A kijelentések egy új holland koalíciós megállapodás vitatott részére reagálnak, amely szerint Szlovákia és Magyarország „aktívan aláássa Európát”.
Szlovák álláspont: Meg kell maradnia az uniós vétónak
Szlovákia szerint fenn kell tartani az egyes tagállamok jogát arra, hogy megvétózzák az Európai Unió kulcsfontosságú döntéseit, mivel az EU-hoz való csatlakozással a tagországok „nem mondanak le szuverenitásukról”.
Az új holland kisebbségi kormány célja, hogy megkönnyítse azon országok uniós szavazati jogának megvonását és az uniós források visszatartását, amelyek az EU megítélése szerint euroszkeptikus módon járnak el.
Szlovákia, Magyarország és más országok korábban többször is éltek vétójogukkal, például szankciók vagy támogatások ügyében, gyakran mentességeket vagy engedményeket követelve.
A Brussels Signal megkeresésére reagálva a Szlovák Köztársaság kül- és európai ügyek minisztériuma visszautasította a leendő holland kormány koalíciós megállapodásában szereplő állításokat.
Juraj Blanár külügyminiszter hangsúlyozta Szlovákia elkötelezettségét az Európai Unió mellett, ugyanakkor kiállt az ország nemzeti érdekeinek védelme mellett.
„A Szlovák Köztársaság kül- és európai ügyek minisztériuma szorosan figyelemmel kíséri az új holland kisebbségi kormány megalakulásának folyamatát” – áll a közleményben.
Határozottan visszautasítjuk, hogy a még fel nem állt kormány koalíciós megállapodása teljesen megalapozatlanul olyan országként tüntesse fel Szlovákiát, amely állítólag »aktívan aláássa Európát«.
A miniszter kiemelte, hogy az Európai Unió Szlovákia alapvető politikai és gazdasági kerete.
„Az Európai Unió Szlovákia alapvető politikai és gazdasági tere, és felelős, konstruktív európai partner vagyunk” – mondta.
Ugyanakkor hangsúlyozta a nemzeti szuverenitás jelentőségét az uniós tagság mellett is:
Az EU-hoz való csatlakozással a tagállamok nem mondanak le szuverenitásukról. Ezért ha a fejlemények olyan irányt vesznek, amelyet helytelennek tartunk, a Szlovák Köztársaság kormánya mindig meg fogja védeni Szlovákia nemzeti érdekeit.
„Az általunk felvetett kérdések ráadásul az Európai Unió és annak jövője szempontjából is fontosak” – tette hozzá Blanár.
A közlemény az EU alapelveire is kitért: „Az Európai Unió a tagállamok közötti kölcsönös tisztelet és egyenlőség elveire épül, ezért a vétójog megőrzése azokon a területeken, ahol az még érvényes, kiemelten fontos az EU jövője szempontjából, és nem szolgálhat alapul európai partnerek bírálatának vagy szankciók alkalmazásának.”
A holland koalíciós megállapodás javaslatokat tartalmaz az úgynevezett 7. cikk szerinti eljárás egyszerűsítésére, amely lehetővé teszi egy tagállam szavazati jogának felfüggesztését az uniós értékek megsértése esetén, valamint a kül- és biztonságpolitikai döntések egyhangúsági követelményének megszüntetésére.
A dokumentum kifejezetten Magyarországot és Szlovákiát nevezi meg olyan országokként, amelyek „aktívan aláássák Európát”, és olyan intézkedéseket sürget, mint például az uniós források visszatartása Magyarországtól.
Blanár válasza diplomáciai lépésekre utalva zárult: „Ezt az üzenetet a szokásos diplomáciai csatornákon keresztül eljuttattuk holland partnereinkhez, egyúttal nyílt és őszinte párbeszédet szorgalmazva. „A véleménykülönbségek sokszínűsége és a nyílt vita az Európai Unió lényegéhez tartozik, és paradox módon a holland politikai kultúra szerves része is” – mondta.
Zelenszkij nem áll le: konkrét dátumot követel az EU-s csatlakozásra + videó
Magyarország egyértelműen elutasítja a kijevi és brüsszeli terveket.
Találat érte a Barátság kőolajvezetéket – Kijev Moszkvát okolja a leállásért
Magyarország és Szlovákia irányába jelenleg nem érkezik olaj.
Ballisztikus rakéták Kijev felett
A heves harcok folytatódnak.
„A magyarok pénzének Magyarországon a helye, az országunknak pedig a békében, nem a háborús övezetben!"
Ha nem sikerülne simulékony kormányt intézni.
Zelenszkij nem áll le: konkrét dátumot követel az EU-s csatlakozásra + videó
Magyarország egyértelműen elutasítja a kijevi és brüsszeli terveket.
Találat érte a Barátság kőolajvezetéket – Kijev Moszkvát okolja a leállásért
Magyarország és Szlovákia irányába jelenleg nem érkezik olaj.
Ballisztikus rakéták Kijev felett
A heves harcok folytatódnak.
„A magyarok pénzének Magyarországon a helye, az országunknak pedig a békében, nem a háborús övezetben!”
Ha nem sikerülne simulékony kormányt intézni.
