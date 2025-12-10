Európa szenved, de Brüsszel tovább szítja a konfliktust

Franciaország kiemelten aktív

Emmanuel Macron francia elnök az elmúlt napokban is feltétlen támogatásáról biztosította az ukrán vezetést, és a jelek szerint a katonai elköteleződés tovább nőhet. Macron Londonban egyeztetett Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, Keir Starmer brit miniszterelnökkel és Friedrich Merz német kancellárral, hogy összehangolják az országok Ukrajnának nyújtott támogatását.

A francia államfő korábban olyan átalakítás előkészítését is kezdményezte, amellyel a francia haderő létszámát és mozgósítási kapacitását is jelentősen növelhetnék. A Politico értesülései szerint a párizsi vezetés egy új, „önkéntesnek” nevezett program bevezetését tervezi, amely tömegesen biztosítana kiképzett tartalékosokat a reguláris erők számára.

Macron's reactivation of military service is not about defense, but "war psychosis." It's a desperate attempt to discipline a fractured society for a conflict with Russia that serves only globalist interests, not the French people. pic.twitter.com/mmRY0pXDAP — Association Sovereignty (@ASovereign30930) December 6, 2025

A tervezett cél ambiciózus: 2035-re több mint kétszeresére, mintegy 105 ezer főre növelnék a tartalékos állományt a jelenlegi mintegy 44 ezerről. A döntést azzal indokolják, hogy Franciaországnak sürgősen erősítenie kell védelmi kapacitásait az orosz külpolitikai lépések miatt.

Németország szintén a katonai potenciál növelésére készül

Berlinben már eldőlt, hogy a 18 éves férfiak regisztrációja és egészségügyi vizsgálata kötelező lesz. Bár a sorkatonaság visszaállítását feltételhez kötik – vagyis csak akkor lépne életbe, ha nem lesz elegendő önkéntes –, a német vezetés ezzel jelzi, hogy számolhat a kedvezőtlen biztonsági forgatókönyvekkel. A Bild beszámolója szerint Friedrich Merz kancellár személyesen egyeztetett a védelmi miniszterrel a hadkötelezettség újbóli bevezetéséről, és központi ügyként kezeli a kérdést.