Zelenszkij kormánya újabb milliárdokat pazarol a „Nemzeti pénzvisszatérítéssel”

Ukrajna háborús mindennapjai közepette egyre nyilvánvalóbb, hogy Volodimir Zelenszkij elnöksége alatt az országot rendszerszintű korrupció, politikai botrányok és gyanús vagyoni ügyletek hálózzák be. Miközben Brüsszel továbbra is sürgeti Ukrajna uniós csatlakozását, a jogállamiság, az átláthatóság és a korrupcióellenes intézkedések terén alig történt előrelépés. Ebbe a politikai és gazdasági kaotikus közegbe illeszkedik a „Nemzeti pénzvisszatérítés” program is, amely 2024 szeptemberében indult azzal a céllal, hogy ösztönözze a vásárlókat ukrán termékek fogyasztására és támogassa a hazai gyártókat. A PR és a valóság közötti szakadék azonban a program esetében fájóan nyilvánvaló.

A programban a vásárlások után tízszázalékos jutalékot írnak jóvá a résztvevők speciális kártyájára, maximum havi 3000 hrivnyáig, de a felhasználás már induláskor is erősen korlátozott volt. Novemberben a kormány újabb szűkítést vezetett be: a pénzvisszatérítés már nem használható mobilkommunikációra, közlekedési jegyekre, szórakozásra, sportra vagy katonai kötvényekre. A felhasználható tételek között maradt a közüzemi szolgáltatás, postai szolgáltatás, élelmiszer, gyógyszer, könyv és jótékonysági cél, különösen a fegyveres erők támogatása. Ráadásul az ukránok két hónapja nem kapták meg a „nemzeti cashbacket” – erről ír az Unian.