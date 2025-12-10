Rendkívüli

Elhunyt Balázs Péter

Összegyűlnek a háború támogatói: Ukrajna–EU-csúcs kezdődik Lvivben

Az Európai Unió soros dán elnöksége Ukrajnával közösen informális miniszteri találkozót tart ma és holnap Lvivben, ahol az uniós csatlakozás felé vezető út és az ukrán reformfolyamat lesz a fő téma. A brüsszeli üzenet egyértelmű: Ukrajna helye az EU-ban van – derül ki az Európai Tanács hivatalos közleményéből.

2025. 12. 10. 11:58
Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
A dán EU-elnökség Ukrajnával közösen informális találkozót rendez az európai ügyekért felelős miniszterek számára az ukrajnai Lvivben – olvasható az Európai Tanács hivatalos weboldalán.

Volodimir Zelenszkij, Ukrajna elnöke és Von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)

Korábban már írtunk arról, hogy az európai ügyekért felelős miniszterek találkozóját december 10-én és 11-én tartják a nyugat-ukrajnai Lviv városában, ez a fővárosoknak kiküldött meghívóból derült ki novemberben. A levelet Dánia, az Európai Unió Tanácsának jelenlegi elnöksége és Tarasz Kacska ukrán miniszterelnök-helyettes nevében közösen küldték.

Megbeszéléseink fő témája Ukrajna EU-tagság felé vezető útján tett előrelépése lesz

 – áll a dokumentumban.

A találkozó lehetőséget ad az elért eredmények számbavételére, a következő lépésekkel kapcsolatos gondolatok megosztására, valamint Ukrajna reform- és integrációs erőfeszítései iránti politikai támogatásunk megerősítésére

– összegez a dokumentum, amely hangsúlyozza:

Ukrajnában tartunk egy összejövetelt, amivel világos és egységes politikai üzenetet küldünk, miszerint Ukrajna jövője az EU-n belül van.

Kijev 2022-ben elnyerte az EU-tagjelölti státust, és Brüsszel egyre erőteljesebben lép fel annak érdekében, hogy az ukránok mihamarabb EU-tagok lehessenek. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

