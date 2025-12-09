UkrajnaOroszországDonbászbékekoncepcióZelenszkijorosz-ukrán háború

Zelenszkij nem fog békét kötni, amíg vissza nem foglalta az összes területet

Volodimir Zelenszkij ismét világossá tette: nem hajlandó egyetlen négyzetméternyi területről sem lemondani, és ennek érdekében új béketervvel ostromolja a Fehér Házat. Kijev célja nem a gyors lezárás, hanem egy olyan konstrukció elfogadtatása, amely Ukrajna teljes területi követeléseit betonozná be, miközben elutasít minden olyan megoldást, amely akár csak részben is engedményeket adna Oroszországnak.

Sebők Barbara
2025. 12. 09. 12:52
Zelenszkij nem fog békét kötni, míg vissza nem foglalta az összes területet Forrás: AFP
Ukrajna alternatív javaslatot tett az Egyesült Államoknak, miután az ukrán államfő ismét egyértelműsítette: sem politikai, sem jogi felhatalmazása nincs arra, hogy lemondjon az ország területeiről. Zelenszkij szerint sem az ukrán jogrend, sem a nemzetközi jog nem ad lehetőséget arra, hogy Kijev átengedjen bármit Moszkvának – számolt be róla a EuroNews. Volodimir Zelenszkij tehát nem fog békét kötni, míg vissza nem foglalta az összes területet.

Zelenszkij szerint sem az ukrán jogrend, sem a nemzetközi jog nem ad lehetőséget arra, hogy Kijev átengedjen bármit
Zelenszkij szerint sem az ukrán jogrend, sem a nemzetközi jog nem ad lehetőséget arra, hogy Kijev átengedjen területeket Fotó: AFP

Az elnök hétfőn európai és NATO-vezetőkkel egyeztetett, és a találkozók egyik központi célja éppen az volt, hogy megakadályozzák: Washington támogasson egy olyan békekoncepciót, amely szerintük egyoldalú és jelentős engedményeket várna Ukrajnától. A szövetségesek attól tartanak, hogy egy ilyen megállapodás hosszú távon kiszolgáltatná az országot egy újabb orosz támadással szemben – erről a BBC számolt be.

Zelenszkij európai diplomáciai körútra indult, miután amerikai és ukrán tárgyalók a hétvégén többnapos, intenzív egyeztetéseket folytattak, de nem jutottak olyan megállapodásra, amelyet Kijev elfogadhatónak tartott volna.

Az ukrán elnök sajtótájékoztatóján arról is beszélt, hogy csapata akár már kedden eljuttathatja az új javaslatcsomagot az amerikai félnek. A területi kérdést Zelenszkij a következőképpen összegezte:

Oroszország ragaszkodik ahhoz, hogy adjunk át területeket, de mi nem akarunk semmit sem átadni. Ukrajna törvényei, alkotmányunk és a nemzetközi jog szerint nincs jogunk erre. És erkölcsi jogunk sincs rá.

Ezzel párhuzamosan Moszkva változatlan álláspontot képvisel: a Kreml szerint nincs esély békemegállapodásra a Donbász, Luhanszk és további két régió átadása nélkül. Oroszország emellett azt is alapfeltételként követeli, hogy Ukrajna soha ne csatlakozhasson a NATO-hoz.

Trump Jr.: Amerika hátat fordíthat Ukrajnának
Zelenszkij elismerte, hogy az Egyesült Államok, Oroszország és Ukrajna elképzelései élesen eltérnek egymástól Fotó: AFP

Zelenszkij a Bloombergnek adott telefonos interjúban elismerte, hogy az Egyesült Államok, Oroszország és Ukrajna elképzelései élesen eltérnek egymástól. Mint fogalmazott:

Az Egyesült Államok, Oroszország és Ukrajna különböző elképzelésekkel rendelkezik, és nincs egységes álláspontunk a Donbászról.

 

Hozzátette: célja az, hogy külön kétoldalú biztonsági garanciákról szóló megállapodásokat kössön a nyugati partnerekkel, elsősorban Washingtonnal.

Az államfő arról is beszámolt, hogy a korábbi 28 pontos tervezetet időközben 20 pontra szűkítették, ugyanakkor állítása szerint egyetlen „Ukrajna-barát” pont sem került ki belőle. 

A területi kérdésben továbbra sem született kompromisszum. Zelenszkij külön kiemelte, hogy a kelet-ukrajnai Donbász feletti ellenőrzés és a zaporizzsjai atomerőmű sorsa a „legérzékenyebb” ügyek közé tartozik.

A sajtó által korábban kiszivárogtatott, Moszkvából eredeztethető, amerikai támogatással készült terv egyik változata azt irányozta elő, hogy Ukrajna adja át a Donbász teljes ellenőrzését Oroszországnak. Zelenszkij üzenete így változatlanul egyértelmű: amíg Ukrajna nem szerzi vissza a neki járó területeket, addig szó sem lehet „békéről”.

Borítókép: Ukrajna elnöke, Volodimir Zelenszkij (balra) és Franciaország elnöke, Emmanuel Macron (jobbra) kezet fognak a Downing Street 10. szám alatt, miután találkoztak Keir Starmer brit miniszterelnökkel (középen) és Friedrich Merz német kancellárral (jobbra) London központjában, 2025. december 8-án (Fotó: AFP)

