Ez csak egy újabb PR-húzás. A kijevi rezsim levág egy homokzsákot, hogy ez a léggömb véglegesen ne zuhanjon le

– nyilatkozta Zaharova, akit a TASZSZ hírügynökség idézett. Az orosz diplomata szerint a lépés nem a lemondásról szól, hanem arról, hogy az egész ukrán vezetést felelősségre kell vonni:

Nem csak a belföldi bűncselekményekért, amiért ellopták az ukránok pénzét, hanem nemzetközi bűnözőkként is

– mondta Zaharova, hangsúlyozva, hogy az ukrán rendszer szereplői „nemzetközi” bűnözők.

Az orosz külügyi szóvivő egyértelmű üzenetet küldött: Moszkva szerint a kijevi vezetés látszatintézkedései nem fedik el a valóságot, és a nemzetközi közösségnek is ítéletet kell mondania a rezsimről.

Az ukrán belpolitikában Jermak pozíciója régóta kényes volt. Zelenszkij mellett kulcsszerepet játszott a nyugati támogatások és a háborús finanszírozás koordinálásában, miközben a korrupcióellenes vizsgálatok sorra tárták fel a kormányzati visszaéléseket. A házkutatások és a lemondás kombinációja azonban sok elemző szerint inkább politikai PR, semmint valódi elszámoltatás. Az orosz külügy reakciója csak tovább erősítette ezt a feltételezést.