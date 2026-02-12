Szlovák álláspont: Meg kell maradnia az uniós vétónak

A holland koalíciós megállapodás javaslatokat tartalmaz az úgynevezett 7. cikk szerinti eljárás egyszerűsítésére, amely lehetővé teszi egy tagállam szavazati jogának felfüggesztését az uniós értékek megsértése esetén, valamint a kül- és biztonságpolitikai döntések egyhangúsági követelményének megszüntetésére.

A dokumentum kifejezetten Magyarországot és Szlovákiát nevezi meg olyan országokként, amelyek „aktívan aláássák Európát”, és olyan intézkedéseket sürget, mint például az uniós források visszatartása Magyarországtól.

Blanár válasza diplomáciai lépésekre utalva zárult: „Ezt az üzenetet a szokásos diplomáciai csatornákon keresztül eljuttattuk holland partnereinkhez, egyúttal nyílt és őszinte párbeszédet szorgalmazva. „A véleménykülönbségek sokszínűsége és a nyílt vita az Európai Unió lényegéhez tartozik, és paradox módon a holland politikai kultúra szerves része is” – mondta.

Borítókép: Szlovákia zászlaja Belgiumban (Fotó: AFP)