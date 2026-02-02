„A Tisza tartótisztjei a hétvégén Zágrábban jöttek össze. Itt két célt fogadtak el, ezt el is mondták: a vétójogot Európában meg kell szüntetni, az unióból pedig egy katonai szövetséget kell csinálni. Ezt fogadta el az az Európai Néppárt, aminek a Tisza is tagja. Ez az ő stratégiájuk, ez az ő céljuk. Aki a néppárt nak tagja, az ehhez adja a nevét. Ne legyenek kétségei senkinek: a Tisza ebből ha akarna se tudna kimaradni!” – írja Orbán Viktor miniszterelnök a legújabb bejegyzésében, amihez egy videót is mellékelt.
Orbán Viktor: A vétójogot el akarják venni, az unióból katonai szövetséget akarnak csinálni
Orbán Viktor szerint az Európai Néppárt zágrábi tanácskozásán elfogadott döntések világossá teszik, milyen irányt képvisel a Tisza Párt is. A miniszterelnök a Facebookon közzétett videójában arról beszélt: a néppárt célja a tagállami vétójog megszüntetése és az Európai Unió katonai szövetséggé alakítása, és aki a néppárt tagja, az ehhez a stratégiához adja a nevét.
Múlt héten valamikor Zágrábban tartott az Európai Néppárt vezetői szintű megbeszélést, ahol két döntést hoztak: az egyik, hogy el kell venni a tagállamoknak a vétójogát a brüsszeli döntéseknél, a másik pedig, hogy az Európai Uniót katonai szövetséggé kell adni. Ezt a két döntést hozták
– kezdi a videóban Orbán Viktor.
– Ez önmagában nem lenne olyan nagy baj, mert hát döntsenek, amit akarnak. A probléma az, hogy a magyar ellenzéknek a legnagyobb pártja, a Tisza az Európai Néppárthoz tartozik. Ez a döntés meg fog jelenni Magyarországon is – teszi hozzá.
Akármit is mond a Tisza, az igazság az, hogy el akarják venni a vétójogunkat, ehhez megtalálták a külügyminiszter-jelöltjüket is, a Szijjártó inkább levágatja a fejét, semhogy föladjon bármit, egy jottányit is a nemzeti érdekekből, de hát a Tisza által hozott, Brüsszelből vagy Londonból hazahozott lobbisták azok nem is akarnak, de nem is tudnak nemet mondani egy ilyen helyzetben
– zárta.
Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)
