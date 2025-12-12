UkrajnacsatlakozásEurópai Unió

Itt a bejelentés Ukrajna uniós csatlakozásáról

Ukrajna európai uniós csatlakozásának ütemét a reformok következetes végrehajtása, a civil társadalom részvétele és az Európai Unión belüli párhuzamos átalakítások határozzák meg – derült ki az európai integrációról szóló egyeztetéseken.

Magyar Nemzet
2025. 12. 12. 11:49
Az Európai Unió és Ukrajna zászlajai Fotó: FLORIAN GAERTNER Forrás: Photothek Media Lab
Ukrajna európai uniós csatlakozásának előrehaladása szempontjából meghatározó jelentőségű a strukturális reformok következetes végrehajtása, valamint az állami intézmények és a civil társadalom közötti folyamatos, rendszerszintű párbeszéd – hangzott el több, az európai integrációval foglalkozó rendezvényen az elmúlt napokban. A kormányzati és civil szereplők egyetértettek abban, hogy az átláthatóság, a társadalmi részvétel és a rendszeres ellenőrzés nélkülözhetetlen az EU-csatlakozási folyamat fenntarthatóságához és hitelességéhez – számolt be az Origo.

Ismét Ukrajna európai uniós csatlakozásának lehetőségéről volt tárgyalás (Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto)
Ismét Ukrajna európai uniós csatlakozásának lehetőségéről volt tárgyalás. Fotó: NurPhoto

Tarasz Kacska, Ukrajna európai és euroatlanti integrációért felelős miniszterelnök-helyettese Lvivben kiemelte: Ukrajna EU-tagsági törekvéseinek középpontjában a jogállamiságot, a korrupció elleni fellépést és a rendészeti reformot érintő strukturális átalakítások állnak.

A csatlakozási tárgyalások előkészítése során átfogó kötelezettségvállalási listát határoztak meg, amelynek végrehajtásához széles körű társadalmi egyetértésre van szükség. Kacska hangsúlyozta, hogy az ukrán civil társadalom kulcsszerepet tölt be a reformok szakmai megalapozásában és ellenőrzésében, ezért az állami döntéshozatal nem képzelhető el a civil szféra aktív részvétele nélkül. Egyúttal arra is rámutatott, hogy az Európai Unió Oroszország Ukrajna elleni teljes körű inváziója óta példátlan támogatást nyújt az országnak.

Marta Kos bővítésért felelős európai biztos szerint az ukrán társadalom a háborús körülmények ellenére is jelentős ellenálló képességről tesz tanúbizonyságot, miközben a civil szervezetek szerepe a demokratikus folyamatok felügyeletében kiemelkedővé vált.

Hangsúlyozta, hogy az Európai Unió az ukrán civil társadalmat nem csupán érdekelt félként, hanem stratégiai partnerként kezeli a reformok végrehajtása és nyomon követése során.

Ennek jegyében az Európai Bizottság a története során először fogadott el civil társadalmi stratégiát, amely a tagjelölt országokra is kiterjed.

A reformfolyamat egyik fontos eszköze a civil szervezetek által végzett független monitoring, valamint az Európai Bizottság éves országjelentéséhez kapcsolódó árnyékjelentések rendszere. Ezek különösen az igazságszolgáltatás, az alapvető jogok és a rendészeti reform területén szolgálnak visszajelzéssel az uniós intézmények számára.

Az európai integráció tágabb összefüggéseiről Ivanna Klimpus-Cincadze, az ukrán parlament EU-integrációs bizottságának elnöke az EU Tanácsának jövőbeli elnökségi triójával – Litvánia, Írország és Görögország – kapcsolatos egyeztetésen beszélt.

Kiemelte, hogy Ukrajna csatlakozása egyszerre követel gyors előrehaladást és magas szakmai színvonalat, miközben az Európai Unión belül is párhuzamos reformokra van szükség.

Álláspontja szerint a bővítésnek stratégiai cél helyett működőképes, gyakorlati folyamattá kell válnia, amely hatékony döntéshozatali mechanizmusokra és megfelelő intézményi eszközökre épül.

A résztvevők egyetértettek abban, hogy Ukrajna európai integrációjának sikere a reformok következetes végrehajtásán, az uniós intézmények és a tagjelölt országok egyidejű alkalmazkodásán, valamint a civil társadalom aktív bevonásán múlik.

 

Borítókép: Az Európai Unió és Ukrajna zászlaja (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

