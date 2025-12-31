A Politico brüsszeli összefoglalója szerint 2026-ban az Európai Unió legfontosabb – és politikailag legérzékenyebb – vállalása Ukrajna csatlakozási folyamatának felgyorsítása lesz. A lap úgy fogalmaz: az EU vezetői „újévi fogadalomként” tekintenek arra, hogy az ukrán tagságot a lehető leggyorsabban, sőt a béketerv részévé téve vigyék tovább – írja az Origo.
Újévi ígéret Brüsszelből: Ukrajna mielőbb EU-tag lesz
A Politico értesülései szerint Brüsszelben és Ukrajna nyugati, a háborús támogatást szorgalmazó szövetségesei körében továbbra is Ukrajna EU-csatlakozását tartják a legfontosabb ügynek.
Von der Leyen: az EU-tagság lenne Ukrajna biztonsági garanciája
A héten tartott, hajlandók koalíciójának videókonferenciáján Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a diplomáciai szófordulatokon túl egy lényeges újdonságot is megfogalmazott:
szerinte Ukrajna EU-tagsága „önmagában is kulcsfontosságú biztonsági garancia” lenne.
A Politico szerint ez nem véletlen elszólás volt, hanem tudatos brüsszeli jelzés. Az amerikai és európai békejavaslatok már korábban is tettek utalást Ukrajna uniós csatlakozására, és bizonyos korai tervezetek még konkrét dátumot – 2027-et – is megemlítettek.
A jelenlegi dokumentum egy „egyértelműen meghatározott” csatlakozási menetrendet tartalmaz, amely a békemegállapodás egyik pillére lehet.
Brüsszelben úgy vélik, ez lehet az egyetlen politikailag vállalható mód arra, hogy 2026-ban kézzelfogható előrelépés történjen Ukrajna csatlakozása ügyében.
A Politico felidézi:
A magyar vétó miatt az úgynevezett klaszterek – a tárgyalási fejezeteket összefogó csoportok – megnyitása is elakadt. A bizottság 2025-re tette a javaslatot ezek elindítására, de eddig semmilyen érdemi előrelépés nem történt.
A Politico szerint a 2028-as céldátum – amikor lezárnák a csatlakozási tárgyalásokat – már most „veszélybe került”.
Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
