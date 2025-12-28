2026 egyik legnagyobb csatája a magyarok lázadása lesz Brüsszelben a migrációs paktummal szemben

Fontos, hogy mindenki számára világos legyen: pont úgy, ahogy 2025-ben, úgy 2026-ban sem fogunk egyetlen migránst sem beengedni Magyarországra és más migránsaiért sem fizetünk egy forintot sem a magyarok pénzéből – írta közösségi oldalán a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter egyúttal hangsúlyozta, hogy az elkövetkezendő csatában a magyarok minden erejére szükség lesz.

Szijjártó Péter szerint nagy csata előtt áll hazánk

Fotó: HANDOUT / RUSSIAN FOREIGN MINISTRY

Most még messzinek tűnik, de 2026 egyik legnagyobb csatája a magyarok lázadása lesz Brüsszel nyáron életbe lépő migrációs paktumával szemben. Ez az a rendelet, ami papíron arra hivatott, hogy »hatékonyabbá tegye az európai menekültügyi rendszert«, de gyakorlatban ez nem jelentene mást, mint kényszerhelyzetet Magyarország számára: fizess vagy befogadsz

– írta bejegyzésében Szijjártó Péter.

A külügyminiszter szerint az „teljesen egyértelmű, hogy ide egyetlenegy migránst sem engedünk be – ezt már ők is tudják –, de az egyenesen abszurd, hogy minket, magyarokat akarnak fizetésre kötelezni a migráció kapcsán”.

Minket, akik kerítést építettünk a saját költségünkön és több mint tíz éve védjük az unió külső határát. Minket, akiket jelenleg is napi egymillió euróra bírságolnak csak amiatt, hogy nem engedjük be a migránsokat az országunkba

– fogalmazott.