért! Harcolj a hazugság ellen! Üdvözlettel: Orbán Viktor” – zárja a kormányfő, hozzátéve, hogy: „Még 59 nap”.

Mint arról korábban írtunk, Bilzenben tartották az Európai Tanács tagjainak informális ülését, ahol az uniós vezetők az egységes piac megerősítéséről, a gazdasági függőségek csökkentéséről és az Európai Unió versenyképességének javításáról tárgyaltak. António Costa, az Európai Tanács elnöke a tanácskozás előtt úgy fogalmazott: „a jelenlegi geopolitikai környezetben Európának meg kell erősítenie versenyképességét és autonómiáját”, valamint hangsúlyozta, hogy az egységes piac megerősítése „minden eddiginél sürgetőbb stratégiai szükségszerűség”.