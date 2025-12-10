Összegyűlnek a háború támogatói: Ukrajna–EU-csúcs kezdődik Lvivben

A dán EU-elnökség Ukrajnával közösen informális találkozót rendez az európai ügyekért felelős miniszterek számára az ukrajnai Lvivben – olvasható az Európai Tanács hivatalos weboldalán.

Volodimir Zelenszkij, Ukrajna elnöke és Von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)

Korábban már írtunk arról, hogy az európai ügyekért felelős miniszterek találkozóját december 10-én és 11-én tartják a nyugat-ukrajnai Lviv városában, ez a fővárosoknak kiküldött meghívóból derült ki novemberben. A levelet Dánia, az Európai Unió Tanácsának jelenlegi elnöksége és Tarasz Kacska ukrán miniszterelnök-helyettes nevében közösen küldték.