Orbán Viktor: Brüsszeli csata zajlik, csak mi tudunk nemet mondani

Bilzenben, az Európai Tanács informális ülésének napján üzent a Harcosok Klubjában Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint a választás tétje nem csupán a hazai pártok versenye, hanem a „brüsszeli háborúpárti és ukránpárti politikusok” befolyása, akik, ahogy fogalmazott, a magyar ellenzéket irányítják.

2026. 02. 12. 19:48
Orbán Viktor az Alden Biesen-kastélynál Forrás: MTI
„Hahó, Harcosok! Brüsszeli csata. A választáson a mi ellenfelünk csak látszólag a Tisza és a DK, valójában azok, akik mögöttük állnak és irányítják őket: a brüsszeli háborúpárti és ukránpárti politikusok. Ezt a csapatot Von der Leyen és Weber vezeti, ők irányítják a Tiszát és a DK-t is” – írja a Harcsok Klubjában Orbán Viktor miniszterelnök.

Orbán Viktor miniszterelnök Belgiumban
Orbán Viktor miniszterelnök Belgiumban Fotó: MTI/Kovács Tamás

Brüsszel és Kijev szövetkezett a Zelenszkij-terv végrehajtására. Már jövőre be akarják hozni Ukrajnát az EU-ba, azt akarják, hogy egy tiszás bábkormány vezesse Magyarországot, és el akarják venni Magyarországtól a vétójogot. Ma is azért vagyok itt, hogy mindezt megakadályozzam. Csak mi tudunk nemet mondani Brüsszelnek

 – hangsúlyozza. „Ma is megteszem, amit kell. Aztán gyerünk haza! Harcolunk az igazságért! Harcolj a hazugság ellen! Üdvözlettel: Orbán Viktor” – zárja a kormányfő, hozzátéve, hogy: „Még 59 nap”.

Mint arról korábban írtunk, Bilzenben tartották az Európai Tanács tagjainak informális ülését, ahol az uniós vezetők az egységes piac megerősítéséről, a gazdasági függőségek csökkentéséről és az Európai Unió versenyképességének javításáról tárgyaltak. António Costa, az Európai Tanács elnöke a tanácskozás előtt úgy fogalmazott: „a jelenlegi geopolitikai környezetben Európának meg kell erősítenie versenyképességét és autonómiáját”, valamint hangsúlyozta, hogy az egységes piac megerősítése „minden eddiginél sürgetőbb stratégiai szükségszerűség”.

Az ülésen Mario Draghi és Enrico Letta is részt vett. Draghi előadást tartott a változó geopolitikai és geoökonómiai környezet EU-versenyképességre gyakorolt hatásáról, míg Letta az egységes piac mélyítésével kapcsolatos elképzeléseit ismertette.

Orbán Viktor a tanácskozás előtt azt mondta: „Most azért vagyunk itt, mert az európai gazdaság lejtmenetben van.”

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI)

