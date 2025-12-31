Újévi ígéret Brüsszelből: Ukrajna mielőbb EU-tag lesz

Von der Leyen: az EU-tagság lenne Ukrajna biztonsági garanciája

A héten tartott, hajlandók koalíciójának videókonferenciáján Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a diplomáciai szófordulatokon túl egy lényeges újdonságot is megfogalmazott:

szerinte Ukrajna EU-tagsága „önmagában is kulcsfontosságú biztonsági garancia” lenne.

A Politico szerint ez nem véletlen elszólás volt, hanem tudatos brüsszeli jelzés. Az amerikai és európai békejavaslatok már korábban is tettek utalást Ukrajna uniós csatlakozására, és bizonyos korai tervezetek még konkrét dátumot – 2027-et – is megemlítettek.

A jelenlegi dokumentum egy „egyértelműen meghatározott” csatlakozási menetrendet tartalmaz, amely a békemegállapodás egyik pillére lehet.

Brüsszelben úgy vélik, ez lehet az egyetlen politikailag vállalható mód arra, hogy 2026-ban kézzelfogható előrelépés történjen Ukrajna csatlakozása ügyében.