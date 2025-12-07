Trump Jr.: Amerika hátat fordíthat Ukrajnának + videó

A 2025-ös Doha Fórumon Donald Trump Jr. a SkyNews világhíradójának műsorvezetőjével, Yalda Hakimmel folytatott hosszabb beszélgetést, amelyben szóba kerültek az amerikai kormányzat legutóbbi diplomáciai törekvései is. Üzletemberként és befektetőként elsősorban az „Amerika az első” elvére felépített stratégia fontosságát hangsúlyozta, külön kiemelve a védelmi technológiákba és a mesterséges intelligenciába irányuló beruházásokat. Szerinte a globális stabilitás és a gazdasági jólét között közvetlen összefüggés van, de ez nem jelenti azt, hogy Amerikának minden háborút finanszíroznia kellene.
Amikor egyenesen rákérdeztek, reálisnak tartja-e, hogy apja „magára hagyja” Ukrajnát, Trump Jr. nem zárta ki ennek lehetőségét.
