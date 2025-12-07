Donald TrumpUkrajnaukrajnai békefinanszírozásháború

Trump Jr.: Amerika hátat fordíthat Ukrajnának + videó

Az Egyesült Államok akár ki is léphet az ukrajnai békefolyamatból, mert a konfliktus nem számít valódi prioritásnak az amerikai társadalom számára – erről beszélt Donald Trump legidősebb fia egy nemzetközi fórumon.

Magyar Nemzet
2025. 12. 07. 19:46
Trump Jr.: Amerika hátat fordíthat Ukrajnának Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A 2025-ös Doha Fórumon Donald Trump Jr. a SkyNews világhíradójának műsorvezetőjével, Yalda Hakimmel folytatott hosszabb beszélgetést, amelyben szóba kerültek az amerikai kormányzat legutóbbi diplomáciai törekvései is. Üzletemberként és befektetőként elsősorban az „Amerika az első” elvére felépített stratégia fontosságát hangsúlyozta, külön kiemelve a védelmi technológiákba és a mesterséges intelligenciába irányuló beruházásokat. Szerinte a globális stabilitás és a gazdasági jólét között közvetlen összefüggés van, de ez nem jelenti azt, hogy Amerikának minden háborút finanszíroznia kellene.

Trump Jr.: Amerika hátat fordíthat Ukrajnának
Trump Jr.: Amerika hátat fordíthat Ukrajnának (Fotó: AFP)

Amikor egyenesen rákérdeztek, reálisnak tartja-e, hogy apja „magára hagyja” Ukrajnát, Trump Jr. nem zárta ki ennek lehetőségét. 

 

Mint fogalmazott: apja egyik legnagyobb ereje éppen a kiszámíthatatlanság, mert soha nem lehet tudni, mit fog tenni. Ezzel együtt elismerte, hogy Donald Trump elnök az elmúlt hónapokban új lendületet adott az Oroszországgal kötendő tűzszüneti megállapodás előmozdításának.

A fiatalabb Trump éles párhuzamot vont az ukrajnai háború és az Egyesült Államokban zajló, drogkartellek elleni „háború” között. 

Szerinte az illegális drogokat Amerikába csempésző bűnbandák sokkal közvetlenebb és egyértelműbb veszélyt jelentenek az amerikaiakra, mint bármi, ami Ukrajnában vagy Oroszországban történik. Azt ugyan megjegyezte, hogy nem gondolja, hogy Ukrajnát teljesen magára hagynák, de hangsúlyozta: az amerikai közvélemény nem akar végtelen háborúkat és Ukrajna katonai finanszírozásának további növelését sem.

Azt is kijelentette, hogy szerinte Ukrajna „sokkal korruptabb ország, mint Oroszország”.

Volodimir Zelenszkijt „minden idők egyik legnagyobb piacvezetőjének” nevezte, aki szerinte a nyugati, különösen a baloldali politikai körökben már-már „istenséggé” vált. Apja Ukrajna-politikáját ugyanakkor „józan észre” épülő megközelítésként jellemezte.

A beszélgetésben szóba került Elon Musk szerepe is. Trump Jr. megerősítette, hogy a Tesla milliárdosa „száz százalékban visszatért”, miután korábban úgy tűnt, megromlott a viszonya az elnökkel. Trump elnököt és Muskot hasonlítva azt mondta: most már két „Donald Trumppal” kell foglalkoznia, de a céljaik azonosak, különösen a szólásszabadság kérdésében.

Végezetül arra a kérdésre, indulhat-e apja harmadszor is az elnökségért, Trump Jr. tréfásan annyit mondott: lehet, hogy csak trollkodik a baloldallal.

Szerinte apja kiszámíthatatlansága éppen az az erő, amely miatt képes olyan dolgokat elérni, amik másoknak nem sikerülnek.

Borítókép: Donald Trump legidősebb fia, Donald Trump Jr. (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekFelhévizy

Aranyosi Péter csúnyán lejáratta magát Juszt László műsorában

Felhévizy Félix avatarja

Vastag bőr van az arcán, az biztos.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu