Itt a bejelentés Ukrajna uniós csatlakozásáról

Tarasz Kacska, Ukrajna európai és euroatlanti integrációért felelős miniszterelnök-helyettese Lvivben kiemelte: Ukrajna EU-tagsági törekvéseinek középpontjában a jogállamiságot, a korrupció elleni fellépést és a rendészeti reformot érintő strukturális átalakítások állnak.

A csatlakozási tárgyalások előkészítése során átfogó kötelezettségvállalási listát határoztak meg, amelynek végrehajtásához széles körű társadalmi egyetértésre van szükség. Kacska hangsúlyozta, hogy az ukrán civil társadalom kulcsszerepet tölt be a reformok szakmai megalapozásában és ellenőrzésében, ezért az állami döntéshozatal nem képzelhető el a civil szféra aktív részvétele nélkül. Egyúttal arra is rámutatott, hogy az Európai Unió Oroszország Ukrajna elleni teljes körű inváziója óta példátlan támogatást nyújt az országnak.

Marta Kos bővítésért felelős európai biztos szerint az ukrán társadalom a háborús körülmények ellenére is jelentős ellenálló képességről tesz tanúbizonyságot, miközben a civil szervezetek szerepe a demokratikus folyamatok felügyeletében kiemelkedővé vált.

Hangsúlyozta, hogy az Európai Unió az ukrán civil társadalmat nem csupán érdekelt félként, hanem stratégiai partnerként kezeli a reformok végrehajtása és nyomon követése során.