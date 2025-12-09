Zelenszkij nem fog békét kötni, amíg vissza nem foglalta az összes területet

Ukrajna alternatív javaslatot tett az Egyesült Államoknak, miután az ukrán államfő ismét egyértelműsítette: sem politikai, sem jogi felhatalmazása nincs arra, hogy lemondjon az ország területeiről. Zelenszkij szerint sem az ukrán jogrend, sem a nemzetközi jog nem ad lehetőséget arra, hogy Kijev átengedjen bármit Moszkvának – számolt be róla a EuroNews. Volodimir Zelenszkij tehát nem fog békét kötni, míg vissza nem foglalta az összes területet.

Zelenszkij szerint sem az ukrán jogrend, sem a nemzetközi jog nem ad lehetőséget arra, hogy Kijev átengedjen területeket Fotó: AFP

Az elnök hétfőn európai és NATO-vezetőkkel egyeztetett, és a találkozók egyik központi célja éppen az volt, hogy megakadályozzák: Washington támogasson egy olyan békekoncepciót, amely szerintük egyoldalú és jelentős engedményeket várna Ukrajnától. A szövetségesek attól tartanak, hogy egy ilyen megállapodás hosszú távon kiszolgáltatná az országot egy újabb orosz támadással szemben – erről a BBC számolt be.