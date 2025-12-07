Trump Jr.: Amerika hátat fordíthat Ukrajnának + videó

Szerinte az illegális drogokat Amerikába csempésző bűnbandák sokkal közvetlenebb és egyértelműbb veszélyt jelentenek az amerikaiakra, mint bármi, ami Ukrajnában vagy Oroszországban történik. Azt ugyan megjegyezte, hogy nem gondolja, hogy Ukrajnát teljesen magára hagynák, de hangsúlyozta: az amerikai közvélemény nem akar végtelen háborúkat és Ukrajna katonai finanszírozásának további növelését sem.

Azt is kijelentette, hogy szerinte Ukrajna „sokkal korruptabb ország, mint Oroszország”.

Volodimir Zelenszkijt „minden idők egyik legnagyobb piacvezetőjének” nevezte, aki szerinte a nyugati, különösen a baloldali politikai körökben már-már „istenséggé” vált. Apja Ukrajna-politikáját ugyanakkor „józan észre” épülő megközelítésként jellemezte.