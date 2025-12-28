Rendkívüli

2026 egyik legnagyobb csatája a magyarok lázadása lesz Brüsszelben a migrációs paktummal szemben

A külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán üzent a brüsszeli tervek kapcsán. Szijjártó Péter bejegyzésében hangsúlyozta, hogy ahogy 2025-ben, úgy 2026-ban sem fog hazánk migránsokat befogadni. A tárcavezető kiemelte: Brüsszel el akarja indítani a migránsbetelepítést Magyarországra, amit egyedül a nemzeti kormány tud megakadályozni.

2025. 12. 28. 10:57
Olaszországban a lakosság tíz százaléka migráns Fotó: Alessandro Di Marco Forrás: MTI/EPA/ANSA
Fontos, hogy mindenki számára világos legyen: pont úgy, ahogy 2025-ben, úgy 2026-ban sem fogunk egyetlen migránst sem beengedni Magyarországra és más migránsaiért sem fizetünk egy forintot sem a magyarok pénzéből – írta közösségi oldalán a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter egyúttal hangsúlyozta, hogy az elkövetkezendő csatában a magyarok minden erejére szükség lesz. 

Szijjártó Péter szerint nagy csata előtt áll hazánk
Fotó: HANDOUT / RUSSIAN FOREIGN MINISTRY

Most még messzinek tűnik, de 2026 egyik legnagyobb csatája a magyarok lázadása lesz Brüsszel nyáron életbe lépő migrációs paktumával szemben. Ez az a rendelet, ami papíron arra hivatott, hogy »hatékonyabbá tegye az európai menekültügyi rendszert«, de gyakorlatban ez nem jelentene mást, mint kényszerhelyzetet Magyarország számára: fizess vagy befogadsz

– írta bejegyzésében Szijjártó Péter. 

A külügyminiszter szerint az „teljesen egyértelmű, hogy ide egyetlenegy migránst sem engedünk be – ezt már ők is tudják –, de az egyenesen abszurd, hogy minket, magyarokat akarnak fizetésre kötelezni a migráció kapcsán”. 

Minket, akik kerítést építettünk a saját költségünkön és több mint tíz éve védjük az unió külső határát. Minket, akiket jelenleg is napi egymillió euróra bírságolnak csak amiatt, hogy nem engedjük be a migránsokat az országunkba

– fogalmazott.

A külügyminiszter szerint tőlünk nyugatra nem cselekedtek és nem tudták, vagy nem akarták magukat megvédeni a migránsoktól. Ezek azok az országok, ahol oly mértékben romlott a biztonsági helyzet, hogy az már szétfeszíti a társadalmi kereteket és ezért akarnak most a Migrációs Paktum keretében szabadulni a migránsoktól.

Erre mondunk mi nemet 2026-ban (is), és szólunk már előre: Magyarország nem fogja végrehajtani a migrációs paktum intézkedéseit. Nem akarunk migránsokat, nem akarunk párhuzamos társadalmakat és nem akarjuk terrorveszélyben tölteni a karácsonyi ünnepeket. Ezek vagyunk mi

– emelte ki a miniszter. 

Szijjártó Péter szerint azonban senkinek ne legyenek kétségei afelől, hogy „Brüsszel bábjai nem ezt tennék, ők hagynák, hogy Magyarországból is bevándorlóországot csináljanak. A Tisza és a DK támogatták Brüsszel migrációs paktumát, de most lapítanak”.

Jövőre a magyarok minden erejére szükség lesz, mert Brüsszel el akarja indítani a migránsbetelepítést Magyarországra, amit egyedül a nemzeti kormány tud megakadályozni

– zárta bejegyzését a miniszter. 

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)

