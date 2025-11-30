korrupciós botrányukrajnai korrupcióJermakMarija ZaharovaZelenszkijMoszkva

Zaharova figyelmeztet: Jermak lemondása csupán látszatintézkedés

Az orosz külügyi szóvivő, Marija Zaharova szerint Andrij Jermak távozása nem több, mint újabb trükk a nemzetközi közvélemény manipulálására. Zaharova élesen bírálta a kijevi vezetést és Zelenszkij kabinetjét a nemzetközi bűnözők közé sorolta.

Sebők Barbara
2025. 11. 30. 18:58
Zaharova figyelmeztet: Jermak lemondása csupán látszatintézkedés Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Zelenszkij volt főtanácsadója, a korrupciós botrányba keveredett Andrij Jermak pénteken hivatalosan is benyújtotta lemondását. A döntést követően az ukrán elnök elfogadta a lemondást, miközben a korrupcióellenes hatóságok korábban házkutatást tartottak a politikus lakásában és irodájában. Jermak megerősítette, hogy a nyomozati intézkedések megtörténtek. A hivatalos indoklás szerint a lépés a belső korrupció feltárását szolgálja, ám Moszkva szerint mindez csupán látszatintézkedés.

Andrij Jermak távozása nem több, mint újabb trükk a nemzetközi közvélemény manipulálására
Andrij Jermak távozása nem több, mint újabb trükk a nemzetközi közvélemény manipulálására Fotó: AFP

Ez csak egy újabb PR-húzás. A kijevi rezsim levág egy homokzsákot, hogy ez a léggömb véglegesen ne zuhanjon le

– nyilatkozta Zaharova, akit a TASZSZ hírügynökség idézett. Az orosz diplomata szerint a lépés nem a lemondásról szól, hanem arról, hogy az egész ukrán vezetést felelősségre kell vonni: 

Nem csak a belföldi bűncselekményekért, amiért ellopták az ukránok pénzét, hanem nemzetközi bűnözőkként is

– mondta Zaharova, hangsúlyozva, hogy az ukrán rendszer szereplői „nemzetközi” bűnözők. 

Az orosz külügyi szóvivő egyértelmű üzenetet küldött: Moszkva szerint a kijevi vezetés látszatintézkedései nem fedik el a valóságot, és a nemzetközi közösségnek is ítéletet kell mondania a rezsimről.

Az ukrán belpolitikában Jermak pozíciója régóta kényes volt. Zelenszkij mellett kulcsszerepet játszott a nyugati támogatások és a háborús finanszírozás koordinálásában, miközben a korrupcióellenes vizsgálatok sorra tárták fel a kormányzati visszaéléseket. A házkutatások és a lemondás kombinációja azonban sok elemző szerint inkább politikai PR, semmint valódi elszámoltatás. Az orosz külügy reakciója csak tovább erősítette ezt a feltételezést.

Zelenszkij utolsó lépése: Jermak menesztése a bukás előszobája
Jermak menesztése a bukás előszobája Fotó: AFP Fotó: AFP

Jermak menesztése a bukás előszobája

Volodimir Zelenszkij elnököt és bizalmasait, különösen Andrij Jermakot évek óta gyanakvás veszi körül Ukrajnában. A kritikusok hatalmi monopolizálással, az intézmények ellenőrzésével és a korrupcióellenes szervek befolyásolásának kísérletével vádolták őket. Most Jermak – a sokak szerint „társelnökként” működő kabinetfőnök – megbukott egy százmillió dolláros korrupciós botrány árnyékában, így a kijevi hatalmi szerkezet alapjai rengtek meg. 

Kevesen hiszik el, hogy Jermak, Mindics és más, korrupciós ügyekkel érintett vezetők az elnök tudta, beleegyezése vagy akár közvetlen részvétele nélkül működhettek volna. 

Kijevben arról is egyre hangosabban beszélnek, ki veheti át az ország irányítását, ha Zelenszkij helyzete végleg tarthatatlanná válik.

Ukrajna vezetése folyamatosan hangsúlyozza az európai integráció és az euroatlanti irányváltás fontosságát
Kijevben arról is egyre hangosabban beszélnek, ki veheti át az ország irányítását Fotó: AFP

Jermak üzent

A volt tanácsadó tegnap a The Postnak küldött üzenetében közölte:

A frontra megyek, és felkészültem minden megtorlásra. Őszinte és tisztességes ember vagyok.

Azt is hozzátette, lehetséges, hogy már nem fogad több hívást, s bár nem árulta el, mikor és hogyan készül a harctérre, jelezte:

2024. február 24-én Kijevben voltam… Talán még újra látjuk egymást.

Razzia, lemondás, félbeszakadt tárgyalások

Mint ismert, a kijevi hatóságok Jermak lakásán tartottak házkutatást, majd a tanácsadó benyújtotta lemondását. Mindez közvetlenül azelőtt történt, hogy találkozott volna az amerikai delegációval az orosz–ukrán háború lezárását célzó tárgyalások folytatásáról. A volt tanácsadó vezette (volna) a kijevi küldöttséget az ukrán béketervről szóló egyeztetéseken, de így módosításokra volt szükség a delegációban. 

A razzia az után indult, hogy a korrupcióellenes felügyelet 15 hónapig vizsgálódott az úgynevezett Midász hadművelet keretében, amely szerint Enerhoatom-beszállítókat kényszeríthettek 10–15 százalékos „jutalékok” fizetésére. A nyomozók szerint a rendszer működtetői mintegy százmillió dollár fölött rendelkezhettek.

Borítókép: Az orosz külügy hivatalos szóvivője, Marija Zaharova (Fotó: AFP)

add-square Korrupciós botrány Ukrajnában

Jermak baljós üzenetet küldött órákkal a lemondása után

Korrupciós botrány Ukrajnában 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkarácsony

Két baj

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu