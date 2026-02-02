Orbán Viktor: A vétójogot el akarják venni, az unióból katonai szövetséget akarnak csinálni

„A Tisza tartótisztjei a hétvégén Zágrábban jöttek össze. Itt két célt fogadtak el, ezt el is mondták: a vétójogot Európában meg kell szüntetni, az unióból pedig egy katonai szövetséget kell csinálni. Ezt fogadta el az az Európai Néppárt, aminek a Tisza is tagja. Ez az ő stratégiájuk, ez az ő céljuk. Aki a néppárt nak tagja, az ehhez adja a nevét. Ne legyenek kétségei senkinek: a Tisza ebből ha akarna se tudna kimaradni!” – írja Orbán Viktor miniszterelnök a legújabb bejegyzésében, amihez egy videót is mellékelt.

Orbán Viktor miniszterelnök. Forrás: Facebook